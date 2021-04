„Zahlazování stop!“ 2014: Moravec a Babiš o Vrběticích. Záznam překvapí

reklama

Kauza údajného útoku ruských zpravodajských služeb, jehož vlivem vybuchly muniční sklady ve Vrběticích v druhé půlce roku 2014, způsobila bouři. Informace zveřejnili premiér Babiš a vicepremiér Hamáček v sobotu před osmou hodinou večer.

Tehdejší výbuchy v muničních skladech, které armáda pronajímala soukromé firmě, mají podle tvrzení obou politiků na svědomí důstojníci ruských tajných služeb. Česká republika v reakci na to vyhostila osmnáct pracovníků ruské ambasády v Praze, kteří podle oficiálních sdělení nebyli diplomati, ale špioni.

Celá věc bude mít výrazné důsledky jak pro českou vnitřní politiku, tak pro česko-ruské vztahy, které se už předtím nenacházely v dobrém stavu. Vládní politici jednoznačně prohlásili, že jedním z důsledků kauzy bude i okamžité vyřazení ruského Rosatomu z budoucího tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech.

Prezident republiky Miloš Zeman je s případem srozuměn, Babiš s Hamáčkem podle informací z médií navštívili hlavu státu v sobotu odpoledne. Zemanovi prý předložili veškeré informace a prezident jejich kroky podporuje. Veřejně se k věci vyjádří za týden v neděli, kdy má naplánován rozhovor v Partii na CNN Prima News.

Nyní na povrch vyplouvají další informace a souvislosti. Sklady, kde došlo k výbuchu, měla v pronájmu společnost Imex Group, která odkupovala vyřazenou munici od armády, a již dříve existovala podezření, že ji následně za podezřelých okolností přeprodává dál.

Zajímavé je připomenutí výstupu současného premiéra po výbuchu v muničních skladech v roce 2014. Andrej Babiš, tehdy v roli vicepremiéra a ministra financí, zavítal do pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Tam označil Imex Group za nedůvěryhodnou firmu, která vůbec neměla prostory muničních skladů dostat do pronájmu. Babiš tehdy uvedl, že od lidí z Ministerstva obrany dostal informace, že jde o kontroverzní firmu.

Podle tehdejšího prohlášení Andreje Babiše byl majitel firmy Imex Group v daném skladu večer před výbuchem. „Pokud se máme bavit o Vrběticích, problém začíná u vydání licence. To je absurdita tohoto státu, jak funguje. Někdo vydává licence. Firma, které vybuchly ty dva sklady, je velice kontroverzní. Ta firma vyvezla munici do Bulharska, kde to také bouchlo. Ta firma má za sebou různé podivné firmy. Údajně večer před prvním výbuchem navštívil ten sklad majitel firmy. Druhý den tam přišli dva zaměstnanci a chudáci tam zůstali. Všichni experti se domnívají, že druhý sklad nevybuchl náhodou, že nemohl vybuchnout jen tak. Také si to myslím. Ta firma nekomunikuje se státem, mluví jen přes mluvčího. Ten majitel se měl dávno dostavit k jednání. Podle mého názoru ta firma, vzhledem ke své historii, nikdy neměla dostat tento sklad do pronájmu,“ uvedl tehdy Babiš u Moravce.

Tajná služba prý opakovaně zdůrazňovala, že muniční sklady, a konkrétně i tento muniční sklad, mohly být problémem. „Podle informací OVM to BIS opakovaně předpokládá,“ kontroval Moravec.

„Vy si myslíte, že ministr četl všechny zprávy BIS za posledních dvacet let?“ ptal se moderátora Andrej Babiš. „U kompetentního ministra bych to očekával. Že za ním zpětně přijdou tajné služby a řeknou: několikrát jsme upozorňovali a předchozí vláda s tím nedělala nic,“ reagoval Václav Moravec.

Podle Babiše pochybil i Vojenský technický ústav, který Imexu sklady pronajímal. „Pan ministr to řešil tím, že odvolal toho šéfa. Tam není hlavní problém. My jsme tohle zdědili, tohle rozhodoval někdo za vlády Topolánka, přesně nevím. Zdědili jsme to, říkám, že je to celé podezřelé, ty výbuchy, a měla by to vyřešit policie a měla to šetřit okamžitě hned po prvním výbuchu,“ mínil Babiš v OVM před téměř sedmi lety.

„Myslíte, že může jít o zahlazování stop po nelegálních obchodech s municí?“ zajímalo Moravce. „Pokud ta firma vyvezla také munici do Bulharska, kde to údajně bouchlo, a ten jejich kupující se s nimi soudí, a pokud ta firma údajně vyvážela zbraně někde do Konga a bylo to zakázané a má za sebou nějakou podivnou historii, tak je asi důvod na to, aby se to okamžitě vyšetřilo,“ konstatoval dnešní premiér.

Rozčílil se, že musel za odpovědnou firmu odklízení škod řešit a financovat stát. „Pro státní rozpočet je to absurdní příběh. Za nájem skladů stát dostane 10 milionů a dneska jsme na nákladech někde 25 milionů. Kde jsou ty privátní firmy? Proč jim nikdo neřekl: naložte si to na vagóny, máte na to dva týdny a odvezte to pryč! My hledáme náhradní sklad, posíláme 500 vojáků, policii a štáby, bezpečnostní rada tam zasedá. Neuvěřitelné! Měl tomu velet jeden a mít to za úkol ministr vnitra, protože to vyšetřuje policie a armáda už tam nemá ani přístup. Tady je vidět, jak jsou kompetence ve státě rozděleny. Zdědili jsme to, je to bordel a znovu říkám, že to je jeden z příkladů, jak je tento stát v rozkladu. Měly to řešit privátní firmy, je to jejich zboží, ne naše. Nás to stojí akorát peníze,“ řekl Andrej Babiš.

Majitel dané firmy Imex Group Petr Bernatík po odvysílání pořadu Otázky Václava Moravce zažaloval stát o odškodné 15 milionů korun za to, že ji Babiš v pořadu označil za kontroverzní. Městský soud v Praze ovšem v roce 2017 pravomocně rozhodl, že firma žádný nárok na odškodné nemá. De facto tak soud řekl, že skutečně jde o kontroverzní firmu.

Majitelem Imex Group je podnikatel Petr Bernatík (ročník 1978), dříve společnost vlastnil jeho otec, rovněž Petr Bernatík (ročník 1950). Oba muži dříve (ještě před výbuchem) čelili žalobě, že nezákonně prodali na Slovensko zbraně včetně samopalů. Státní zástupce je tehdy podezříval, že k takovému prodeji neměli licenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Soud nicméně otce a syna Bernatíkovy osvobodil. Uvedl, že na takový prodej licence nebyla potřeba, stačilo povolení policie.

Následně oba muži požadovali od státu mnohamilionové odškodné, protože prý byla poškozena jejich pověst. Soud jim později vyhověl jen částečně. Místo několika milionů, které požadovali, jim bylo uznáno odškodné ve výši 87 500 korun.

Jméno Petra Bernatíka mladšího se v médiích v další souvislosti objevilo i několik měsíců po výbuchu, v půli února 2015, kdy se uskutečnila oficiální cesta prezidenta Miloše Zemana do Spojených arabských emirátů. Na seznamu podnikatelské delegace, která s hlavou státu cestovala, se podle zjištění médií objevilo i Bernatíkovo jméno. Faktem je, že podle stejných zdrojů nešlo o jediného zbrojaře, který v delegaci cestoval. Celkem do Emirátů cestovali v delegaci zástupci 43 firem a podnikatelskou misi organizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Výbuchy muničních skladů ve Vrběticích proběhly v roce 2017 a byly dva. Poprvé došlo k výbuchu 16. října a zemřeli při tom dva lidé, zaměstnanci Imex Group. V této době se měla podle aktuálních informací ve Vrběticích nacházet i dvojice ruských agentů pod falešnou identitou a vydávat se za kontrolory firmy, která má u Imex Group zadanou objednávku.

Toto tvrzení ale odmítá samotný Imex Group. Právní zástupce společnosti Radek Ondruš podle serveru Deník.cz informace týdeníku Respekt o přítomnosti agentů v místě vyvrátil. „Povolení ke vstupu do areálu tedy nevystavuje společnost Imex, ale VTÚ jako majitel skladů. V rozhodné době byla společnosti Imex Group ohlášena ze strany obchodního partnera jedna návštěva inspektorů, ta se však neuskutečnila. Jména, která jsou uváděna, nejsou společnosti Imex Group známa,“ řekl právník.

Druhý výbuch nastal až téměř dva měsíce po prvním, 3. prosince 2014. Podle tehdejšího sdělení Andreje Babiše v OVM byl výrazně podezřelý právě tento druhý výbuch, ke kterému ovšem došlo až dva měsíce po údajné návštěvě ruských zpravodajců.

