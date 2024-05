Biden třikrát denně pleny. Už aby vyhrál Trump. Rusáci z Ukrajiny neodejdou. Český dvojitý agent promluvil

reklama

„Nelemtal jsem pivo s Havlem ani jinými disidenty. Agenti FBI mě stále důrazně varovali před českým disentem s tím, že je mezi nimi velké množství spolupracovníků Státní bezpečnosti (StB). Pro FBI jsem pracoval jako ‚osamělý vlk‘. Naopak jsem musel stále spolupracovat s StB, abych měl to nejlepší utajení a teď chtějí na vnitru, na obraně a na vládě, abych podal důkazy? Po kom z bývalých amerických či britských špionů tohle kdy chtěli? To nikdo nepochopí,“ podotýká Richard Mariaš s tím, že většina dvojitých agentů, jako byl on, dlouho nepřežila. Přinášíme jeho dnešní názory a část jeho příběhu, protože celý by vydal na dosti obsáhlou knihu.

Trump a válka na Ukrajině

„Už aby vyhrál Trump, který prohlásil, že než dojde do Bílého domu, tak válka na Ukrajině skončí. Budu mluvit na rovinu. Vždyť hlavním hybatelem tamní války jsou USA. A je to k ničemu. Snad si nikdo nemyslí, že Rusáci z dobytých území, kde jich spousty žije, ustoupí. No, to by byli padlý na hlavu,“ rozčiluje se u stolu v kuchyni Richard Mariaš, bývalý dvojitý agent. Spolupracoval s StB, kde ho ale neustále podezřívali ze sympatií k druhé straně. „Ty bys sežral i americký h***o,“ říkali mu prý pořád estébáci. A to vůbec nevěděli, že s velkým nasazením pracuje pro americký Federální úřad vyšetřování (FBI), který se také zapojoval do zahraničních operací.

„Poopravil jsem své názory. Už nejsem tak zapřisáhlý amerikanofil jako v osmdesátých letech. Možná, až nastoupí Donald Trump opět do úřadu prezidenta, tak zase budu. Za Trumpa snad nevedly USA žádnou bojovou akci. Jinak jsou Američané v loji,“ říká a dodává: „Vždyť Joea Bidena třikrát denně převlíkají do nových plen. Někteří ti demokraté jsou ale ještě horší než Biden.“ Podle něj jsme blízko atomové válce, do které nás však v Evropě tlačí bezdětní jedinci, jako Emmanuel Macron, Jana Černochová či Markéta Pekarová.

Jako bývalý navigátor u civilního letectva má vlastní názor na nákup amerických stíhaček F-35. „To je v řiti. To kvůli tomu, aby se ta Marfuša udělala a s těmi kolem nahrabala. Jsme malá země. Víte, kolik bude stát technické zabezpečení, a tak? Stačilo mi, když jsem v Čáslavi viděl Gripeny,“ říká. F-35 jsou sice technologickou špičkou, ale Česku s jeho směšnou armádou jsou prý stejně prd platné. „Vždyť i Američané nad tím dost kroutí hlavou. Ale na druhou stranu říkají: ‚Chtějí to koupit, ať si to koupí‘. V rámci NATO stačí čtrnáct stíhaček, které v případě války stejně raketové systémy za týden sestřelí,“ doplňuje.

Služby navigátora a agenta

V roce 1974 až 1975 se v Československu přemnožily letecké havárie, a tak strana rozhodla převést z armády do civilu část spolehlivého leteckého personálu. Jako navigátor létal u Československých aerolinií (ČSA) pak všude po světě. Zpočátku roku 1983 letěl s pravidelnou linkou na Slovensko a při zpáteční cestě jim letušky do kokpitu hlásily, že do kuchyňky přišel pán s bombou v tašce a vyhrožoval odpálením, pakliže letadlo nepřistane ve Vídni. „Z Bratislavy do Vídně, to bychom ani nemuseli zatahovat podvozek,“ říká k tomu lakonicky. Na linkách však létali, jako dnes, i ozbrojení příslušníci v civilu jako bezpečnostní doprovod. Říkalo se jim doprovodci. Signální zařízení zrovna jako na potvoru nefungovalo, tak do hlášení cestujícím přidal třímístné číslo, což byl kód ohrožení. Doprovodce následně únosce zlikvidoval speciálním plastikovým nábojem a letadlo bezpečně přistálo v Praze.

Mnohem obšírněji se o tom píše v knize Ladislava Kellera a Bohdana Koverdynského Únosy dopravních letadel. Posádka letadla byla vyslýchána a pak vyznamenána. Tak se dostal do kontaktu s StB. Kvůli výhrůžkám ohledně rodiny s nimi začal spolupracovat. Třeba měl na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, které bylo z části americkou základnou, zjistit o této vojenské části co možná nejvíce anebo měl na patřičné frekvenci odposlouchávat letce NATO.

Jak už jsme napsali, byl amerikanofil, takže se mu to moc nelíbilo a zariskoval. Využil služeb známého Čechoameričana a přes něj poslal dopis na americkou ambasádu, v němž třeba líčil, jak se mu zajídá spolupráce s komunistickou policií. Kvůli několika takovýmto signálům si ho našla FBI. Na druhé schůzce v jakémsi motorestu na americkém venkově mu agenti, po důkladném prověřování, nabídli spolupráci. Připravili ho na možná nebezpečí detektoru lži, kterým byl pak doma vystaven. Dost je zajímala diplomatická pošta, doprava VIP cestujících či převoz vojenského materiálu letadly ČSA. Stal se dvojitým agentem.

Ve službách FBI byla asi jeho největším „zářezem na pažbě“ akce, při níž na Kypru při jedné mimořádné situaci přistálo asi šest letadel ČSA a v rohu tamního zástupce této společnosti, takzvaného „station managera“ vyrostla hromada diplomatické pošty. V noci v tom chaosu „ztopil“ jeden vybraný balíček. V Praze na letišti ho ukryl a následně jej z Athén odeslal FBI. Riskoval jako blázen. Kdyby se na to přišlo, skončil by nejspíš za mřížemi. Vyšetřování na Ministerstvu vnitra nicméně nic nezjistilo. V zásilce ale byly informace pro československé tajné služby z celého Blízkého východu a další bezpečnostní a diplomatické složky, takže FBI byla navýsost spokojená. Doma to bylo horší. StB mu nikdy moc nevěřila, a až po sametové revoluci se dozvěděl, že na něj vedla signální svazek Mistr a několikrát měl namále.

Chce být uznán „partizánem“

Už od sametové revoluce se Richard Mariaš snažil, aby ho vymazali ze seznamu agentů StB. V roce 2014, přestože s komunistickou tajnou službou spolupracoval, Vrchní soud v Praze konstatoval, že je v seznamu veden neoprávněně, protože má zásluhy ve třetím odboji. Nicméně o to, aby byl jasně uznán „odbojářem“, bojuje dodnes. „Ať mi nikdo neříká, že bych měl podat důkaz, že jsem dělal pro FBI. Která tajná služba tohle přizná. FBI v naší vzájemné korespondenci přiznává, že na mě vede 1400 dokumentů. Loni jsem z nich vymámil dvě cédéčka a ty už jsem předal patřičným úřadům,“ zmiňuje.

Velmi často komunikuje s Odborem pro válečné veterány při Ministerstvu obrany České republiky, jmenovitě Jakubem Hedlem. Ten mu napsal: „Vaše žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu byla pro neprokázání vaší tvrzené špionážní činnosti z důvodu důkazní absence zamítnuta, a to i odvolacím orgánem, Etickou komisí ČR.“ Nyní má ale Mariaš v ruce materiály na cédéčkách od FBI a Hedl mu v dopise poradil: „V případě, že disponujete novými důkazními materiály, které se vztahují k Vaší protikomunistické činnosti spočívající ve spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, můžete v souladu se Správním řádem podat novou žádost o vydání osvědčení.“

„Štvou mě. Nikdo ani jednou větou nepotvrdí, že jsem byl pro ně ‚partizán‘. Vždyť by to mohli udělat tajně. Jsme přece spojenci,“ zlobí se na své tehdejší řídicí agenty z FBI. O jeho činnosti vyšlo několik článků, vznikl i krátký dokument. Mluvil s novináři Jaroslavem Kmentou, Davidem Vondráčkem, Josefem Klímou a dalšími, ale většinou jim nemůže přijít na jméno. Někteří ho prý přímo podvedli, jiní jen zneužili. Mariaš, táta dvou dcer, děda s několika vnoučaty, žije v Praze, a přestože je již v důchodu, stále pracuje.

