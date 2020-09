ČT prohrávala žaloby a má problém, padlo. Mlčte radši, slyší nás ParlamentníListy.cz! napomenul Šarapatka

Půl milionu korun by měla dle rozsudku soudu dostat od ČT bývalá šéfka ERÚ Alena Vitásková za výroky Jakuba Železného v Událostech. Ale má to háček. ČT se dle své právní sekce vyjádřila včas, soud však rozhodl, jako by žádné vyjádření nedostal. Kdo za to může? Dle Markéty Havlové, která vede právní sekci České televize, vina padá na Českou poštu, která vyjádření soudu nedodala. Ačkoliv v budově dotyčného soudu sídlí. Tato záležitost se pak projednávala v Radě ČT. A radní Šarapatka Havlovou varoval, aby raději nic neříkala, protože jednání rady sledují ParlamentníListy.cz.

Na včerejším setkání Rady ČT se mimo jiné řešil i soudní spor mezi Alenou Vitáskovou a Českou televizí, ve kterém dle nepravomocného rozsudku má ČT zaplatit 500 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. ČT dle zprávy ČTK včas nezareagovala na žalobu a soud tak dovodil, že televize s nárokem souhlasí. ČT se proti rozsudku odvolala. Vitásková žalovala ČT za některé výroky Jakuba Železného v hlavní zpravodajské relaci Událostí v lednu 2018.

Od Petra Dvořáka zaznělo vyjádření právního oddělení, ve kterém byly v podstatě zopakovány tyto skutečnosti a dále, že po odvolání se věcí bude zabývat městský soud v Praze. „Skutečnost je taková, že Česká televize zareagovala na žalobu Vitáskové včas, protože 4 dny před tím, než měla vypršet lhůta stanovená soudem České televizi k vyjádření, jsme zaslali vyjádření k žalobě i s přílohami prostřednictvím podatelny ČT a ta, jak jsme si ověřili, podala tentýž den vyjádření i s obsáhlými přílohami na Českou poštu. Česká pošta však toto vyjádření i s přílohami soudu nedoručila a ani nám o tom nedala vědět. O nedoručení zásilky jsme se dozvěděli až z rozsudku městského soudu vydaného pro uznání. Obratem jsme podali odvolání a o tomto odovolání bude ve čtvrtek rozhodovat městský soud v Praze. Současně jsme celou věc reklamovali u České pošty a podali námitky k Českému telekomunikačnímu úřadu.“

Místopředseda Matocha pak chtěl vědět, zda ČT zaslala vyjádření jako obyčejnou zásilku. Na tuto otázku už odpovídala vedoucí právní sekce Markéta Havlová, která uvedla, že žalobu za pořad z roku 2018 podala Vitásková v roce 2020 a ČT se o ní dozvěděla přibližně měsíc poté, co byla podána. Uvedla, že na menší dokumenty používají datové schránky, ovšem pokud má příloha např. 100 stránek, využívají podatelnu, jež užívá služeb České pošty. A takto to bylo i v tomto případě. „Došlo normálně k doručení na Českou poštu na dodejku. Na dodejku, to zdůrazňuji,“ řekla Havlová.

„A nic se nedělo. Vlastní rešerší, když jsme obdrželi ten rozsudek pro uznání, jsme zjistili, že ta věc vůbec nebyla doručena k soudu. A to přesto, že Česká pošta má svou pobočku přímo v sídle toho Obvodního soudu pro Prahu 4,“ uvedla vedoucí právního oddělení, že postupovali naprosto standardně, nestandardní byl postup České pošty. Zopakovala, že nejenže podali k soudu odovolání, ale také věc reklamovali u České pošty.

„Reklamace proběhla tak, jak už jsem také zažila několikrát v soukromých věcech, že Česká pošta od toho dala ruce pryč, takže jsme podali námitku Českému telekomunikačnímu úřadu a to je v současné době v řízení,“ informovala radní Havlová s tím, že věří, že rozsudek bude zrušen.

Místopředseda Matocha poděkoval za informace, avšak zkoumal dále. „Já předpokládám, že když hrozí žaloba o půl milionu a posíláte něco na dodejku, tak se podíváte na zprávu České pošty, jestli to doručila, nebo ne. To neděláte?“ zeptal se.

„Samozřejmě že tyto věci průběžně sledujeme, ale takových žalob a takových různých přípisů... Toto není jedna jediná žaloba. Nezapomeňte, že...“ začala Havlová, ale pak usoudila, že bude lepší přečíst časový sled událostí. Pořad byl vysílán 8. 1. 2018, žaloba Vitáskové byla podána na začátku dubna 2020, 7. 5. 2020 se o žalobě dozvěděla ČT z přípisu soudu a dostala 30denní lhůtu. A vyjádření bylo podáno 4 dny před uplynutím lhůty.

„Znovu opakuji, toto není jediný spor ČT, ani o takovouto částku. Těch sporů je samozřejmě víc. Každý spor má přidělen určitý právník a ten mu věnuje určitou pozornost a já to samozřejmě kontroluji. Pokud to není spor, který vyřizuji přímo já, tak si to kontroluju všechno sama,“ informovala Havlová. Doplnila, že 7. 7. byl doručen rozsudek pro uznání z Prahy 4 a vlastní rešerší zjistili, že Česká pošta zásilku vůbec nedoručila. 8. 7. podali reklamaci, 13. 7. pak došla odpověď, že se reklamace zamítá. „Údajně došlo k nedoručení proto, protože zásilka byla poškozena,“ uvedla Havlová vysvětlení pošťáků a dodala, že 17. 7. podali stížnost na telekomunikační úřad a 20. 7. pak odvolání.

„Takže k vašemu dotazu, jestli sledujeme, když to posíláme na dosílky, tak samozřejmě sledujeme, pokud nám síly stačí. A je jedno, zda se jedná o půl milionu korun nebo jestli jde o žalobu na odpověď. My to sledujeme a kontrolujeme vždycky. Zejména u 106tek (zákon o svobodném přístupu k informacím – pozn. red).“

Nicméně, Matocha z výpovědi Havlové usoudil, že v tomto případě tedy právní sekce doručení nesledovala, jinak by se o nedoručení dozvěděla. Zvláště, když Česká pošta doručuje obvykle druhý den, tedy ještě ve lhůtě, kterou měla ČT na vyjádření k žalobě. „Pro nás je důležité, že věc jsme předali k poštovní přepravě řádně. O tom máme podací lístek. My máme doklad o tom, že jsme to doručili včas. A je samozřejmě na jednotlivých právnících a také to děláme, že když se dlouho nevrací věci, které jsou zaslány na dosílku, tak po tom začneme pátrat. A když se nám ta dosílka po určité době nehlásí, ale když si vezmete, kolik soudních sporů je a veškerých správních řízení, tak se nemůžeme ke každému případu vracet každý den, to prostě není reálné,“ argumentovala vedoucí právní sekce a zopakovala, že mají doklad, že vyjádření bylo řádně předáno.

Havlová se také vymezila proti slovům Hany Lipovské, jež na facebooku napsala: „Je tedy namístě zkoumat, jak funguje logistika České televize a jaké náklady jsou s jejím selháváním dále spojeny.“

„Prosím vás, Rada ČT každý rok projednává zprávy o správních řízeních a soudních sporech. Všichni dobře víte, jaká byla situace 1. 1. 2012, když jsem přebírala útvar mediálního práva. Kdy prostě bylo před radou otevřeno 199 soudních sporů, které ČT prohrála a dneska je to skóre 5. Jaký byl stav v soudních spisech. A tak dále. Takže si prosím vyprošuju: vážit slova, která se týkají právního úseku. Ona se totiž dotýkají nejen mě a ČT, ale i mých kolegů v právním úseku,“ apelovala Markéta Havlová.

K této „aféře“ měl poznámku i radní Šarapatka, který tvrdil, že bazírování na formalitách, jež se údajně v radě stalo častým jevem, už není zábavné. „Ta snaha, ze které čiší ta tendence najít tu chybu za každou cenu, je úplně zjevná,“ pravil a dodal, že Matocha nepochopil, že dodání je jednou ze součástí obhajoby při soudním sporu. „Zcela zjevně nebude doktorka Havlová ani kdokoliv jiný tady sdělovat nějaké detaily, já bych jí to ani nedoporučil, protože to je veřejné zasedání Rady ČT, které samozřejmě neunikne pozornosti médií typu ParlamentníListy a tak dále. Samozřejmě doktorka Havlová, resp. právníci ČT, si relevantní, v podstatě jakoukoliv odpovědí v podstatě vyráží právní zbraň z ruky. Takže to je naprosto chybný postup, z mého pohledu scestný a já vás tedy prosím, abyste na to neodpovídala.“

