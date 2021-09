Covid pas navěky? Očkovat povinně. Ne ty, kterých se bojí. Macronovo peklo: Francie v ulicích, máme zprávy

Desetitisíce Francouzů každou sobotu protestují proti používání covid pasů, bez nichž se nedostanou ani do obchodního centra. Zatím platí do 15. listopadu, možná ale budou prodlouženy. Prezident Macron nařídil povinné očkování proti covidu-19 hasičům a zdravotníkům, policistům ale raději ne. Zvažuje se povinné očkování všem, bez změny zákona to však nepůjde. O horké situaci píše v textu pro ParlamentníListy.cz Matěj Široký, ve Francii žijící filozof a publicista českého původu.

Má Francie nakročeno k čínskému modelu?

Francouzský prezident Emmanuel Macron 12. července, tedy dva dny před státní svátkem připomínajícím pád Bastily, vystoupil se zásadním projevem. V něm oznámil povinnost očkovat se proti covidu zaměstnancům ve zdravotnictví a v sociálních službách. Následně pak zavedl povinnost covid pasu pro všechny, kdo chtějí jít do restaurace, nemocnice, nákupních center nebo jet vlakem či dálkovým autobusem. Jak na tato omezení zareagovala francouzská veřejnost a politická scéna?

Nekompetentnost vlády a nedůvěra vůči ní

Ještě než začneme s rozborem aktuální situace, vysvětleme si hlavní kámen úrazu francouzské vlády. Ta od začátku celé koronakrize vysílá do světa zmatené informace. Jeden týden říká něco jiného než následující. Tento efekt umocňují různé druhy fact checkerů, kteří každou chvíli prohlašují za pravdu něco jiného. Časté měnění stanovisek jim nebrání ve vehementním odsuzování všech, kteří podle nich nepřemýšlejí anebo nejsou zajedno s tím, co je zrovna oficiální teorie. Nejde o pouhé detaily. Takto se například zakazovalo nošení roušek s tím, že je to škodlivé. Pravda byla taková, že se francouzská vláda snažila využít malé zásoby zdravotnického materiálu pro lékaře. Stejné to bylo v otázce fungování covid pasů. Ještě v červnu vláda ujišťovala, že žádné nebudou a že je nepřípustné rozdělovat občany na očkované a neočkované. O měsíc později si bez něj nedáte kávu ani nezajdete do nákupního centra.

Ještě hůř jste na tom, pokud chcete jít do nemocnice. Tam vás ošetří jen v případě urgentního zranění. Pokud váš blízký leží s vážnou nemocí, bez covid pasu ho nenavštívíte. Není divu, že si Macronův režim vyrábí zavilé nepřátele, protože na tyto věci se nezapomíná. Nejistota panuje i co do délky platnosti těchto opatření. Od prvních návrhů zákona lidé upozorňovali na to, že už zůstanou na věky věků. Vláda se snažila rozptýlit pochybnosti tím, že jde o výmysl konspiračních teoretiků a fake news. Stanovila, že covid pasy budou prozatím platit do 15. listopadu, samozřejmě v závislosti na epidemiologické situaci k tomuto datu. Avšak současný ministr zdravotnictví se nechal slyšet, že už nyní bude nutné platnost opatření prodloužit. A pak se nedivme, že má Francie problém s konspiračními teoriemi.

Je covid pas zdravotní nástroj, nebo donucovací prostředek? Francouzská vláda nezvládla ani komunikaci, vydávala covid pasy hlavně za nástroj k ochraně obyvatelstva před možnou nákazou. Měly umožnit lepší trasování a hledání ohnisek nákazy. Avšak od prvního dne bylo jasné, že je vláda používá proto, aby donutila co nejvíc lidí nechat se očkovat, pokud chtějí žít normální život. Co tento rozpor ukazuje?

Nejčastěji se kritizuje skutečnost, že bez covid pasu nemůžete jet vlakem, zatímco v metru vyžadovaný není. A přitom nejnebezpečnějším místem pro šíření nákazy je právě metro v nejvytíženějších hodinách. Kdyby vládě šlo v první řadě o zdraví občanů, zajistí bezpečné cestování posílením spojů.

Stejně tak zapomněla na všechny, kdo se nemůžou dát očkovat ze zdravotních důvodů, respektive na těhotné ženy. Ve Francii se očkování v prvním trimestru obecně nedoporučuje. V další fázi těhotenství, pokud je matka v dobré fyzické kondici a nejsou komplikace, se očkovat nechat může. Avšak pokud zrovna otěhotněla v červenci a potřebuje se dopravovat do práce vlakem, musí se nechat na vlastní náklady testovat.

Dalším paradoxem jsou noční kluby a diskotéky, které můžete navštívit, jen pokud máte covid pas či test. Hrozí však, že se neočkovaní s negativním testem nakazí od očkovaných, kteří však na testy jít nemusejí. Právě tato místa bývají zdrojem nákazy, a to mezi velmi mladými lidmi. Ti si totiž mnohdy bláhově myslí, že pokud se naočkují, už se jich nákaza nebude týkat, jak slibovala masivní reklamní kampaň. V každém případě se covid pas jeví jako neúčinné opatření v zabránění šíření nákazy. Proč tedy neudělat vakcinaci povinnou?

Vakcína zatím nepovinná

Francouzská vláda je často obviňována, že vytváří nepřiměřený tlak na občany, aby se nechali očkovat, stejně jako dojem, že je to povinné, a přitom francouzské zákony přesně definují, za jakých podmínek je možné očkování uložit. Právě z právního hlediska je tu velký problém. Jednou z podmínek daných francouzských zákonem je, že nemoc zvyšuje riziko dětské úmrtnosti. To však není případ covidu. Modifikace celého zákoníku není tak snadná. I když Macronova strana stále disponuje parlamentní většinou, takže zákon by mohl projít, vytvořil by se tak nebezpečný precedens. Navíc zákon o povinném očkování musí nabízet alternativní řešení a různé druhy vakcín pro ty, kteří se z různých důvodů nemůžou nechat očkovat daným typem.

Velké rozhořčení francouzské společnosti způsobil fakt, že zdravotníci a hasiči musejí být očkovaní, zatímco policisté, kteří je mají kontrolovat, ne. Je jasně vidět, že se Macron bojí rozhněvat silové složky státu, protože už léto naznačilo, že protesty z jejich strany budou silné. Chování ozbrojených složek bude hrát velkou roli. Většina demonstrací se po celé Francii koná v sobotu, což v praxi pro většinu policistů a četníků znamená pracovní víkendy. Již v době protestů žlutých vest hrozilo, že se velká část policie přikloní na jejich stranu. Jednak jsou na tom policisté stejně jako žluté vesty, z kategorie střední třídy se čím dál víc propadají do třídy nižší a navíc jim ministerstvo nechtělo proplácet všechny přesčasy. Nyní hrozí stejná situace, protože od Macronova vystoupení 12. července se každou sobotu ve všech francouzských městech scházejí davy demonstrantů.

Sobotní demonstrační dostaveníčka

Načasování Macronova oznámení nebylo náhodné. Po 14. červenci až do konce srpna se Francouzi vydávají na letní dovolenou. Občané Paříže prchají z rozpáleného velkoměsta na francouzské pláže. Většina firem a úřadů drží zvyk celozávodních dovolených, v srpnu prakticky celý pracovní ruch ustane. Macron počítal, že v této každoroční atmosféře nebudou mít lidé dostatečnou motivaci, aby chodili demonstrovat.

Jak je u protivládních demonstrací zvykem, média zaměřují debatu pouze na počty účastníků. Policie většinou výpočty značně podhodnocuje, což vytvoří tradiční polemiku, že účastníků bylo ve skutečnosti víc. Kromě toho vládní představitelé přilévali olej do ohně prohlášeními, že podle oficiálních čísel počet účastníků sobotních demonstrací nedosahuje denního počtu očkovaných. Nechme stranou tradiční souboj o čísla. I přes tuto planou debatu se většina odborníků shoduje, že tak velká mobilizace občanů během srpna je nevídaná a ohlašuje velmi horký podzim pro Macronovu vládu i francouzské policejní složky.

Konvergence zájmů

Macronova strategie spočívala v rozdělení společnosti na očkované a neočkované. To se však vlivem covid pasu nepovedlo. Ve výsledku to dopadlo ještě hůř. Vláda si sice gratuluje k rostoucímu počtu naočkovaných, i když se jejich velká část nechala zlákat buď příslibem, že svět bude jako dřív, nebo se bála o svou práci. Vzhledem k těžké situaci na francouzském pracovním trhu je toto rozhodnutí pochopitelné. Volby jsou však blízko a tito lidé těžko budou znovu volit Macrona. Původně si vláda slibovala, že odboj povedou pouze odpůrci očkování, na které uplatní klasickou strategii o hloupých lidech, kteří se bojí vědeckého pokroku. To se však nepovedlo, protože dva hlavní představitelé demonstrací, politik Florian Philippot a advokát Fabrice di Vizio, jsou velmi vzdělaní. Philippot, který byl dlouho číslem dva Národní fronty Marine Le Penové, vystudoval stejnou prestižní školu ENA jako Macron a mnoho jiných špičkových politiků a vrcholných úředníků. Ve svém ročníku skončil na 32. místě z 92 studentů. De Vizio zase vlastní mezinárodní advokátní firmu specializující se na medicínské právo a zdravotnictví.

Oba protagonisté by se určitě ohradili s tím, že nejsou odpůrci očkování, ale jde jim o občanskou svobodu a dohled nad vládou. V tom právě spočívá Macronův špatný kalkul, protože oponenti covid pasů se nerekrutují jen mezi odpůrci očkování, ale i mezi naočkovanými, kteří se jimi odmítají prokazovat, kdykoliv půjdou nakupovat nebo si budou chtít zajít na kávu či oběd. Opatření se samozřejmě nelíbí ani provozovatelům kaváren, restaurací a obchodních center. Jednak to znamená vyšší náklady, které spolkne zaměstnání nových kontrolorů, a hlavně lidé nechtějí tyto pasy používat a bojí se přísných pokut za nedodržení předpisů. Snížené tržby zaznamenali i majitelé obchodních center, kteří tlačí na vládu, ať je vyjmou z míst, kde se musí covid pas používat. A nakonec jsou mezi demonstranty odpůrci Macronovy vlády a bývalé žluté vesty. Podzim 2021 bude ve Francii opravdu horký.

