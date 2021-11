Do politiky jsem nechtěl. Zapadlá slova Brežněva. Zeman o 17. listopadu

Události listopadu 1989 jsou notoricky známé. Stejně tak úloha hlavních aktérů těchto dnů včetně současného prezidenta. Co ale dělal Miloš Zeman před tím? Jak smýšlel o vývoji totalitního režimu? Předpovídal mu konec? A plánoval svůj vstup do politiky? Přinášíme ukázky z unikátní knihy, která v letošním roce vyšla. Prezident Zeman se tam v rozhovoru svěřil s tím, o čem před tím veřejně nemluvil.

Češi a Slováci si připomínají 32 let od začátku sametové revoluce, jejímž výsledkem byl konec totalitního režimu v tehdejším Československu a přechod ke svobodě. Prezident republiky, který se nyní postupně zotavuje v ÚVN, patřil k hlavním postavám listopadových událostí. Miloš Zeman byl tehdy proslavený článkem v Technickém magazínu, tzv. Téčku, s názvem Prognostika a přestavba ze srpna 1989.

ParlamentníListy.cz přináší ukázky z rozhovoru s prezidentem Zemanem, který je součástí letos vydané knihy „Miloš Zeman - Futurologie. Unikátní kniha zlomového roku 1968”. V rámci rozhovoru dnešní prezident vzpomínal nejen na to, jak prožíval události srpna 1968, ale i dnes památné listopadové dny roku 1989.

Hlavním tématem rozhovoru, který vyšel v knize, je sice obor futurologie a vydání Futurologického sborníku, který sestavil tehdejší student Miloš Zeman, ale vývoj komunistického režimu i jeho pád, prezident ve svých odpovědích podrobně zmiňuje. Jde zároveň o výroky a názory na věci, na které dosud veřejně prezident republiky ještě neodpovídal.

Začněme nejprve osudným rokem 1968, kdy Zemanův Futurologický sborník vyšel. „Podle mého názoru a podle názoru soudruha Brežněva vývoj v Československu směřoval k sociálnědemokratickému vývoji. Soudruh Brežněv s tím nesouhlasil, zatímco já ano. To mimochodem vysvětluje i to, proč jsem se později stal v roce 1993 předsedou sociální demokracie. Do té doby ovšem uplynulo 25 těžkých let. Takzvaná normalizace byla v podstatě zmrtvění nejenom české politiky, ale de facto i české ekonomiky. Ztráceli jsme inovační schopnost, propadali se stále hlouběji v žebříčku zemí a pustili jsme si žilou i rozsáhlou emigrací. Takové jsou mé dojmy z tehdejší doby. Prožil jsem rok v nezaměstnanosti, kdy jsem se po vyhazovu z práce i komunistické strany živil prostřednictvím dohod o provedení práce. Následovala éra Sportpropagu a éra Agrodatu. Nakonec jsem to přežil pod laskavou ochranou jak zemědělců, tak tělovýchovy a jsem jim za to do dneška vděčný,” vzpomínal Miloš Zeman na dobu mezi lety 1968 a 1989.

„Nevěřil jsem, že by ten režim trval věčně, ale rozhodně jsem netušil, že to bude ještě 20 let. Vždycky jsem v životě byl optimista a přitom je zajímavé, že jsem se jako futurolog celou dobu specializoval na teorii varovných prognóz, kde jsem vždycky říkal, že prognózy se vyslovují proto, aby se nesplnily. V tomto případě jsem ale netušil, že režim od vpádu okupačních vojsk vydrží ještě těch dvacet let. Čekal jsem postupné uvolňování a to uvolňování upřímně řečeno nenastalo ani s nástupem Gorbačova. Normalizace, ta mrtvá a umrtvující normalizace, pokračovala de facto až do listopadu 1989,” popisuje náhled na tehdejší vývoj dnešní prezident republiky.

Zeman se dále svěřil, že vstup do politiky nikdy neplánoval. Naopak počítal s kariérou v úplně jiném oboru. „Do politiky mě především vrhnul článek v Technickém magazínu, ten se rozsáhle množil, distribuoval a vysílaly ho i zahraniční stanice. Tímto způsobem jsem byl vržen do politiky,” uvádí v rozhovoru pro knihu.

„Nastoupil jsem těsně po revoluci do Prognostického ústavu Valtra Komárka a původně jsem předpokládal, že budu pracovat v tomto oboru. Dokonce jsem se snažil zahájit práci na tzv. Modelu společenské dynamiky (SPODYN), ale pak jsem byl požádán o kooptaci do Federálního shromáždění a později právě v rámci sociální demokracie byl zvolen jejím předsedou.”

Rozhodně podle něho nelze mluvit o tom, že by se chystal na politickou dráhu, právě naopak. „Bylo to spontánní, ale nebyla v tom ani tak vlastní iniciativa, jako spíš podpora a návrhy těch druhých,” dodal Miloš Zeman.

Pokud jde o samotné události 17. listopadu 1989, Miloš Zeman se tehdy účastnil pražských demonstrací a byl účasten i střetu s bezpečnostními složkami na Národní třídě. Tehdy ještě jako řadový demonstrant. Pouhých osm dní později na masovém občanském protestu na Letenské pláni už vystupoval jako řečník z pódia.

Citovali jsme z knihy: Miloš Zeman: Futurologie, unikátní kniha zlomového roku 1968

