Emir Kusturica potrestán za medaili od Zemana? Na FAMU, kterou proslavil, se prý chystá velká akce progresivních levičáků

Na pražské FAMU studovalo hodně zvučných jmen, ale minimum z nich byli cizinci. Tím patrně světově nejproslulejším je režisér srbského původu Emir Kusturica.

Jde o výraznou osobnost, která o sobě v posledních letech dává vědět nejen svou filmovou tvorbou, ale i vlastními politickými názory a jasně pohledem na světové dění vůbec. A to je údajně problém pro některé současné představitele a studenty jeho mateřské FAMU. Světonázor velké části z nich je prý totiž značně odlišný a podle informací ParlamentníchListů.cz to chtějí dát veřejně najevo.

Spouštěcím momentem mělo být oznámení, že Kusturica 28. října obdrží státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Ten srbského režiséra soukromě přijal ve svém bělehradském hotelu minulý týden během státní návštěvy.

Celá věc má být prozatím ve fází interních diskusí. Prapůvod všeho má s největší pravděpodobností pocházet z katedry režie či katedry dokumentární tvorby.

„Je možné, že se FAMU bude chtít od Emira distancovat ještě dřív, než vyznamenání od prezidenta dostane. Teď se o tom začíná mluvit, ale nejvíc se to rozjede až v říjnu, kdy začíná výuka a fakulta bude naplno žít. Některé katedry jsou dost angažované a většinu tam tvoří lidi levicově-progresivistických názorů,“ sděluje redakci ParlamentníchListů.cz zdroj z fakulty pod podmínkou zachování anonymity.

Pro upřesnění dodává, že jde o názorový proud lidí, který lze charakterizovat většinou jako „vítače“ uprchlíků a kategorické odpůrce prezidenta Zemana.

„Mezi ty nejvíce levicově-progresivistické či neomarxistické patří katedry režie, katedra dokumentární tvorby a centrum audiovizuálních studií. Obecně to je možné charakterizovat tak, že obory více technické, jako střih, kamera a další, jsou více objektivní nebo tu politiku prostě tolik neřeší a ty katedry víc teoretické jsou víc politicky angažované,“ popisuje nám zdroj přímo z FAMU.

Připomíná, že v minulosti dali umělci z této fakulty rovněž najevo své politické názory. Třeba v případě návštěvy čínského prezidenta v Praze, kdy studenti FAMU na budově vyvěsili tibetské vlajky.

Existenci vznikající debaty o tom, že „je potřeba řešit toho Kusturicu“, potvrdil redakci i další zdroj, tentokrát zasloužilý pedagog. Z obav o svou další kariéru respektujeme i jeho přání ponechat v anonymitě jak jméno, tak i katedru, na níž dlouhé roky působí.

„Psal mi jeden z kolegů, že to zaslechl a jestli bych se k tomu případně přidal. Tak mu píšu, že se musel zbláznit a ať se k těm šílencům nepřidává. Pokud se FAMU zřekne svého nejslavnějšího absolventa, který sbíral jednu světovou cenu za druhou, jakou pak budeme mít váhu? Emir Kusturica dodnes při každé příležitosti vypráví, s jakou hrdostí u nás studoval a co všechno mu FAMU a Praha daly. A my na něj teď budeme plivat? Je mi z toho špatně. Pokud k tomu dojde, přemýšlím, že odejdu. Byli jsme ostrovem svobodného myšlení za totality a teď, když žijeme ve svobodě, se začíná fakulta proměňovat v ostrov totalitního a kádrováckého myšlení, to se mi hnusí,“ uvedl náš zdroj z FAMU.

Podle jeho slov zatím není jasné, jak silné tyto názory budou. „Ale pokud to budou chtít udělat a vydat nějaké prohlášení, ve kterém se proti Kusturicovi vymezí, nic jim nezabrání. Cítí se hodně silní, určitě by je v tom podpořila část tuzemské umělecké scény i média,“ uvažuje náš zdroj.

Jak celá záležitost dopadne a zda se FAMU skutečně vymezí vůči svému slavnému absolventovi, nebo nakonec převáží názor to jen v tichosti přejít, se brzy dozvíme. S počátkem října začne akademický rok a věci se mohou dát do pohybu.

Emir Kusturica se do Prahy, kde strávil studentská léta, často a rád vrací. Ať už v roli filmaře, spisovatele nebo hudebníka. Značný rozruch před dvěma lety způsobil rozhovor, který poskytl DVTV a moderátorce Emmě Smetaně, která sklidila nebývale ostrou kritiku za to, jak k srbskému umělci přistupovala.

Režisér se tehdy moderátorce škodolibě vysmál, že není schopna otázky vymýšlet sama, ale opakuje to, co jí píše editor na obrazovku, která byla umístěna za ním. Během rozhovoru se Kusturica naštval tak, že moderátorku odkázal do patřičných míst. „Dejte mi s tím ku*va pokoj,“ řekl, když se ho snažila otázkou vmanipulovat do určité pozice vůči Sýrii a Rusku. Dále jí řekl, že si připadá, jako by nemluvil s někým z České republiky, ale jako se zástupcem nějakého tribunálu nebo amerického ministerstva zahraničí (více ZDE).

autor: Radim Panenka