Gangy migrantů, 150 tun drog. Znásilnění dětí. K tomu Zelení. Švédsko: Kateřina Janouchová zle a přesně

Švédský premiér Lofven se v listopadu chystá odstoupit a objevují se informace, že důvodem je dramatický propad popularity jeho sociálně demokratické strany. Jaké jsou hlavní příčiny, co lidem vadí?

Pod vedením Stefana Löfvena vláda sedm let prosazuje extrémně destruktivní politiku, která Švédsko zásadně poškodila. Problémů je tolik, že je těžké někde začít. Ale pokud mám udělat krátké shrnutí, je to zhruba o destruktivní migrační politice, o selhání zbavit se zločinu, který je důsledkem masové imigrace z mimoevropskych zemí a špatného řízení ekonomiky země.

Nyní máme problémy s vysokými cenami elektřiny, protože sociální demokraté byli stranou Zelených ovlivněni, což vedlo k předčasnému odstavení jaderné energie.

Podnikatelé opouštějí Švédsko kvůli nebývalým cenám elektřiny a průmyslová odvětví se nemohou etablovat, jak chtějí.

Do hry samozřejmě vstupuje také nejistota, protože kriminalita nešetří žádné město. Celkově je to ve Švédsku velmi temný vývoj a lidé jsou samozřejmě negativně ovlivněni, což se odráží v jejich politických názorech.

V minulosti jsme už několikrát hovořili o bezpečnosti na švédských ulicích. Vláda se snažila nějak zareagovat, zpřísnily se některé zákony. Byly tyto změny k něčemu, nebo se situace nelepší?

Situace se spíše zhoršila. Včera zaslala stockholmská politička Irene Svenoniusová (M) tiskovou zprávu, že ve Stockholmu je situace neudržitelná, a zve vládu na krizové setkání kvůli násilí gangů.

Opatření sociálně demokratické vlády selhala, Švédsko je země v Evropě s největším počtem střelby a vražd spojených s gangy v době, kdy máme velký nedostatek policistů. Každé dítě vidí, že tato rovnice nejde dohromady.

Zkombinujte to s extrémně slabou legislativou, která se nedokáže vypořádat se zločinem, a uvidíte, jak jsme na tom to špatně. Švédsko je na špici, pokud jde o smrtelné násilí páchané střelnými zbraněmi v Evropě.

Rada pro prevenci kriminality, Brå, byla pověřena vyšetřováním vývoje smrtícího násilí ve Švédsku. Studie porovnávala úmrtí střelnými zbraněmi s dalšími 22 evropskými zeměmi u lidí mladších 19 let v letech 2000 až 2019 a dospěla k závěru, že Švédsko je na nejvyšší úrovni v Evropě. Toto nelze vidět nikde jinde v Evropě.

Studie ukazuje, že osm z deseti úmrtí při použití střelných zbraní se ve Švédsku odehrálo v kriminálním prostředí. Podle Brå může být střelba spojena s nezákonným obchodováním s drogami, zločineckými skupinami a nedostatkem důvěry v policii.

V červenci byl na předměstí Göteborgu zastřelen policista přímo ve službě. Jaký ohlas měla tato událost?

Veřejnost byla samozřejmě naštvaná a hodně se o tom psalo na sociálních médiích, ale když se na to podíváte z politického hlediska, tak se v zásadě nestalo nic. Několik dní panovalo pobouření, že je to „nepřijatelné“, jako vždy, ale od té doby násilí pokračuje v ještě větší míře. Nyní odborníci varují, že ve Švédsku budou pravidelné pouliční bitvy do pěti let.

Od zavraždění policisty Andrease Danmana byly na hřišti ve Stockholmu postřeleny dvě malé děti, 60letá žena byla zasažena několika výstřely, když se chystala zveřejnit dopis v nákupním centru v Kristianstadu, a vůdce gangu byl popraven, když seděl a obědval v Linköpingu.

Minulý týden se v zemi čtyřikrát střílelo, a v důsledku toho zemřel 20letý muž. Švédové jsou nyní tak otupělí smrtícím násilím, že už sotva reagují na další vraždy, další bombové útoky, další znásilnění.

V knize kriminálního reportéra Lasse Wierupa Gangster Paradise se píše, že švédská předměstí jsou ovládána kriminálními gangy. Žít mají především z prodeje drog. Odpovídají tyto informace i vašim zkušenostem?

Ano, podle policejního šéfa Matse Löfvinga existuje kolem 40 zahraničních kriminálních klanů, které vznikly v důsledku destruktivní migrace a kriminální politiky. Žijí zásadně ze zločinu a hledali útočiště ve Švédsku, protože země je mimořádně příznivá pro ty, kteří chtějí páchat zločin. Jsou zde nízké tresty a zastaralé právní předpisy (trestní zákoník byl napsán v 50. a 60. letech, kdy Švédsko nebylo multikulturní společností a neodpovídá dnešní realitě). Mezi klany samozřejmě existuje mnoho těch, které spolu neustále válčí, a drogy jsou ústředním zbožím. Švédsko nyní zaznamenává obrovský nárůst přílivu drog, ročně se do Švédska pašuje zhruba 100 až 150 tun drog.

Je to jako velký průmysl, říká Linda Staafová, policejní šéfka ve Stockholmu. Většinu dovezou kamiony přes most Öresund. Policie našla 84 pašeráků, muže ve věku 30 až 39 let. Většina žije ve Stockholmu, Göteborgu a Malmö. Několik vůdců ale také žije ve Španělsku a někteří z nich pěstují konopí ve Španělsku.

S tím souvisí úplatkářství a korupce. Zločinci se pokusili podplatit policii, právníky, politiky a úředníky, říká Linda Staafová.

BBC letos na jaře psala o tom, jak se ve Švédsku, doposud se chlubícím úspěchy v genderové rovnosti, rozmáhá násilí na ženách. Jak je toto téma a aktuální vývoj vnímán ve Švédsku?

Je to samozřejmě nesmírně alarmující, ale také provokativní, protože Švédsko si říká humanistická a feministická velmoc.

Vidíme, jak se situace žen zhoršila, zejména po vlně masové imigrace v roce 2015, kdy do země mohly proudit tisíce zámořských mužů bez zavedené identity. Znásilnění žen a sexuální násilí páchané na dětech od té doby narůstají alarmujícím tempem, ale to se média establishmentu snaží skrývat.

Ale statistiky z Rady pro prevenci kriminality Brå mluví jasným jazykem, Švédsko se stalo jednou ze zemí, které zaujímají přední místo v seznamu znásilnění v Evropě. Statistiky Brå ukazují, že policii je každoročně hlášeno přibližně 18 000 sexuálních zločinů. Z toho jsou 3000 znásilnění dětí ve věku od 0 do 17 let. Dospělí každoročně hlásí stejný počet, 3000 znásilnění, a další sexuální zločiny.

Četl jsem, že ministryně pro genderové otázky Marta Steneviová se v televizní debatě velmi rozčilovala, že je násilí na ženách spojováno s imigrací. A tvrdila, že sklon k bití žen je zakořeněn mezi všemi švédskými muži. To je trochu v kontrastu s liberální pozicí, jakou si země buduje navenek. Jak to tedy je s domácím násilím ve Švédsku z pohledu vás jako ženy?

Násilí na ženách je samozřejmě spojeno s imigrací, protože lidé z kultur, kde jsou ženy považovány za majetek mužů, s nimi samozřejmě zacházejí mnohem hůře, než se zachází ženami, které žijí ve vztazích založených na západních hodnotách.

Ve Švédsku máme několik set tisíc mladých lidí, kteří žijí v kultuře cti a jsou utlačováni svými rodinami. Ženy v těchto prostředích také žijí nebezpečně, máme řadu případů, kdy byly ženy zavražděny, protože chtějí žít více západním způsobem. Švédští muži samozřejmě také používají násilí na ženách, ale chci říci, že import zastaralého patriarchálního systému vrhá feministický pokrok daleko zpět v čase.

Märta Stenevi patří k politikům, kteří nemají kontakt s realitou, a šíří dezinformace, které by měly odpovídat její politické agendě. Výzkum například ukazuje, že 60 procent znásilnění, která vedla k odsouzení v letech 2000 až 2015, spáchali imigranti první a druhé generace. A není zahrnuto posledních pět násilných let.

Dokonce jsem četl, že jsou televizní záběry z procesů s domácími násilníky terčem kritiky některých politiků, protože když diváci vidí jejich snědé tváře, dává to „munici antiimigračním stranám“. Skutečně jsou ve Švédsku až do takové míry zavírány oči před realitou?

Ano, bylo nesmírně citlivé mluvit o etnickém původu. Nedávno přišla z Brå nová zpráva, která černobíle ukazuje, že imigranti jsou ve Švédsku velmi silně zastoupeni v kriminalitě. Okamžitě byla zahájena diskuse o používání zprávy „v rasistickém kontextu“. Místo toho, aby se soustředili na řešení problémů, visí na pseudodebatách, kde je středem rétorika. Je to extrémně kontraproduktivní.

A jaký postoj má většinová švédská společnost?

Dá se říci, že švédská společnost je roztříštěnější než kdy dříve. Několik průzkumů ukazuje, že stále více Švédů není spokojeno s migrační politikou a chce přijímat méně imigrantů. Průzkum SvD/Sifo z března 2020 ukazuje, že 54 procent chce změnit zákony, abychom přijímali méně uprchlíků. Podle mého názoru je to poměrně pěkná představa.

Na druhé straně je levicově liberální establishment a jeho socialistické megafony, které věří, že Švédsko by mělo i nadále přijímat stovky tisíc uprchlíků ročně. Nyní se však objevují ekonomické nevýhody, Švédsko má 675 000 imigrantů, kteří jsou celoživotně podporováni granty, aniž by se chtěli integrovat do švédské společnosti.

Přitom 300 000 švédských důchodců žije v chudobě. Je to neuvěřitelně provokativní. Náklady na masovou imigraci zemi extrémně vyčerpávají a vytvářejí konflikty mezi lidmi.

Změnila v tomto směru něco pandemie?

Vnímám to tak, že i bývalá prorežimní média začala o problémech země informovat pravdivěji. Pandemie bohužel tok migrantů nezpomalila, ale nyní se v souvislosti s krizí v Afghánistánu zjistilo, že stovky „uprchlíků“ byly na „dovolené“ v zemi, ze které uprchli. Nyní byli „evakuováni“ zpět do Švédska včetně dvou deportovaných zločinců.

Selhání migrace ve Švédsku je nyní otevřené a naše nekompetentní ministryně zahraničí Ann Lindeová opět ukazuje, že na svůj post není vhodná. Ale samozřejmě se debata soustředila na otázky týkající se šíření infekce a zacházení společnosti s koronou. Nyní se však otázky migrace a kriminality začínají znovu dostávat do centra pozornosti.

Švédsko má, pokud se nepletu, rok do voleb. Můžeme po nich očekávat v politice nějaké změny, nebo to spíše vypadá na pokračování současných trendů?

Volby se budou konat v září 2022. Domnívám se, že Švédsko je paralyzováno a že politici, které máme, jsou slabí a nemají moc jednat. Jediné, co nyní vidíme, je, že jediná strana, která žila v imigraci pevně, Švédští demokraté, měla ve všech bodech vývoje společnosti pravdu.

Nyní jsou také největší švédskou stranou s až 20–25 % hlasů. Mohu si jen přát, aby se dostali k moci politici s odvahou. Pokud má být Švédsko nadále řízeno v sociálně demokratickém a ekologicky stranickém duchu, je země beznadějně ztracena. Doufám tedy, že lidé budou hlasovat správně.

