Hilšer před volbami vytáhl nákres: Rizikové vlivy na Českou televizi. Radí mu psychiatra

„Radní České televize porušují zákon. Měli by deklarovat střet zájmů. Tato mapa popisuje rizikové vlivy na Českou televizi. Žijeme v iluzi nezávislosti. Veselý, Matocha a další nikdy neměli být do Rady České televize zvoleni. Bylo by správné, aby kandidáti a kandidátky do Rady ČT předkládali deklaraci o střetu zájmů, tak jak je to běžné ve veřejnoprávních médiích v mnoha evropských zemích a v řadě domácích organizací, kde se rozhoduje o veřejných penězích,“ tvrdí Hilšer.

Co mu vadí? „Například Pavel Tykač sponzoroval a účastnil se akcí šachového klubu, který vedl Pavel Matocha – současný vlivný člen rady ČT, který podporoval zvolení nového generálního ředitele Jana Součka,“ kritizuje dosluhující senátor, který by chtěl obhájit funkci v druhém kole voleb.

Tvrdí dále, jak někteří radní mohou zastupovat různé zájmy. Zajímavé je, že si „posvítil“ pouze na ty členy Rady ČT, kteří jsou z opačného názorového spektra než sám Hilšer.

„Tato mapa popisuje celou řadu mocenských skupin, které samozřejmě mají velmi silný zájem na vlivu v ČT. Zákon přitom ukládá, že člen Rady ČT ‚nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě‘. Tím spíše mě nemile překvapilo, že většina radních odmítla uvést, jaký má vztah k 12 uvedeným kontroverzním subjektům. Přece pokud je radní jistý, že se na ničem nekalým nepodílí, tak nemůže mít problém učinit takovouto deklaraci nezávislosti. Jako senátor jsem se aktivně zabýval vlivem českých oligarchů na média a působil jsem v senátní komisi pro sdělovací prostředky. Pokud dostanu k tomu příležitost, tak budu dál bránit zájmy nás koncesionářů!“ prohlašuje Hilšer na svém facebookovém profilu a přiložil k tomu následující grafiku.

Známý moderátor a radní ČT Luboš Xaver Veselý nad Hilšerovými závěry nevěřícně kroutil hlavou. „Je to směšné,“ dodal pro ParlamentníListy.cz s tím, že jakýkoli další komentář si věc nezaslouží.

Další z členů Rady České televize, o kterém Hilšer píše, Pavel Matocha k tomu říká: „Kde bral pan končící senátor Hilšer inspiraci je zjevné (v kádrování byli bolševici vždycky mistři), ale proč to tak odbyl? Mnoho zásadních vazeb v tom pavouku chybí... Třeba linka na ruského prezidenta FIDE Arkadije Dvorkoviče nebo na gruzínského prezidenta ECU Zuraba Azmaiparašviliho. Rovněž uniklo jeho pozornosti, s kým hraji každé pondělí fotbal a s kým každou středu tenis, když už tam má ten šachový klub,“ řekl redakci Matocha.

Hilšer do mapy údajně škodlivého vlivu zamíchal dokonce i někdejšího ministra vnitra Ivana Langera, který funkci zastával v letech 2006 až 2009. I Langera jsme se zeptali.

„Autorovi (autorům) doporučuji pravidelně brát lexaurin, případně vyhledat ambulantní, eventuálně ústavní psychiatrickou péči!“ vzkazuje Hilšerovi bývalý politik Ivan Langer.

Připomeňme, že ve vztahu k Marku Hilšerovi se nedávno poměrně intenzivně řešilo jeho politické hnutí „Marek Hilšer do Senátu“, které má oficiálně sedm členů, nevyvíjí žádnou samostatnou politickou činnost a za šest let senátorské funkce Marka Hilšera získalo do státu skoro pět a půl milionu korun (více ZDE).

Křešlo v Senátu chce Hilšer obhájit dnes a zítra, kdy s ním do druhého kola postoupil vědec a uznávaný egyptolog Miroslav Bárta, který se léta věnuje studiu civilizací.

