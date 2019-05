Jakl v noci bolestí nespal, svědčí jeho kolega Vadim Petrov. A účtuje za rány pěstí: Novináři, studenti...

Napadení bývalého tajemníka prezidenta Václava Klause a někdejšího kandidáta za SPD do Senátu Ladislava Jakla pro ParlamentníListy.cz okomentoval Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Naštval se na média, že o Jaklovu napadení mlčí, protože se jim to „nehodí do krámu“.

Manažer, hudebník a pedagog Vadim Petrov, který je od letošního března členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je v těchto chvílích na stejné konferenci jako před pár dny napadený blízký spolupracovník exprezidenta Ladislav Jakl.

V rámci 59. ročníku zlínského filmového festivalu se koná už čtvrtý ročník konference „Média dětem, média s dětmi“, která se podle Petrova zaměřuje na to, jak zpravodajský obsah ovlivňuje právě děti a jak jim v současné době ukazuje svět jako místo plné zloby a násilí. Ta samá média pak podle Petrova zamlčují fyzické napadení Ladislava Jakla, protože ten se jim svými názory „nehodí do krámu“.

Vadim Petrov se vyjádřil pro ParlamentníListy.cz poté, co na sociálních sítích publikoval krátký komentář o tom, že se právě s Jaklem nachází na stejné konferenci a česká mediální krajina ho pořádně štve, když o tom prakticky mlčí.

“Jako RRTV na Zlínském festivalu pořádáme konferenci Media dětem. Kromě jiného o tom, jak děti napodobuji to, co ve zpravodajství vidí. Konference se zabývá tím, jakým způsobem zpravodajský obsah ovlivňuje pohled dětí na svět,” uvedl Petrov.

Svět se dětem podle jeho slov díky mediálnímu obrazu může především jevit jako místo plné zloby, hrůzy a násilí. “Jsme tu společně s Ladislavem Jaklem, který se v noci bolestí moc nevyspal. Sedíte v metru a někdo na vás zezadu zaútočí za vaše názory v médiích a ta samá média pak mlčí, protože se jim ten příběh nehodí do krámu,” má jasno člen RRTV.

„Nepokoje, neschopnost vést dialog ve společnosti, předkládání jednostranných požadavků… To je prostředí, ze kterého toto násilí vyrůstá. Zřejmě novináři, kteří svět polarizuji, studenti teologie, kteří organizují projevy občanského neklidu, bez toho, že by nabízeli alternativu, to mají tam někde nahoře předem vyjednané a svědomí jim to netíží,“ konstatoval Vadim Petrov pro ParlamentníListy.cz.

K útoku promluvil i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který brutálně odsoudil média, že napadení zamlčují.

„Mediální mainstream dlouhodobě ignoruje a bagatelizuje útoky slovní i fyzické na konzervativněji smýšlející. Souvisí to s jednoznačným příklonem velké části novinářů k ‚liberální levici‘. Tento politický směr výrazně inklinuje k totalitním praktikám, mezi které patří právě tolerance nenávisti, pokud je namířena na názorové oponenty. Proto se nelze divit, že nezaznívá odsouzení brutálního útoku na Ladislava Jakla. Zapamatujme si tuto větu historika Paula Johnsona: Fašismus ve skutečnosti je marxistickou úchylkou,“ napsal reakci Ovčáček.

Mlčení z politické scény před pár hodinami prolomil politik, který má s Jaklem diametrálně odlišné názory, Miroslav Kalousek. Napadení ostře odsoudil.

„Přiznávám, že s panem Jaklem nekamarádím. Útok na něj ale pokládám za odporný, zbabělý a nepřijatelný. Přál bych si, aby útočníci byli vypátráni a přísně potrestáni. Panu Jaklovi přeji brzké uzdravení,“ napsal Kalousek na svém twitterovém účtu.

autor: Radim Panenka