Ještě nezačala a už je zle. Debata ,,prezidentů" na ČT v ohrožení

Bude mít Česká televize problém? Některým prezidentským kandidátům se totiž nelíbí, jakým způsobem veřejnoprávní televize hodlá uspořádat hlavní debatu před prvním kolem voleb.

Zádrhel je prostý. Dle plánu Kavčích hor má být finální debata rozdělena na dvě části. V té první vedle sebe stane všech devět uchazečů o nejvyšší ústavní funkci, v části druhé pak na pódiu zůstanou jen ti „hlavní“, které favorizují průzkumy, tedy Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš.

Zbývajících šest kandidátů už by v této části mělo sedět v publiku mezi diváky. Podle informací redakce sice ČT těmto kandidátům měla slíbit, že i tak se budou moci oněch tří údajných favoritů ptát, jenže to se jim hrubě nelíbí.

Z tohoto důvodu se nyní vedou mezi některými ze zbylé šestice kandidátů debaty, jak se k věci postavit. Ve hře je stížnost adresovaná generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a rovněž i šéfovi televizní rady Karlu Novákovi. Vše bude záviset na tom, jak se kandidáti stihnou domluvit a zkoordinovat. Nespokojenost s plánem aranžmá během finální debaty ČT před prvním kolem naší redakci potvrdil Tomáš Zima.

Tomáš Zima

„Veřejnoprávní televize nemá co dělit kandidáty do dvou kategorií. Odvolávají se sice na průzkum, ale co je nějaký průzkum? Jediným relevantním průzkumem jsou volby. Soukromé televize sice debaty dělají i separátně, jenže to jsou privátní společnosti, mají na to právo. ČT by si měla zakládat na stejném přístupu a vyváženosti,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz jeden z kandidátů profesor Tomáš Zima.

Pakliže by se plánovaný scénář zrealizoval, může tím prý ČT de facto ovlivňovat voliče. „Ve chvíli, kdy nás posadí do publika, udělají z nás jen jakési křoví pro ty tři a naznačí tak voličům, že si mají vybírat jen mezi onou trojicí. Takový přístup je naprosto nepřijatelný,“ dodává Zima.

Později své vyjádření přidal i další z kandidátů Josef Středula. “Situaci vyhodnocuji, ale mohu říci, že situaci považuji ze strany veřejnoprávní televize za zcela nevhodnou. Navíc s ohledem na to, že jeden z kandidátů nepřijde (Andrej Babiš, pozn. red.), byl by to ve druhé části pouze duel. V tomto případě je to nevhodné. Pokud to udělají soukromé stanice, je to jedna strana mince, ale v daném případě jde o veřejnoprávní médium. Cítím, že jde o nerovné podmínky a minimálně z morálního hlediska se mi to nelíbí a věřím, že ČT ještě tento formát změní,” řekl PL Středula.

