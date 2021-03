K*kot bylo to nejmírnější slovo. „Ječel, že se klepaly okenní tabulky," popisuje svědek jednání vlády

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3419 lidí

„Atmosféra na ministerstvu je opravdu špatná,“ citovala Prima důvěryhodný zdroj z řad úředníků. Většina z ministerského osazenstva prý po roce, kdy úřad funguje prakticky nepřetržitě v krizovém režimu, podléhá apatii.

„Zaměstnanci a takoví ti vyšší úředníci se zavřeli ve svých kancelářích a už jen čekají, až bude konec a přijde nová vláda. Už jsou vyždímaní,“ říká bývalá zaměstnankyně, která v minulých dnech raději podala výpověď.

Náměstek Aleksi Šedo a několik dalších důležitých úředníků již v minulých dnech odešli. Například koordinátor očkování Zdeněk Blahuta, který po svém odchodu nezvykle otevřeně do médií řekl, že je rád, že to má za sebou. Nebo Marián Hajdúch, vedoucí laboratorní skupiny ministerstva.

Zkraje února proběhla kauza, když mluvčí resortu Peterová v reakci na informace o snížení dodávek vakcín promluvila o možnosti, že by se zastavilo očkování nových pacientů, aby zbylo na druhou dávku pro „rozočkované“. Ministr Blatný to korigoval, že nepůjde o zastavení, ale maximálně o omezení.

Naše redakce ve středu večer hovořila s vysokým zástupcem státního aparátu, který nám sdělil vývoj v postoji mezi premiérem a ministrem Blatným.

„Asi každý, kdo zná pana premiéra, ví, že nechodí pro sprosté slovo daleko. Poslední jednání vlády však byla docela často plná ostrých výjevů, kdy termín kokot byl jedním z těch nejmíň vulgárních," poznamenává náš zdroj. Důvody jsou prý všelijaké. „Zejména v tom hrají roli média. Když se ukáže nějaká chyba, omyl, pochybení, pan premiér doslova zuří. Někdy křičí tak, že to zaskočí i otrlé členy socdem," popisuje.

Vede však tento postup k něčemu? „Jan Blatný se vždy zatáhne, není na podobné chování zvyklý. Premiér ho ani jednou slovně nenapadl, myslím, že mu ale několikrát řekl, ať jde s těmi analýzami do prdele, nebo ať jde do prdele s těmi čísly, která pořad předkládá, že je to vždycky stejně jinak," uvádí náš zdroj dále.

K celkovému obrazu prý nepřispívá ani řevnivost mezi socdem a ANO. „Je vidět, že pan premiér má čím dál větší rezervovanost vůči ministrům ČSSD. To ale nevím, z čeho přímo pramení, nikdo se ho na to neptal, ani Jan Hamáček, co si pamatuji,“ upozorňuje tento muž.

Na jedné straně jsou prý výlevy ze strany Andreje Babiše děsivé a nenapodobitelné, na straně druhé údajně premiér ví, co říká.

„Ať si nikdo nepředstavuje, že vláda je jako někde na fotbale. Andrej Babiš křičí, jistě, ale kolikrát nadávají i další. Premiér i přesto, že huláká, huláká docela věcně. Když někoho sjede, dodá, co má dělat, nebo zakřičí, co by dělal on. Ale je pravda, že hodně lidí tímto šokuje, ministra Blatného nebo Havlíčka nevyjímaje, ti jsou opravdu z jiného prostředí a je vidět, že to nesou dost udiveně," dodal náš zdroj s tím, že zejména vicepremiér Havlíček působí i na své kolegy „hodně distingovaným a schopným dojmem“.

Mimochodem, i exministr Adam Vojtěch měl v říjnu 2020 rezignovat poté, co absolvoval od Andreje Babiše během tří dnů dva koberečky. „Mezi nimi není horká krev, komunikují spolu naprosto normálně," dodal tento činitel, s nímž jsme měli možnost situaci na vládě probírat.

