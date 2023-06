Konflikt s plným sálem, 200 lidí odešlo. „Bomba“ na Fialova ministra

Končí ministr zemědělství Nekula. KDU opět „tahá z klobouku“ – nastupuje „učitel dějepisu“ Výborný. A bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, člen Klubu 2019, v reakci na to, co se v zemědělství děje, oznamuje konec členství firmy RABBIT Trhový Štěpánov v Agrární komoře ČR. Tak neradostně popisuje situaci v českém zemědělství další exprezident agrární komory a Jandejskův klubový kolega Jan Veleba. Připomíná, co se dělo kolem ukrajinského obilí, i odchod delegátů na sněmu Agrární komory ČR během Nekulova proslovu a žasne nad reakcí vedení komory na Nekulovu rezignaci. Na závěr nechybí otázka na tělo pro budoucího ministra Výborného. Stane se zázrak?

reklama

Tak nám končí ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Necítil prý podporu vedení strany a nesoustředil prý se na PR. A co takhle pan premiér Fiala, co cítil nebo slyšel od něho? Ten mu nic nesignalizoval? Zřejmě ne a co prezident Pavel, tak agilní? Vždyť ministr Nekula byl jediný z celé EU, který nezakázal dovoz obilí a dalších potravinářských výrobků z válčící Ukrajiny. Z té Ukrajiny, která měla problémy s uživením dávno před válkou. Už před patnácti roky, kdy jsem v roli prezidenta AK ČR a současně viceprezidenta COPA jezdil na Ukrajinu a měl možnost s představiteli ukrajinských agrárních organizací včetně akademické obce hovořit, tak jsem si udělal obrázek sám. Je výrazně odlišný od toho, jakým nás krmí naši politici a provládní média. Už tehdy 5 milionů Ukrajinců živilo své rodiny tak, že pracovali v zahraničí a vydělané peníze posílali domů rodinám, zatímco jejich úrodná černozem zarůstala křovím.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 97% Nebude 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 379 lidí

Půda se znovu obdělává, ale nikoliv ukrajinskými farmáři

To už je ale minulost a dnes je situace jiná. Půda se znovu obdělává, ale nikoliv ukrajinskými farmáři, jak předkládají, respektive dezinformují, naše ctihodná média, ale velmi často zahraničními kapitálovými skupinami. A ty už ví jak na to, ty umí. Musí vyrobit a prodat. No a pak tu jsou signalisti, generálové, poslušní ministři v čele s končícím Nekulou, uznalý potlesk z Bruselu i zpoza oceánu.

Což o to, nic nového. Kdo se alespoň trochu seznámí s našimi dějinami, ten ví, že jsme vždy ve zlomových dobách sklonili svou šíji, vyvěsili vlajky a přepisovali dějiny. A ten, kdo se odvážil postavit proti, ten na to doplatil. Dnes ještě navíc děkujeme a uvolňujeme svůj prostor, svoji zemi, svoji půdu. Možná že se chystají další metály. Ne je dát, ale přijmout, vždyť místo na výložkách anebo na dámském kostýmu se vždycky najde.

Jan Veleba

Kandidát na nového ministra zemědělství – „učitel dějepisu“…

Ale zpět do reality. Prezident republiky, generál ve výslužbě Petr Pavel přijal před týdnem, 20. června na Pražském hradě kandidáta na ministra zemědělství pana Výborného, aby se s ním seznámil. Pan Výborný, absolvent olomoucké Univerzity Palackého, obor teologie a historie a profesně učitel dějepisu, politicky výrazná osobnost KDU-ČSL. Předseda lidovců Marian Jurečka, bývalý ministr zemědělství, nynější ministr práce a sociálních věcí na tiskové konferenci 14. června k nominaci Marka Výborného ministrem zemědělství uvedl: „Myslím, že je to člověk, který posílí KDU-ČSL v dobách, které jsou složité. A to nejen v oblasti zemědělství, ale i například v souvislosti s ozdravným balíčkem.“ Výborný na to pravil, že „je připraven s týmem MZe s plnou odpovědností nastoupit“. O jaké zodpovědnosti mluví, to je otázka.

Kdo sleduje Poslaneckou sněmovnu, tak tam se Marek Výborný k zemědělství doposud nijak nevyjadřoval. Pokud se týká týmu ministerstva zemědělství, je prý pro ministra zcela zásadní manažerská zkušenost a schopnost rozhodovat podle podkladů, které mu dají na stůl. A Výborný tuto schopnost má a je prý „perfektně připravený“ – tak pravil člen vedení lidovců Hladík…

Zdeněk Jandejsek

Bomba! Co se děje v Agrární komoře ČR?

Na Hradě u prezidenta Pavla budoucí ministr zemědělství svou manažerskou zkušenost a připravené podklady nikoliv od zemědělských odborníků, ale politiků pánů Jurečky, Hladíka, Fialy a dalších skutečně uplatnil. Rozhodl se řešit potravinovou soběstačnost. Prý na ní popracuje. No bude to opravdu legrace sledovat, jak se to divadlo bude hrát dál. Co ale legrace není, kde už trpělivost došla, tak je nálada v řadách zemědělců. Ale těch skutečných, kteří se do tohoto oboru, dříve tak váženého, narodili, kteří mu rozumí, živí tento národ a nepotřebují k tomu politické divadlo předsedy KDU-ČSL. Těm už trpělivost došla. Například exprezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, současně i člen Klubu 2019, zaslal ten samý den, kdy pan Výborný bájil o svých snech na Hradě – spíše ale přijímal pokorně informace a doporučení prezidenta Pavla k ukrajinským dovozům potravin, které tak neochvějně plnil odstupující Nekula, tak ten den zaslal pan Jandejsek, uznávaný odborník a skutečná osobnost v našem oboru vedení Agrární komory ČR dopis, ve kterém oznamuje ukončení členství firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s. v Agrární komoře ČR!

Ač nerad používám nadsázku a nadnesená slova, tak si myslím, že v ten den vybuchla, obrazně řečeno, bomba a budou se dít věci. Nechci být a nikdy jsem nebyl alibista, jsem se situací velmi dobře obeznámen a vyjadřoval jsem se k vývoji vždy a přímo, bez kličkování a filozofických frází a otevřeně komunikoval. Nyní je mou lidskou povinností, i když nepříjemnou, vyjádřit se zde na stránkách Parlamentních listů veřejně. Tak tedy je skutečností, že odstupující ministr zemědělství Zdeněk Nekula svému oboru nerozuměl, podporu rozhodující části zemědělců, kteří jsou sdruženi v Agrární komoře ČR, jejich jediným zákonným zástupcem, neměl. Na vrcholném jednání, sněmu Agrární komory ČR 25. 5. t. r. v Olomouci při jeho vystoupení se přes 200 delegátů sněmu (nadpoloviční většina) zvedlo a odešli z jednacího sálu. Reakce ministra Nekuly byly urážky, nazval je schizofreniky, kteří nevědí, co chtějí! Nikdy v historii komory, která byla založena 7. 12. 1993, v její třicetileté historii, se něco takového nestalo. Opakuji, nikdy. Ministr Nekula byl nadutý a směšný a to, co ve svém vystoupení předvedl se zkrátka nedalo poslouchat.

Reakce Agrární komory ČR na „konec“ Nekuly? Nenacházím slova!

A reakce? Když za tři týdny nato Nekula oznámil svoji rezignaci, podle jeho slov na shora zmíněné tiskové konferenci „přerušil své působení v rezortu“, tak agrární komora tomuto člověku – nenacházím vhodná slova, nejprve ústy tiskové mluvčí paní Pánkové a dva dny nato ústy Jana Doležala opětovně zvoleného prezidenta komory, neměl protikandidáta, v médiích poděkovala!

Celý text dopisu, kterým exprezident Agrární komory ČR, předseda představenstva RABBIT Trhový Štěpánov Zdeněk Jandejsek, na postoj komory reagoval a oznámil ukončení členství firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s. v Agrární komoře ČR, najdete na Fb stránkách Klubu 2019, jehož členy jsou nejen osobnosti z řad zemědělců.

Členové komory se dočetli v úvodním slově prezidenta AK ČR v prvním zpravodajství po volebním sněmu, cituji: „Vím, že média i veřejnost vyjadřují pochybnost, zda by rezort zemědělství neměl vést někdo se zemědělským vzděláním. V ideálním případě samozřejmě ano, nicméně právě případ dotace zaměstnanosti na venkově nebo vyjádření ohledně Strategického plánu ukazuje na to, že je třeba mít především manažerské schopnosti a určitý politický výtlak a tah na bránu.“

Co k tomu říct? Budu stručný.

– S takovým pojetím a takovou vizí zásadně nesouhlasím a snad to dostatečně vyjádřila svým odchodem ze sálu více než polovina delegátů sněmu.

– Takové pojetí se shoduje s ideologií KDÚ-ČSL a dalších stran vládní koalice, nikoliv s názory většiny členů Agrární komory ČR, je odtrženo od reality.

– A konečně, Agrární komoru ČR přivede taková „ambiciózní politická korektnost“ (citace závěru dopisu pana Jandejska) do vážných existenčních problémů.

Bývalý ministr zemědělství Milek: Vracíme se do padesátých let!

Znám viceprezidenty AK ČR, je jich 6, osobně a chci věřit, že toto není jejich názor. Opět mně dovolte uvést konkrétní příklad. Pan Jiří Milek, další výrazná osobnost agrárního sektoru, šéf podniku Úsovsko, předseda představenstva významné skupiny Iniciativa a bývalý ministr zemědělství, jinými slovy znalý a velmi zkušený odborník a člověk, má jasný názor, že pokud bude po tom všem, co předvedl Nekula, ministrem zemědělství člověk, který o něm nic neví, ale zato je politicky výrazně silný a bude jenom čekat, co mu kdo nakuká, tak, cituji „vracíme se do padesátých let“!

Chci dodat, že slova pana Jiřího Milka nejsou vůbec přehnaná. Vždyť tato vláda s premiérem Fialou odborníky v čele ministerstev nemá a lidi už si toho všímají a baví se. Na druhé straně mají obavy z budoucnosti, ztrácí perspektivu, společnost je v rozkladu. Přitom právě potraviny a jejich cenová dostupnost jsou základní podmínkou, nikoliv předpokladem, zvládnutí práce ministra zemědělství, kterého KDÚ vytáhla opět z klobouku, respektive ze školních lavic, školství, které ministruje muzikolog Mikuláš Bek. Předchozí funkce: ministr pro evropské záležitosti … To je šaškárna a lidé se baví a čekají, co jim Fiala předhodí dál. Stojí skutečně za to jeho slova na jeho twitteru. „Respektuji právo KDU-ČSL navrhnout kandidáta na tento post. Marek Výborný je zkušený politik s vysokým morálním kreditem, který by byl pro vládu velkou posilou. Před novým ministrem zemědělství stojí úkoly, jež nejsou jednoduché. Musí intenzivně pracovat na zlevnění potravin a pomoci tak s dalším snížením inflace, která trápí občany. Věřím ale, že v této důležité misi obstojí.“ Závěr nechť si udělá každý sám, pro mně je to potvrzení slov zemědělských odborníků, které jsem zde uvedl. Ministra u Fialy může dělat každý, nejlépe odborností nepolíbený. To je i případ pana Výborného. Rozdíl bude jenom v tom, že v řadách lidovců nebude tak směšný, jako byl Nekula a že bude komunikovat, ale frázemi, jejichž obsah a dopady nezná, nic nevyřeší a brzy zjistí, že upadl do Jurečkovy pasti. Lidská trpělivost není nekonečná, stačí se podívat k sousedům na Slovensko.

Stane se zázrak? Otázka pro Výborného…

Třeba se ale stane neuvěřitelné a pan Výborný si vezme příklad z Ježíše Krista, který na břehu Galilejského jezera v místě zvaném Tabgha učinil zázrak rozmnožení chlebů a ryb a nakrmil hladové poutníky. Další zázrak budoucího ministra Výborného čeká v realizaci „úsporného balíčku“, nikoliv ozdravného, sundat rozpočet rezortu o 10,2 mld. Kč, což je pro představu více, než jsou současné národní dotace a bude znamenat další omezení produkčního potenciálu našich potravinářů a zemědělců a naopak nárůst dovozů se všemi důsledky pro naše občany – přibydou tisíce kamionů na našich dálnicích a běžných silnicích, přibydou stavby stovek skladů, bude se zabírat další a další zemědělská půda. Zkrátka Klondajk, kterého jsme svědky, bude pokračovat.

Na závěr pokládám otázku. Pane ministře Marku Výborný, jak chcete popracovat na splnění cílů státní zemědělské strategie do roku 2030 v tak významném oboru, jako je ovocnářství? Váš stranický šéf Marian Jurečka ji v roli ministra zemědělství představil – plán zněl 23 000 ha v roce 2030. Realita letošního jara ani ne poloviční – 11 000 ha. Když z toho vezmeme ovocné sady, tak se v dokumentu uvádí, že za dva roky, tedy už v roce 2025 bychom měli mít v naší zemi 18 000 ha ovocných sadů a v roce 2030 dokonce 23 000 ha. Přeji vám hodně úspěchů, ale nejsem si jist, že tam vám manažerské schopnosti a určitý politický „výtlak“ a tah na bránu pomohou.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

Psali jsme: „To prostě nešlo.“ Ukrajinská pšenice: Odchody ze sálu a údajné lži „Výroba se zlikviduje. A dovoz?“ Výbušně o jídle, elektřině a Fialovi. Nové informace Záhadné potraviny z Ukrajiny. Nejen pšenice. Jurečko, vraťte zoufalce Nekulu zpátky do klobouku, prosí Veleba Ohrožení potravinami z Ukrajiny! Jste sluha. Drsná výzva ministrovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama