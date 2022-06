O polovinu nižší mzdy do 10 let. Zakročte, Češi! Ekonom Kříž ukázal prstem

Průměrná měsíční mzda sice meziročně významně stoupla, ale reálně o dost poklesla. „Jsme teprve na začátku protiuhlíkového běsnění, a pokud se tomu lidé rozhodně nepostaví, neklesnou reálné mzdy o několik málo procent, nýbrž do deseti let třeba o polovinu,“ varuje ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz ekonom Karel Kříž. Podle něj je právě Green Deal, prosazovaný nevolenými a voličům nezodpovědnými individui, největší proinflační malér. V Evropské unii totiž žádná demokracie není. Nahuštění aktivističtí úředníci s extrémními názory si tam dělají, co chtějí, a pobírají za to nezdaněné peníze.

reklama

V prvním čtvrtletí letošního roku byla průměrná hrubá měsíční mzda 37.929 Kč, to je o 7,2 % více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se ale v tomto období zvýšily o 11,2 %, a proto mzda ve skutečnosti klesla, a to o 3,6 %. „Ekonomie je věda o optimálním využití vzácných zdrojů. Míru vzácnosti vyjadřuje cena zboží na trhu. Když je něčeho nedostatek, cena jde vzhůru. Takzvaný ‚Green Deal‘, schválený loni v létě Evropskou unií, takovou vzácnost různých komodit systematicky stupňuje, aby jejich spotřebu potlačil. To jsou všechny věci, které vznikají s pomocí spalování uhlíku,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz ekonom a komentátor Karel Kříž.

Upozorňuje, že spalováním uhlíku sice vzniká bezbarvý, bezzápachový a pro rostliny nezbytný a životadárný plyn, oxid uhličitý, kterého je v atmosféře sotva 0,04 %, ale klimatičtí alarmisté a propagátoři globálního oteplování tvrdí, že nás, kteří většinu roku žijeme v chladu, mrazu a ve tmě, ohrožuje. „Tím se dostáváme k druhému základnímu problému, který inflaci popohání, a to je promyšlené bruselské krédo, že s cenami se má politicky manipulovat, aby se dosáhlo žádaných cílů. Tak to dělali i komunisti. Cena byla plánovaná a vyjadřovala jejich preference. Dnes tou bruselskou politickou preferencí je boj s oxidem uhličitým, případně s metanem, takže se musí potlačovat uhlí, ropa, plyn, hovězí, skopové a tak dále,“ připomíná ekonomický analytik.

Pokud běsnění nezastavíme, reálné mzdy klesnou o polovinu

Zdůrazňuje, že tím se z ceny stává POLITICKÝ NÁSTROJ, a nikoli OBJEKTIVNÍ PARAMETR k vyjádření míry vzácnosti, který pak má přímé dopady na chování a rozhodování jednotlivců, firem a států. „Výsledkem je umělými cenami podporovaná preference třeba elektroaut nebo tzv. obnovitelných zdrojů, jimž by se ale mělo říkat ‚občasných a drahých zdrojů‘, a nikoli proces, který zajistí, aby se zboží a lidé dostali co nejlevněji z bodu A do bodu B, nebo aby si normálně zatopili a osprchovali se teplou vodou, a to nikoli ve tmě. Důsledkem je růst cen a pokles životní úrovně. Jsme teprve na začátku protiuhlíkového běsnění, a pokud se tomu lidé rozhodně nepostaví, neklesnou reálné mzdy o několik málo procent, nýbrž do deseti let třeba o polovinu,“ varuje Karel Kříž.

A přemítá, co se s tímto neblahým trendem dá dělat. „Dokud máme demokracii, můžeme blázny na politických pozicích vyměnit. Takže: Držme se demokracie. Jenže v EU žádná demokracie není. Nevolení lidé, nahuštění aktivističtí úředníci s extrémními názory, si tam dělají, co chtějí, a z vlastní vůle za to pobírají nezdaněné peníze. Zima jim nehrozí. Pokud někdo namítne, že existuje volený evropský parlament, víme, jak taková volba vypadá. Účastní se jí v atomizovaných zemích skupiny lidí, o jejichž záměrech zpravidla voliči nic netuší. Žádný skutečný evropský politický národ, žádná skutečná celoevropská kampaň, debata, v níž by každý dobře věděl, o co běží, kdo co prosazuje a s jakými důsledky, neexistuje,“ popisuje ekonom syrovou skutečnost rozhodování o našich životech a naší budoucnosti.

Green Dealem, největším proinflačním malérem, nás ožebračí

Tvrdí, že demokratický deficit Evropské unie není chiméra, nýbrž realita. „Ta umožňuje úzké, fanatické, naduté, hloupé, aktivistické a levičácké menšině ožebračit životy velké většiny ostatních. Green Deal, prosazovaný nevolenými a voličům nezodpovědnými individui je tedy největší proinflační malér. A bude akcelerovat. Druhým hybatelem inflace je covid a prací nekryté peníze, které se prostřednictvím různých dotací a dávek dostávají do oběhu. Víc peněz, proti tomu méně zboží a služeb, výsledek je jasný. Ale třeba u nás byl deficit státního rozpočtu v letech 2020-21 sotva poloviční ve srovnání třeba s USA a Velkou Británií. Třetí zdroj inflace je válka. Ale ceny energií šly zásadně nahoru už před ní,“ dodává pro ParlamentníListy.cz ekonom Karel Kříž k tomu, co je hybatelem prudce rostoucí inflace a co nám ukrajuje ze mzdy, ačkoli ta nám nominálně roste.

Psali jsme: Němci nám vypnou ruský plyn. Drahá elektřina: Vše leze ven. Natvrdo Kde začala česká bída. Proč je zatím klid a dokdy. Veterán svědčí a zná zákulisí Stát vám ukradne patnáct procent úspor. To je inflace. A hospodářský růst už máme jen na papíře, obává se Šichtařová Vzteklý pes Rusko. Evropa bude platit. A Amerika dosáhla svého. Ekonom Kříž jde dál proti proudu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.