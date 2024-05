Odveta. Rusové prý nenechají dodávky Ukrajině jen tak

Prozatím se nezdá, že by se válka na Ukrajině chýlila ke konci. Rusko místo stažení svých vojáků z napadené země hodlá provádět operace na území západních spojenců Ukrajiny. A možná přehodnotí podobu stávající rusko-finské hranice. Pokusu o jednostrannou změnu rusko-finské hranice se obávají i pobaltské státy. I ze Švédska zazněla varovná slova. Putin může ohrozit země NATO z nového směru.

reklama

Ruská agrese proti Ukrajině běží již třetí rok. Pro srovnání: První světová válka trvala čtyři roky a u konfliktu na Ukrajině to nevypadá, že by se Rusové chystali stáhnout z území cizího státu, a tím válku ukončit. A současně se nezdá, že by se Ukrajinci chystali vzdát. Místo toho západní představitelé varovali, že ruské zpravodajské služby hodlají zvýšit sabotážní aktivity a další hybridní operace proti členským zemím NATO.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5219 lidí

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) napsal, že „ruské bezpečnostní služby pravděpodobně zintenzivňují sabotážní operace v evropských zemích, aby narušily příjezd obnovené americké bezpečnostní pomoci na Ukrajinu a pravděpodobně budou pokračovat v hybridních operacích zaměřených na podněcování neshod v Evropě před volbami do Evropského parlamentu plánovanými na začátek června 2024“.

A to není všechno. Ruské ministerstvo obrany (MO) navrhlo 21. května, aby ruská vláda přehodnotila ruské námořní hranice v Baltském moři tak, aby tyto hranice „odpovídaly moderní geografické situaci“. Ruské ministerstvo obrany vytvořilo dokument, který byl poté smazán, když se objevil na právním portálu ruské vlády 21. května a navrhoval, aby ruská vláda přehodnotila námořní hranice ve Finském zálivu z roku 1985, protože tyto hranice byly založeny na zastaralých „malých námořních navigačních mapách“.

Dokument podle ISW uváděl, že tyto navrhované změny vytvoří systém základních linií pro námořní hranice na jižní části ruských ostrovů ve východní části Finského zálivu. V dokumentu také stojí, že tyto změny umožní Rusku využívat odpovídající vodní plochy jako ruské vnitřní mořské vody a že linie ruské státní hranice se posune v důsledku změn polohy vnější hranice teritoriálního moře.

Fotogalerie: - Milostivé léto

ISW upozornil, že představitelé Kremlu a ruského ministerstva obrany 22. května popřeli, že Rusko plánuje změnit ruskou námořní hranici, ale nepřímo naznačili, že ruská vláda zvažuje provedení některých „bezpečnostních“ opatření v Baltském moři. Ruské státní tiskové agentury Ria Novosti a TASS zveřejnily prohlášení od nejmenovaných vojensko-diplomatických zdrojů, které tvrdily, že „Rusko nemělo a nemá v úmyslu revidovat čáru státní hranice, ekonomickou zónu a kontinentální šelf v Baltském moři“.

Ruská státní agentura TASS s odvoláním na další zdroje uvedla, že Finsko si diplomatickou cestou vyžádá od Ruska informace o záměru ruského ministerstva obrany objasnit státní hranici v Baltském moři, uvedla ministryně zahraničí Elina Valtonenová. „Spoléháme na zprávy médií. Nemáme o této záležitosti žádné oficiální informace. Budeme se tím zabývat,“ uvedla v komentáři pro noviny Helsingin Sanomat.

Podle finské strany prozatím není důvod k obavám, neboť vláda v Helsinkách předpokládá, že vláda prezidenta Putina bude postupovat v souladu s ujednáními OSN.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis oznámil, že Litva v souvislosti s přehodnocením předvolala ruského chargé d'affaires. Litevské MZV sdělilo serveru Politico, že Litva považuje kroky Ruska za „úmyslné, cílené, eskalující provokace s cílem zastrašit sousední země a jejich společnosti“.

Fotogalerie: - Konference SOSP

„Je to další důkaz, že agresivní a revizionistická politika Ruska je hrozbou pro bezpečnost sousedních zemí a Evropy jako celku.“

Lotyšský ministr zahraničí Baiba Braže uvedl, že je v kontaktu s Finskem, Litvou a dalšími severskými a Pobaltskými zeměmi, aby „vyjasnili situaci“.

Švédský vrchní velitel Mikael Byden vyjádřil znepokojení nad ruskými ambicemi v Baltském moři a varoval, že ruský prezident Vladimir Putin usiluje o kontrolu Baltského moře a že Putin „má oči“ na ostrově Gotland. Byden nevyloučil možnost, že Rusko již využívá ropné tankery k provádění průzkumu a sabotáží v Baltském moři a poblíž Gotlandu.

„Norská policejní bezpečnostní služba (PST) a norská zpravodajská služba (NIS) 22. května varovaly, že existuje zvýšená hrozba ruské sabotáže proti norským dodávkám zbraní a dalším norským organizacím zapojeným do dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu. Vedoucí kontrarozvědky PST Inger Hauglandová uvedla, že PST varovala norské dodavatele zbraní, aby byli ve stavu nejvyšší pohotovosti, a dříve varovala, že ruští aktéři plánují sabotážní činy v západním Norsku, kde se nacházejí norské námořní základny a ropná i plynárenská infrastruktura,“ napsal k situaci ISW.

Fotogalerie: - Gruzínský protest

Institut v této souvislosti připomněl, že polský premiér Donald Tusk 20. května varoval, že polské úřady nedávno zatkly a obvinily devět podezřelých z účasti na sabotážích v Polsku jménem ruských bezpečnostních služeb.

Server německého listu Bild upozornil, že švédská armáda nechala po vstupu do NATO významně přezbrojit ostrov Gotland.

Válka na Ukrajině změnila politickou situaci v Evropě a Švédsko „muselo masivně přezbrojit Gotland“, poznamenal šéf švédské armády Michael Biden. „Byly doby, kdy jsme snížili naši vojenskou přítomnost na Gotlandu do té míry, že jsme tam měli pouze dobrovolné jednotky. Nyní zabezpečujeme ostrov trvale umístěnými jednotkami a dočasně tam přivádíme další síly, pokud se situace nebezpečí zvýší. Kdo ovládá Gotland, ovládá Baltské moře. … „Pokud Putin napadne Gotland, může ohrozit země NATO z moře. To by byl konec míru a stability v severských a pobaltských regionech,“ dodal.

Psali jsme: Ochladíme vám hlavy, vzkázalo nám Rusko. Vážná věc Fico málem zemřel kvůli Ukrajině. Bulharský prezident zasáhl Rusové přesouvají síly. Ukrajinci ví, že je zle. Zapleteno Bělorusko Hrozí nám konec pomoci Západu, ví Ukrajina. Mluví o jednání

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.