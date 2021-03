Pěkně ručně. Počítač? Mlčí. Doktoři chtějí očkovat, ale ještě než píchnou, zažijí peklo

REPORTÁŽ „Vláda řeší zapojení praktických lékařů do očkování opět na poslední chvíli, a tak se bude v březnu v ordinacích spíše improvizovat,“ uvedl před dvěma týdny předseda Sdružení praktických lékařů v ČR Petr Šonka. Jak ParlamentniListy.cz zjišťovaly napříč republikou, jeho slova se beze zbytku naplnila. Ve většině krajů je stále nedostatek vakcín a software pro napojení na centrální registrační systém očkování si musí lékaři – praktici zajistit vlastními silami. Jinak to do něj musí „nahazovat“ ručně, s čímž mají někde velké potíže. Ministerstvo zdravotnictví je však s tempem vakcinace víceméně spokojené.

Zapojit praktické lékaře do plošné vakcinace celé republiky byl jistě dobrý záměr, který úspěšně funguje i v jiných zemích. Nicméně podobně jako u testování, a také u dalších důležitých projektů na ochranu před covidem, chyběla i zde potřebná příprava. A tak se až nyní naráží na celou řadu problémů, které se mohly vyřešit už s předstihem. To si alespoň myslí někteří krajští hejtmani a také praktičtí lékaři, které ParlamentniListy.cz nyní oslovily.

„U nás v Ostravě mají lékaři – praktici o očkování svých pacientů velký zájem. Zapojit se do toho chce naprostá většina, bohužel nám zatím chybí dostatek vakcín. Z krajského úřadu je dovezly až v pátek 5. března, ve večerních hodinách. Já jsem měla přihlášených 156 pacientů nad 70 let a mohla jsem naočkovat jen stovku z nich. Přednost dostali ti nejstarší. Jak vakcíny Pfizer, tak AstraZeneca jsou u nás zatím aplikovány bezproblémově, s nějakými závažnými vedlejšími účinky jsem se u žádného z mých pacientů ještě nesetkala. Naočkované jsme pak zavedly do centrálního registračního systému „ručně“, protože přizpůsobit náš software tak, aby komunikoval s centrálním systémem automaticky, přijdou počítačoví specialisté až v druhém březnovém týdnu,“ konstatovala Marie Manoušková, praktická lékařka pro dospělé a také předsedkyně Sdružení praktických lékařů (SPL) na Ostravsku.

Velké potíže se zásobováním ordinací tolik potřebnými vakcínami pak hlásili zejména ve Středočeském kraji. „Ano, máme podobné problémy se zajištěním očkování jako i v jiných ordinacích, ovšem s tím rozdílem, že jsme zatím nedostali vůbec nic. Slyšíte dobře, já a také jiní kolegové z našeho města jsme obdrželi nulový počet očkovacích látek a snad je k nám mají dovézt až v příštím měsíci,“ překvapivě reagoval Filip Žákovský, praktický lékař z Mladé Boleslavi. Naprosto stejnou situaci řeší i jeho lékařská kolegyně ze Slaného, Renáta Ranková, která však naprostou absenci očkovacích látek vysvětlila tím, že vakcíny má údajně dostat jen lékař – praktik, který vykáže do registru Ministerstva zdravotnictví alespoň 100 pacientů. „Nejprve musíte zadat do systému stovku zájemců o očkování, a to je pro mne hodně pracné, na to opravdu teď nemám čas. Až nám přizpůsobí software tak, ať se to dá bez problému zadávat do centrálního registru, začnu se s tím zabývat. To přece mohlo být připraveno už dříve, zvlášť když většina pacientů měla zájem nechat se raději očkovat u nás v ordinacích než v očkovacích centrech,“ upřesnila lékařka Ranková.

Jsou hejtmani z hnutí ANO šikovnější anebo hraje roli politická příslušnost?

Na distribuci vakcín do ordinací praktických lékařů mají nezanedbatelný vliv krajské úřady. Jistě záleží na schopnosti hejtmana a jeho aparátu, možná ale také na politické příslušnosti, neboť zprávy o úspěšnosti očkování v jednotlivých regionech se dost liší. Naprosto rozdílně je hodnotí hejtmani z hnutí ANO a hejtmani zvolení za opoziční strany.

„Myslím, že kritika nedostatečných dodávek vakcín v minulých týdnech a měsících zaznívala ze všech krajů, dodávky byly několikrát poníženy, museli jsme velmi pečlivě plánovat a počítat s rezervou i pro přeočkování. My v Karlovarském kraji jsme v poslední době velmi ocenili mimořádnou dodávku vakcín z německých regionů v počtu 15 tisíc dávek a k tomu 1800 od státu, to nám pomohlo do očkování zapojit i praktické lékaře,“ informoval Petr Kulhánek (STAN), hejtman Karlovarského kraje, a ještě dodal: „Technické problémy s rozjezdem systému, momenty, kdy kvůli nedostatku vakcín lidé dostávali velmi pozdní termíny, pak zase dlouze čekali na zvací sms – to vše jsou věci, se kterými se zájemci o očkování museli potýkat. Doufejme, že se situace postupně začne zlepšovat. Nekoncepčnost a nesystémovost ze strany vlády jaksi provází řešení pandemie covid-19 od samého počátku. Byl bych velmi rád, kdyby zmatky s nárůstem počtu vakcín nepokračovaly, ale to je spíš zbožné přání.“

Poměrně dost v rozporu se slovy šéfa Karlovarského kraje je vyjádření moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO):

„Samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom měli k dispozici mnohem větší množství očkovacích látek, a tím mohli celou vakcinaci populace urychlit. Počet vakcín, které náš kraj dostává, je dán množstvím očkovacích látek, jež má k dispozici naše země. Proto jsme velmi uvítali ochotu ostatních evropských zemí, které část svých vakcín České republice přenechaly. Díky tomu v tomto týdnu obdržíme u nás v kraji téměř dvojnásobek očkovacích dávek, než jsme původně očekávali. Vakcíny k nám chodí pravidelně dle předem stanoveného plánu, což je pro koordinaci a rozvoz materiálu do očkovacích center v regionu velmi důležité.“

Dále pak Ivo Vondrák ještě doplnil: „Také způsob, jakým jsou k nám do regionu vakcíny doručovány, je vyhovující. Vakcíny společnosti Pfizer dodává do našeho kraje samotná společnost, Modernu k nám vozí firma Avenier a AstraZenecu Alliance Healthcare. Veškerý materiál zatím přebírá Fakultní nemocnice Ostrava, odkud jsou vakcíny rozvezeny na jednotlivá očkovací místa. Za první týdny vakcinace se nám podařilo nastavit systém rozvozu očkovacích látek, který je efektivní a funkční, zajišťuje ho Hasičský záchranný sbor MSK. U vakcíny AstraZeneca bychom ale uvítali, aby materiál od příští dodávky distributor rozvezl už přímo k praktickým lékařům.“

I na Zlínsku funguje očkování lépe než ve Středočeském kraji

Stejně pozitivně se k současnému průběhu očkování vyjádřili i ve Zlínském kraji, kde působí jako hejtman za hnutí ANO Radim Holiš.

„Dodávky vakcín jsou do jednotlivých krajů rozdělovány spravedlivě podle poměru občanů nad 65 let. V tomto ohledu vše funguje. Jakmile bude vakcín dostatek, předpokládáme, že využijeme možnosti závozu přímo k jednotlivým praktickým lékařům. Abychom mohli k distribuci využít státem dohodnutou společnost Alliance Healthcare, museli bychom každému praktickému lékaři rozvést minimálně 100 dávek. S ohledem na aktuální potřebu rychlého proočkování se ale Zlínský kraj rozhodl do vakcinace zapojit co největší počet praktických lékařů, a to i za cenu, že balení musíme dělit sami v nemocničních lékárnách a rozvážet ve spolupráci s nemocnicemi za dodržení všech předpisů,“ sdělil krajský koordinátor pro očkování ve Zlínském kraji Jiří Lučan. Po té k tomu ještě dopřesnil: „Uvítali bychom, kdyby státem vybraní distributoři mohli rozvážet vakcíny na více míst a v menších dávkách než jen po balení, které obsahuje 100 kusů. V našem kraji tak řešíme rozvoz vakcíny prostřednictvím nemocnic.“

Díky centrálnímu dělení větších dávek, začali očkovat ve zlínském regionu praktičtí lékaři i v menších městech, přestože dostali jen pár desítek dávek vakcín. „Samozřejmě chceme všichni očkovat, okolnosti nás k tomu víceméně přinutily. Zatím jsem ale dostal z kraje jen okolo 30 vakcín, i když mám v evidenci pro očkování zapsaných okolo 300 lidí. Snad se to v příštích dnech zlepší,“ sdělil Dalibor Tomaštík, praktický lékař z Osvětiman z okresu Uherské Hradiště.

A právě zmíněný postup s rozdělováním větších dodávek je možná recept i pro jiné kraje, kde distribuce vakcín zatím chybí, protože praktičtí lékaři nemají čas zadávat do centrální registrace, bez její patřičné úpravy, stovky svých pacientů. Stát by měl praktikům s jejich softwarem významně pomoci, aby byli schopni se rychle napojit na celostátní systém.

Ministerstvo zdravotnictví: Největší problém je s AstraZenecou

Ministerstvo zdravotnictví (MZ), které je dnes pod palbou kritiky od řady lékařských specialistů, větší části veřejnosti a také od opozičních politiků, se však domnívá, že systém plošného očkování v ČR je celkem v normě ve srovnání s ostatními evropskými státy. Tak to alespoň vyplývá z jeho posledního vyjádření pro ParlamentniListy. cz.:

„Vakcíny od společnosti Pfizer nyní chodí pravidelně a ke krácení přislíbených dodávek nedochází. U Moderny k občasným úpravám množství a termínů dojde, ale vždy je to s dostatečným předstihem. Bohužel u AstraZenecy se alokace mění i několikrát týdně. Například minulý týden se stalo, že jsme se o změně v množství čtvrtečního závozu dozvěděli až ve čtvrtek ráno. Co se týká srovnání ohledně rychlosti vakcinace v rámci Evropské unie, tak je ČR na tom obdobně jako Belgie, Francie či Německo. Polsko a Řecko mají naočkováno maximálně jen o dvě procenta populace víc,“ tvrdila vedoucí tiskového oddělení MZ Barbora Peterová v rozporu s daty agentury Bloomberg, ale i dalšími zdroji, které Německo ve svých statistikách staví v pořadí výrazně výše nad Českou republiku.



