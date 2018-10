Poprvé promluvil o ČSSD, a ještě se pod to podepsal: Dolínku, ty sis urval koryto, viď? Hamáčku, Zimolo, co to melete? Praha je obrovský debakl. Pravda o Sobotkovi

ParlamentníListy.cz získaly komentář někdejšího člena ČSSD Leoše Paclíka. Jeho letitou minulost v této straně lze nazvat jako úspěšnou: působil jako člen KVV, místopředseda OVV, osm let byl předsedou MO Vysočany a rovněž předsedou klubu zastupitelů na Praze 9. Paclík jako jeden z mála od plic popsal to, o čem si současný předseda ČSSD myslí, že je vlastně v pořádku. Naše redakce přináší Paclíkův postoj po korektuře, bez redakčních zásahů.

Další volební debakl ČSSD, aneb když neschopní vládnou!

Je to smutný pohled na volební výsledky nejstarší politické strany v ČR. A ještě smutnější je číst, jak se k tomuto debaklu vyjadřuje současný předseda Jan Hamáček, který je zřejmě zcela mimo realitu, když tvrdí, že se vlastně nic hrozného neděje a že je ČSSD stále tou čtvrtou nejsilnější stranou na české politické scéně. Jako bývalý a z dnešního pohledu vlastně velice úspěšný komunální politik za ČSSD jsem v šoku, jaká nesmyslná prohlášení nabízejí pánové Hamáček a Zimola. Stranu jsem byl nucen po dvanácti letech práce opustit, protože už jsem měl dost vnitrostranických válek a kupčení s koryty výměnou za loajalitu některých méně schopných členů ČSSD. Měl jsem už také dost pletichaření magistrátních politiků v čele s tak zbytečným Petrem Dolínkem; ale zpět k současnému dění.

Politiku netvoří volební programy ani množství billboardů po naší zemi, tvoří a dělají ji lidé, politik je ten, kdo vytváří obraz a pocity, vytváří pocity důvěry, rozpaků, anebo naopak naprosté nedůvěry a neschopnosti. ČSSD je dnes na samém dně, tady od roku 1990 ještě nikdy nebyla, má obrovské finanční problémy, opouštějí ji houfně členové a bohužel většinou ti schopní a zajímaví, podívejte se například, kolik bývalých členů ČSSD má dnes ANO; a malé ryby to v mnoha případech nejsou. Díky těmto volebním výsledkům dojde ke ztrátě vlivu na městská zastupitelstva a rady, nejsem si jist, jestli budou mít řadoví členové ještě chuť pracovat pro značku ČSSD, ztráta pražského magistrátu je fatálním selhání lidí z vedení Prahy, těch současných, ale především těch minulých. Kde jsou dnes – v minulosti tak protežovaní – politici jako Petr Hulinský nebo Karel Březina? Proč nebyl lídrem v komunálních volbách (tak úžasný) Petr Dolínek, který si sám stěží urval koryto v Poslanecké sněmovně? Ano, mizerná personální politika, která více než na schopnostech jednotlivých politiků je postavena na loajalitě kmotrům uvnitř ČSSD. Za tu dlouhou dobu nebyla ČSSD schopná, a to nejen v Praze, vygenerovat ani jediného člověka, který by byl schopen stranu vést, měl charizma a životní příběh, který nesestává jen z toho, že byl členem mladých sociálních demokratů a tiše a oddaně čekal na koryto. Vše začalo volbou Sobotky, ano tento muž, ať se nám to líbí, či nikoliv, nastartoval fakticky pád ČSSD

I podle Maláčové je všechno v pořádku (pozn. PL).

Do toho všeho mají ve vedení nezajímavého sběratele stranických funkcí Jana Hamáčka, který je volitelný opravdu jen pro skalní příznivce sociální demokracie, a to ještě musí zatnout zuby. Navíc je Hamáček jakýmsi kompromisem, na který přistoupil vládce Prahy – Miroslav Poche. A i když máme šanci něco předvést před tak důležitými komunálními volbami, celé to promrháme dohady, jestli bude, nebo nebude Miroslav Poche, zřejmě za odměnu, ministrem zahraničí. Nakonec se jako již tradičně najde další králík z klobouku, pan Petříček, opravdu osobnost jak vyšitá z výše popsaných personálních taktik uvnitř ČSSD.

Ale co dál? S tímto mizerným vedením nic, prostě nic. Starého psa novým kouskům nenaučíte a naše angažmá v této vládě považuji na dlouhou dobu za poslední. Jediné, co musí sociální demokraté udělat, je zbavit se kmotrů uvnitř strany, kompletně vyměnit vedení za lidi, kteří stejně jako já mají plné zuby vnitrostranického kupčení, vytvořit moderní levicový program (bez sociálních dávek, sociálních bytů, sociálních školek, sociálních chodníků a třeba sociálních veřejných záchodků), vytvořit program, který bude například podporovat malé firmy a živnostníky, vrátí školám autoritu, už jednou pro vždy provede zásadní rekonstrukci našeho soudnictví anebo třeba už konečně začneme stavět moderní státní byty pro všechny, kteří chtějí normálně žít a pracovat; dále je nutné pronajmout i zbytek Lidového domu, protože finanční situace ČSSD je katastrofální, a za další čekat na zázrak a chyby soupeřů, ale hlavně připravit se na tvrdou práci.

Jestli mi někdo chce promlouvat do duše a tvrdit mi, že se z toho ČSSD dostane stejně jako ODS, já mu odpovím jediné, ČSSD není ODS, milí přátelé.

Leoš Paclík – bývalý člen ČSSD

(člen KVV, místopředseda OVV, 8 let předseda MO Vysočany, předseda klubu zastupitelů na Praze 9)

