Pravda o BIS a Koudelkovi? „Zažil jsem, byl jsem u toho,“ říká elitní zdroj PL. „Fiala, ať mlčí. Proboha, ODS, byli jste u všeho!“

Jeho slovům se na dálku postavil poslanec SPD Radovan Vích.

„Česká republika má tři zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služba (kontrarozvědka), Úřad pro zahraniční styky a informace (rozvědka) a Vojenské zpravodajství (zpravodajská služba zahrnující jak rozvědku, tak kontrarozvědku). Po důsledné analýze navrhne hnutí SPD jejich sloučení, což povede ke značným úsporám a zefektivnění jejich činnosti. Systémově stačí dvě zpravodajské služby, jedná rozvědná a jedna kontrarozvědná. Ale to pouze na okraj,“ poznamenal pro PL místopředseda Výboru pro obranu.

Prohlášení na adresu ředitele BIS Koudelky je nespočet. Všechna jsou však politicky motivovaná. Koalice vesměs mlčí, nechává rozhodnutí na Andreji Babišovi, ten pro změnu na další vládě. Opozice pro změnu kritizuje současný kabinet pro údajnou nečinnost.

BIS samozřejmě funguje dál.

„Tohle je opravdu politická záležitost. Když jsem posledně zmínil Honzu Pavlíčka, kterého mám rád, nečekal jsem, že se o to začnou zajímat taky jinde. Takže bych chtěl všem, kteří špatně vidí, zopakovat, že Pavlíček by byl super člověk, jelikož zná BIS zevnitř a jistě nezapomněl, z čeho vzešel. To ale neznamená, že to s ním kdokoli probíral. Čímž se dostávám do éry, kdy Langa nahradil Koudelka,“ upozornil náš vysoce důvěryhodný zdroj z prostředí zpravodajských služeb.

Nyní historie. Jiří Lang působil v čele BIS mezi lety 2003 a 2016. Jeho nástupcem se stal právě Michal Koudelka. Lang od února 2017 působí v čele NBÚ. Zmíněný Národní bezpečnostní úřad považuje drtivá většina zpravodajců, ale i kriminalistů, s nimiž jsme měli možnost hovořit, za detašované pracoviště BIS.

Taky k tomu mají naše dva zdroje co říct.

„Budu jen našlapovat, nenechám se namalovat na černo. Tak za prvé: Koudelku vybral Lang. Tehdy měl velké šance taky Vrána. K tomu jindy. Langa školili lidé ještě z minulého režimu, kteří později museli odejít. Koudelka byl vycvičený a přes deset let dělal kontrašpionáž, která se zaměřovala na Rusko a Čínu. Vůbec nic nebudu zpochybňovat, natož rozpitvávat, třeba o vztahu Lang & Růžek by to bylo na dlouho. No a osobně pak ovšem převzal věc, která se příčila všem. Zejména operativě. Jednoho dne došlo k tomu, že se opravdu zavedly píchačky, o čemž jste psali, takže každý musel ráno přijít a třeba v 15:30 být na místě znovu, což vedlo k tomu, že z mého pohledu odešla operativa od své podstaty,“ uvedl náš zdroj. Netýkalo se to prý jen pracovišť v Praze.

Z dalších slov vyplynulo, že agentura se zaměřovala především na odposlechy. „Ano, tak to bylo, mohu potvrdit. Začal to ředitel Lang, od něho to převzal ředitel Koudelka,“ doplnil náš druhý zdroj.

A rovněž něco vzkázal. „Když vidím, jak pan předseda Fiala vykládá, kdo by měl vést BIS, musím se smát. Jeho strana byla u všeho, u všeho, co se tady dělo, ti by opravdu měli mlčet! Víc říct nesmím.“

Taky předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček probral se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem budoucnost plukovníka Koudelky. Poté předstoupil před novináře a sdělil jim, že kdyby bylo na něm, Koudelka by mohl ve funkci pokračovat. Jenže to na něm není.

Osobně nemá k práci ředitele Koudelky žádné výhrady a neměl by nic proti tomu, kdyby pokračoval v práci, ale během svého vystoupení před kamerami znovu a znovu opakoval, že to je věc premiéra Andreje Babiše.

Naše dva zdroje ovšem uvedly, že nejasnosti kolem pokračování budí obavy, na stranu druhou ale prý nic nebrzdí. „BIS je úzce propojená na Ameriku, tak to je, bylo a bude, takže i tento faktor se důsledně sleduje, to je však na jinou debatu,“ uzavřely shodně.

Vláda nakonec souhlasila s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a pověřila ředitele BIS Koudelku dočasným vedením i po 15. srpnu. Nového ředitele vybere kabinet po volbách, řekl premiér Andrej Babiš.

