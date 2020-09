Přijel Jandák: Vystrčila někdo vystrčí. My a Čína? Komár slona nezabije. Co to o mně říkáte?! Jo vy volíte STAN!

REPORTÁŽ „Ze Senátu začali dělat aktivistickou skupinu. Starají se o všechno možné, jen ne o tuto zemi,“ říká Slávek Jandák, který právě do Senátu kandiduje a chce ho podle svých slov změnit. Rázně dodává: „Když už se Senát pasoval na arbitra lidských práv v Číně a podporuje Tchaj-wan, tak by měl přinejmenším stejnou energii věnovat našim lidem.“ Současnému předsedovi Senátu poslal ohledně „narovnání páteře“ jasný vzkaz. A vyjel podiskutovat mezi lidi. Parlamentnilisty.cz byly u toho.

Na náměstích, návsích, ale i v obchodech, v místním pivovaru nebo v cukrárně. Tam všude si Vítězslav Jandák, který do Senátu kandiduje ve volebním obvodě, jenž zasahuje jak na Jindřichohradecko, tak na Pelhřimovsko, povídá v těchto dnech se svými potenciálními voliči. Mluvilo se o příspěvku pro důchodce, i o další podpoře od státu nebo o tom, že by měl senátor „zvednout hlas“ především za lidi ve svém volebním obvodě. Vzpomínalo se i na Tři oříšky pro Popelku. V jedné z cukráren na Vysočině dokonce na žádost místních žen bývalý pohádkový pobočník prince uspořádal malou autogramiádu. A nechyběl ani názorový střet s voličkou STAN.

Tři oříšky pro Popelku! To by byla lepší fotka…

„Kandiduji do Senátu jako nezávislý na kandidátce ANO. Chtěl bych to vyhrát. Víte, já bych za vás bojoval a věřte mi, byl bych slyšet víc než ti ostatní,“ oslovil Vítězslav Jandák lidi, se kterými se potkal v obcích na Pelhřimovsku.

„Pana Jandáka znám samozřejmě z televize. Dodnes ho mám ráda, takže ho budu volit,“ usmívala se paní Alena z Kamenice nad Lipou.

„Máte krásné kytky,“ lichotil bývalý ministr kultury další ženě, která se s ním dala do řeči. „Já si to určitě pročtu,“ studovala volební letáček. Pro Parlamentnilisty.cz pak řekla: „Pana Jandáka už jsem sledovala jako ministra kultury a myslím, že měl dobré názory. Zatím nevím, co nabízí, nemám to pročtené, musím se na to podívat,“ usmívala se Otýlie Válková.

„To já si vás pamatuju! Tři oříšky pro Popelku! Tam byl ale nějaký mladý kluk. To by byla lepší fotka,“ žertoval další muž, kterému dal Slávek Jandák svůj volební letáček. „Vy jste bestie!“ smál se bývalý ministr kultury. „Já si vás srovnávám s těmi bývalými politiky. A jste stejný. Takové ty lumpárničky, všechno to zůstalo. Žádná změna,“ nebral si dál servítky muž a se smíchem bodře poplácal Jandáka po rameni.

Autogramiáda v cukrárně

„Hele, má tužtičku. Když už jste se tady zasekl, tak se nám podepište,“ potěšil návštěvou cukrárny Slávek Jandák skupinku místních žen. „Já to dám manželovi pod polštář, aby věděl, koho má volit,“ žertovala jedna z nich nad podepsaným volebním letáčkem. A řeč se stočila i na Senát. „Ten vedoucí činitel, ten to teda pěkně… A hele, on je tady odněkud z jihu Čech, ne?“ ptala se Jana Medová a dodala: „Určitě budu volit pana Jandáka. Když byl ve vládě, tak byl moc sympatický a zdálo se, že pro ty lidi chce opravdu pracovat. Ale Senát jako takový je podle mě úplně zbytečný. Stojí to spoustu peněz a myslím si, že by ani nemusel být. A ta cesta pana Vystrčila na Tchaj-wan, to je bez komentáře. To je velké minus. Myslím si, že s tím bude mít vláda co dělat, aby ty vztahy nějak urovnala.“

U dalších stolů se pak diskuse stočila i na tolik diskutované „rouškovné“ pro důchodce a hlavně další příspěvky od státu za dobu karantény. „Víte, mně nevadí, že důchodci dostanou jednorázově peníze. Nechápu, kdo jim to závidí. Mně vadí spíš někteří ti křičící podnikatelé nebo umělci, kteří chtějí kompenzovat svoje ztráty z karantény. My umělci přece musíme počítat s tím, že přijde jednou slabý, jednou silný rok,“ vysvětloval Slávek Jandák.

„Ano, když podnikáte, tak musíte mít nějaké rezervy,“ přitakala mu Věra Řehořová z Prahy.

„Přesně jak říkáte. Já byl na volné noze už za bolševika a vždycky jsme museli s manželkou počítat – vyjdem tenhle měsíc? Bude kšeft nebo nebude?“ vyprávěl Jandák.

„Myslím si, že ty peníze byly v některých případech zbytečné gesto, například ta pětadvacítka. S penězi by se mělo hospodařit, ne je rozdávat ve velkém. Ono se dobře rozdává, ale co až dojdou? Kde to chcete vytisknout? Měli by to dostat ti nejslabší, což jsou třeba ženy, které jsou samy s dětmi. Samoživitelky to opravdu nemají lehké,“ dodala Věra Řehořová.

Babiš vám to všechno zaplatí… a rozzuřený Slávek Jandák

Ne všichni ale bývalého ministra kultury vítali s otevřenou náručí. Došlo i ke slovní přestřelce. Když Slávek Jandák náhodně oslovil jednu z žen v Kamenici nad Lipou, se zlou se potázal. Na jeho slova, že kandiduje do Senátu a snahu vysvětlit, co všechno by rád i pro lidi právě tady udělal, naštvaně zareagovala. „Babiš vám to všechno zaplatí,“ vyjela na něj mimo jiné, což bývalého ministra kultury rozpálilo doběla. „Já jsem na kampaň dal ze svého 200 tisíc korun. A kandiduji jako nestraník pod hlavičkou jeho hnutí. To je všechno,“ vysvětloval naštvaně. „Já zas nechápu, jak můžete volit STAN? To se pak už ničemu nedivím,“ chytal se za hlavu poté, co mu žena rázně vysvětlila, koho bude volit ona.

Pane Jandáku, vás volit budu. Ale co uděláme s tím Babišem?

„Pane Jandáku, tady u nás z politiků nikdo nikdy nebyl, říkají mi lidé, se kterými se potkávám. A když se zeptám, jestli vědí, kdo je jejich senátor, většinou jen pokrčí rameny. To na něco ukazuje,“ popisuje Slávek Jandák a přidává historky ze svých cest mezi potenciální voliče. „Jak asi tušíte, nejsem zrovna fanda Pavla Fischera v Senátu. Myslím si, že ze sebe dělá víc, než co je. Pardon! A přijedu na vesnici, přijdou lidi a jedna paní povídá – stejně mám nejraději vás a pana Fischera. Tak já to respektuji, samozřejmě ho nebudu pomlouvat,“ krčí rameny Jandák a pokračuje. „Nebo jsme takhle přijeli do Českých Velenic. Přihnal se pán a říká – pane Jandáku, vás budu volit, ale co uděláme s tím Babišem?“ směje se bývalý ministr kultury a dodává: „Tak jsem mu vysvětlil, že ten Babiš mi dal místo na kandidátce svého hnutí. A pán si mě vyslechl a uzavřel to – no dobrý, tak vás volit budu, ale s tím Babišem něco musíme udělat.“

Senát? Někteří senátoři z toho dělají blbou instituci, aktivistickou skupinu…

Jen pro Parlamentnilisty.cz pak také Slávek Jandák prozradil, co si myslí o Senátu a o tom, že ho někteří lidé považují za zbytečný.

„Senát tu máme a není reálné, že ho v dohledné době někdo rozpustí. A tak by tam podle mého názoru měli kandidovat ti, kteří se mu pokusí dát smysl a vylepší jeho pověst. Od té doby, co jsem odešel z Poslanecké sněmovny, jsem dlouho, a na to jsou svědci, odmítal kamkoli kandidovat. Měl jsem pocit, že už jsem přezrálý chlap a že to nemá cenu. Lidé u nás v jižních Čechách mě ale přesvědčovali o opaku. Potom přišlo ANO a já jsem si řekl, že to ještě zkusím. Je to určitá výzva. A jak říkáte, také jsem se zamýšlel nad otázkami, jaké si lidé před volbami kladou. A sice – je ten Senát vůbec k něčemu potřeba? Já si myslím, že zbytečnou instituci z něj dělají někteří senátoři, kteří se chovají jako aktivistická skupina, jakási politická strana a teď se starají o všechno možné, jen ne o tuto zem!“

Proč má náš sedlák jiné dotace než francouzský sedlák?

„Jak to, že zatím nikdo v Senátu, a to je velmi závažná věc, v podstatě neprobíral to, že my dostáváme horší kvalitu potravin z EU než ostatní?“ pokračoval v tématu Vítězslav Jandák a položil jasnou otázku. „Jaký je rozdíl mezi mnou a Holanďanem? Nebo mnou a Francouzem a Němcem? Ptám se: Jsou to lepší lidi!? Já myslím, že nejsou. Tak proč mají naši sedláci jiné dotace, než má francouzský sedlák? A tak mi ty otázky začaly vyvstávat na mysli a řekl jsem si – možná, když se tam dostanu, můžu se právě na tohle ptát. Dneska se už zase lidi bojí říkat věci nahlas. Ale já se bát nebudu,“ slibuje Jandák a dodává. „Senát opravdu není o velké politice. Ani o tom, že vám postaví silnice, chodníky, obchvaty… To mají na starosti krajští zastupitelé, místní zastupitelé… Senát je o něčem jiném. Měl by poukazovat a starat se právě o takové věci, které jsem zmínil. A když už se Senát dnes pasoval do toho, že bojuje za lidská práva v Číně a podporuje Tchaj-wan, tak by měl také podporovat místní lidi,“ říká Slávek a upozorňuje. „Já jsem od pana Vystrčila nikdy neslyšel, aby se rozčílil a řekl, jak to, že nám dáváte druhořadé jídlo a horší prací prášky než lidem v Rakousku a v Německu. Něco takového jsem od něj nikdy neslyšel. Možná jsem špatně poslouchal... Ale určitě jsem od něj slyšel, že musíme tedy bojovat ne o ty groše, ale o tu rovnou páteř. Tak ať ji má rovnou vůči všem!“ vzkazuje.

Upozornili na sebe tím nejblbějším způsobem

Slávek Jandák prozradil také, co si myslí o cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. „No tak je před volbama, tak samozřejmě Vystrčil a tato skupina lidí, která ovládá většinu médií, na sebe musela upozornit. No tak na sebe upozornila tím nejblbějším způsobem. To znamená, že jdou proti všem,“ říká bývalý ministr kultury a vysvětluje. „Protože oni jdou vlastně nejen proti naší oficiální politice, ale proti politice EU, Spojených států a dalších zemí. Tím jsou zajímaví. Ale protože víme, že komár slona nezabije, no tak jim všichni říkají – jen křičte, je to dobrý. Oni sami křičet nebudou. Ale vy křičte! Takže pan Vystrčil křičí a teď si myslím, že bude zírat a čekat, kdo vystrčí jeho,“ uzavírá Slávek Jandák.

Na náměstí v Kamenici nad Lipou. Foto: David Hora

