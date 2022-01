Rána ČT, která chce přidat. Od Křečka i z Fialovy koalice

reklama

„Nemám na to pevný názor. Zdá se, že od posledního stanovení poplatků uplynula dlouhá doba, která by zvýšení poplatků zdůvodňovala. Ale na druhé straně musím dát za pravdu těm, kteří tvrdí, že ČT neplní svoji funkci veřejnoprávní instituce a její publicistika a zpravodajství nejsou vyvážené a často ani eticky v pořádku,“ uvedl pro PL.cz bývalý poslanec ČSSD a současný veřejný ochránce práv (ombudsman) Stanislav Křeček k úvahám o zvýšení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média.

Lidem se teď všechno zdražuje, už je toho na ně moc

„Nemyslím, že je vhodná chvíle na zvyšování koncesionářských poplatků. Hlavně s ohledem na prudký nárůst nákladů domácností v důsledku nehorázných a uměle vyhnaných cen energií,“ konstatoval bývalý sociálně demokratický ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Podobně se v anketě PL.cz vyjadřovali i další členové ČSSD, kteří upozorňovali na dnešní drahotu (Jan Birke) či že by se návrh měl zastropovat nebo úplně zrušit pro nízkopříjmové důchodce (Libor Rouček).

A v tomto duchu se pro PL.cz vyslovil i předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek. „Lidem se teď všechno zdražuje, už je toho na ně moc. Myslím, že Piráti to spíš nepodporují,“ vysvětlil. Proti navyšování poplatků je i předseda Pirátů Ivan Bartoš, který sice uznává, že kvůli inflaci dochází ke snižování reálných příjmů veřejnoprávních médií, a že je tedy potřeba řešit dlouhodobou udržitelnost jejich financování, poplatky ale zvyšovat nechce. „V programu jsme navrhli alternativní způsob financování prostřednictvím odvodu z výběru DPH, který by zajistil částečnou valorizaci,“ vysvětlil pro Aktualne.cz s tím, že se ve vládě o případných změnách zákona ještě vůbec nediskutovalo.

„Osobně nechápu drzost nové vlády chtít navýšit tyto poplatky. Současné dění v České televizi vede občany jen k závěru, že by lidi nejraději tyto poplatky přestali hradit,“ sdělila PL.cz bývalá poslankyně KSČM za Ústecký kraj Hana Aulická Jírovcová. Vůbec z Ústeckého kraje zaznívají ostře odmítavé reakce. Senátor za Ústecko Jaroslav Doubrava použil v odpovědi pro PL.cz také slovo drzost a ptá se, zda je vláda chce odměnit za to svinstvo, které sehrála při odstraňování vlády Babiše, nebo za to, že nám neustále předkládá neobjektivní zpravodajství, ale to, co někdo chce, abychom si mysleli a jednali podle toho? Poslanec SPD (a dříve ČSSD) z tohoto kraje Jaroslav Foldyna si zase myslí, že na Kavčích horách jsou schopní projíst jakoukoliv částku. A upozorňuje i na to, že o zvýšení poplatků vláda uvažuje v době, kdy živnostníci a malé firmy bojují o přežití, kdy je tady několik set tisíc lidí, co si za chvíli nebudou moci doma zatopit a rozsvítit, kdy raketově stoupají ceny potravin. Což se podle něj nedá nazvat jinak než jako flusnutí do obličeje všem, kdo se musí uskrovňovat.

Jaké miny vpašovali do návrhu aktivisté z Rekonstrukce státu

Proti ale byli i bývalí vlivní pravičáci z ODS. Exministr financí Vlastimil Tlustý soudil, že když se všichni mají uskromnit, tak se mají uskromnit i veřejná média a zatěžovat tak již dost zatížené občany je nejen nemravné, ale i nerozumné. Zbývají dle něj tedy důvody politické v duchu hesla – já na bráchu, brácha na mě. Jeho nástupce v pozici předsedy poslaneckého klubu ODS a jeden čas i místopředseda volebního výboru Petr Tluchoř prozradil PL.cz, že ho trápí nekvalita a jednostrannost zejména ve zpravodajství ČT, ale vůbec největší obavu má z toho, jaké miny vpašovali do návrhu aktivisté z Rekonstrukce státu a další – zejména v oblasti nominací a volby členů mediálních rad.

Jak uvedl Seznam Zprávy, základem připraveného návrhu novelizace zákonů o České televizi a Českém rozhlase je změna systému volby jejich mediálních rad. Nově by se snížil počet radních a o celém složení by už nerozhodovala jen Poslanecká sněmovna. Polovinu by volil Senát. Návrhy by nemohly podávat všechny organizace a sdružení, ale jen nadregionální z určitých vyjmenovaných oblastí a s minimálně desetiletou historií. Podle novely zákona by se měly navýšit koncesionářské poplatky, a to ze 135 na 150 korun u televizního a ze 45 na 50 korun u rozhlasového.

