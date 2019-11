Schillerová pro PL o Kalouskovi a opozici: Terorizují. A my je takto zastavíme

Mimořádné schůze Sněmovny, které byly v minulém týdnu dokonce dvě, byly podle ministryně financí promarněným časem. Alena Schillerová to řekla ParlamentnímListům.cz. Podle ní už schválení daňového balíčku nic nebránilo, opozice to cíleně blokuje a terorizuje většinu. A Miroslav Kalousek podle ministryně nechápe, že už je jiná doba. Schillerová navrhuje úpravu jednacího řádu Sněmovny, který by pak takovým obstrukcím zabránil.

„Balíček mohl být dávno schválen, nic tomu nebránilo. Jsme ve třetím čtení, nejsme v prvním čtení, ale ve třetím a to by už nemělo být o debatě, všechno je vydebatováno. Navíc já jsem osobně byla účastna všech jednání v rozpočtovém výboru,“ říká ministryně Schillerová pro PL k dění ve Sněmovně v minulém týdnu.

Podle šéfky státní kasy v této oblasti selhává sněmovní mechanismus. „Chtělo by to předělat jednací řád. Třetí čtení by mělo být opravdu jen o pozměňovacích návrzích, a ne tam vést debaty. Že jde o obstrukce, o tom není pochyb a opozice se tím ani netají,“ má jasno.

Zdlouhavé obstrukce jsou dle jejích slov spíš teror. „Tady je bohužel mechanismus, což říkám naprosto pragmaticky a bez emocí, který umožňuje menšině terorizovat většinu. Je tu vládní většina, byť tedy máme menšinovou vládu, ale i komunisté se nahlas vyjadřují, že vládní daňový balíček podpoří. Síla hlasů to prosadit zde je,“ zdůrazňuje.

„Teď se hraje o datum účinnosti 1. ledna 2020, to je jediné, o co běží. A na rovinu si řekněme, že tím pádem běží o pojišťovny. Jde o souvislost s novelou zákona o dani z příjmů a novela zákona o dani z příjmů musí vždy platit na celý rok, takže účinnost je nezbytná od prvního ledna,“ konstatuje Schillerová s tím, že důvod opozičních obstrukcí je právě v tom ochránit pojišťovny od konce jejich daňové výjimky.

A co vlastně vládní návrh zdanit rezervy pojišťoven znamená? „Celé to je o tom, že si pojišťovny před téměř 20 lety vylobbovaly selektivní daňovou výjimku. A víte, že my proti daňovým výjimkám bojujeme. Pojišťovny jsou sektor, který si jediný může tvořit daňově uznatelné rezervy neomezeně. Nejde o to, že si tvoří rezervy, to může každá korporátní firma, bankovní sektor atd. Ale jsou pro to jasně nastavená pravidla.

„Když si vytvoříte rezervu jako daňově uznatelnou, tak ta vám snižuje základ daně a ovlivňuje to, kolik ve finále zaplatíte. To mají pojišťovny. Objevují se různé chiméry, které šíří opozice, zejména bývalý ministr financí pan Kalousek, který podle mého názoru nepochopil, že tady už je jiná doba. Chiméry, že to pojišťovny ohrozí; to prostě není pravda. Platí zde určitá evropská směrnice. My chceme, aby ty daňově uznatelné rezervy byly tzv. solventnostní rezervy. Velmi zjednodušeně, ty rezervy, které si musí tvořit, aby byly solventní, ty chceme, aby byly jako daňově uznatelné. Ale všechno, co si tvoří navíc, ať si tvoří, my jim bránit nebudeme, ale nemůže to být daňově uznatelné. Takže my říkáme: dodaňte to a pak si rezervy tvořte podle těchto pravidel,“ vysvětluje ministryně financí pro ParlamentníListy.cz.

Odmítá rovněž, že by prosazení této normy v důsledku prodražilo lidem pojistky. „To je druhý mýtus, druhý nesmysl. To, co pojišťovny mají dodanit, se týká již uzavřených smluv. Navíc pojišťovny mají kde najít rezervy, stačí se podívat na jejich poplatky, na částky, které se vyplácí za zprostředkování jednotlivých pojistek. To nejsou malé částky,“ soudí.

„Celý pojišťovnický sektor platí asi 1,6 miliardy na daních. Banky platí 16 miliard. Tak si to srovnejte. To všechno jsou věci dokazující, že pojišťovny dosud měly absolutně neodůvodnitelnou selektivní daňovou výjimku.

Náš návrh, který chceme prosadit, není o ničem jiném než o narovnání prostředí, a to je naše krédo už několik let. Narovnáváme podnikatelské prostředí. Peníze, které z toho do státního rozpočtu získáme, použijeme třeba na maminky s dětmi, na rodičovský příspěvek, na důchodce,“ dodává Alena Schillerová pro PL.

Celý rozhovor s místopředsedkyní vlády, šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou najdete na serveru ParlamentníListy.cz již brzy.

Ministryně financí jsme se ptali též na hrozbu ekonomické krize, před kterou varoval prezident, a odmítá ji premiér. Kde je pravda? Ptali jsme se též na životní úroveň českých občanů 30 let po sametové revoluci či na státní financování neziskových organizací a řešení, jak vláda tento sektor zprůhlední.

