Sesadit Zemana! Styďte se, voliči té trosky. Hanba Babišovi. Odsouzení Kalouska? zní Českem. Ozval se expert: Novičok tu byl, pravda je následující

Prezident Miloš Zeman oznámil, že uložil BIS, aby pátrala po tom, zda se na českém území mohl nacházet smrtelně nebezpečný jed Novičok, což naznačují Rusové. Novičokem byl otráven dvojitý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Západ tvrdí, že má v otravě prsty Rusko. Moskva to neustále popírá. Na mezinárodní, ale i na domácí politické scéně to kvůli Novičoku stále vře a napětí neklesá. Pořádnou porci kritiky schytává i prezident Zeman.

Před několika dny byli ve Velké Británii nalezeni ruský dvojitý agent Sergej Skripal s dcerou s pěnou u úst. Podle dosud známých informací byli otráveni jedem zvaným Novičok, který vyvíjeli vědci v Sovětském svazu ve druhé polovině 20. století. Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že do útoku bylo nějakým způsobem zapojeno Rusko a že použití jedu typu Novičok na území členského státu NATO je nepřijatelným krokem.

Ruská strana se proti nařčení okamžitě ohradila, ale Britové si trvali na svém. Obyvatelé ostrovního království byli zděšeni tím, že Novičok ohrožoval i ostatní občany země. Mayová slíbila, že vláda Jejího Veličenstva pádně zareaguje. Z Velké Británie bylo vyhoštěno 23 ruských diplomatů. Rusové oplatili stejnou mincí. Mimo to oznámili, že Novičok mohl pocházet také z USA, ze Švédska nebo z Česka. To rozhořčeně odmítl premiér v demisi Andrej Babiš.

EU se shodla, že bude s Británií solidární a několik ruských diplomatů bylo vykázáno i z ostatních států EU. V České republice se to týká tří diplomatů. Babiš v této souvislosti prohlásil, že Rusové překročili všechny meze, když si dovolili osočovat Česko.

Mezi českými politiky má však Rusko i své zastánce. Především komunisté tvrdí, že dosud nebyly na stůl položeny žádné důkazy o tom, že na útoku na dvojitého agenta žijícího v Británii, Skripala, mělo nějaký podíl Rusko.

„Anglii zdobí hezké pořekadlo: Facts are a stubborn thing čili fakta jsou věc tvrdošíjná. Právě ta ovšem ti, kdo vyhošťují diplomaty, ne a ne položit na stůl. Takové kroky, jimž chybí věrohodné zdůvodnění, by mi vadily proti kterékoli zemi. V daném případě navíc stupňují napětí ve vztahu s jadernou velmocí. A to v českém ani evropském zájmu rozhodně není. Z Downing Street přišlo i tvrzení, že Saddám Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení. Komise Lorda Chilcota pak shledala, že to byla lež a ta zatáhla do agrese v rozporu s mezinárodním právem i spojence. Tím obezřetnější to chce být dnes,“ napsal na sociální síti Facebook místopředseda KSČM pro ideologickou práci Josef Skála.

Bývalá mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Praze Irena Válová dala Skálovi za pravdu. O Saddámovi se také na počátku tisíciletí říkalo, že vlastní zbraně hromadného ničení, byla kvůli tomu rozpoutána válka, ale ukázalo se, že žádné podobné zbraně neměl. Dáma proto považuje za trestuhodné, že Babiš jako premiér zaštítil vyhoštění tří ruských diplomatů z Česka. „Bohužel musím dát, co se týče vyhoštění Rusů, za pravdu komunistovi Skálovi proti funkcionáři ODS z Líbeznice Kupkovi, starostovi ze Starostů z Kolína Rakušanovi, Babišovi nevím odkud, jakožto i Zaorálkovi z ČSSD, že Rusko mělo jako jediné motiv zabít Skripala. Nevíme o tom nic. Lež soudruha Brita Tonyho Blaira, že Saddám má zbraně hromadného ničení, stála životy statisíců, řekl správně redaktor České televize. Jo aha, on se těm mrtvým soudruh Blair omluvil. To je hanba, hanba, hanba, co dělá tato zem v čele s tím Babišem. Jeho voliči, styďte se,“ vypálila na takřka 30 procent Babišových voličů, kteří mu dopomohli do premiérského křesla.

Podobně to viděl i poslanec Jiří Kobza z hnutí Svoboda a přímá demokracie. Tomu se zdá, že Britové vystavili účet bez hostinského, ještě v době, kdy není nad veškerou pochybnost jasné, zda mělo Rusko skutečně v útoku prsty.

„Vypovězení ruských diplomatů? Dělá vláda účet bez hostinského? Vyšetřování není uzavřeno, není známý motiv ani pachatel. Nepřipomíná nátlak Mayové nátlak Tonyho Blaira v kauze chemických zbraní v Iráku? Prokazatelně lhal bez důkazů! Nyní všechna servilní média poslušně papouškují, co jim nadiktovali z Bruselu a z USA. Dokud nebude vyloučeno, že se nejedná o provokaci, dokud nebude ukončeno vyšetřování a zveřejněny závěry, je předčasné podnikat jakékoliv kroky! 14 zemí EU se k vypovídací hysterii nepřipojí, takže i to je důkazem, že uvážlivost a nutnost vycházet z prokazatelných faktů úplně pod tlakem EU ještě nevymizela!“ doplnil Kobza.

Na fakt, že se k vypovídání ruských diplomatů nepřipojily všechny země EU, upozornil i spisovatel, bloger a cestovatel Ladislav Větvička. Ten však použil mnohem ostřejší slovník. Konstatoval, že zažíváme unijní pr*ser.

„To je eurounijní průser, co? Třináct zemí Eurosajuzu nepodpořilo totalitní příkazy z Brusele. To vidíme my, kteří ještě umíme číst mezi řádky. Mám radost. My jako prostor Čech a Moravy sice jsme mezi kolaboranty totalitního myšlení, ale to mě neudivuje. To už je u nás taky zvyk. Závidím Slovensku, jak zatím zvládlo sorošovský atak. A přesto / či proto si udržují nadhled.

Zaznívají také hlasy, že Rusové by k provedení útoku na Skripala takovýmto způsobem neměli motiv. Bezpečnostní poradce Andor Šándor poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin není takový hlupák, aby posvětil akci tohoto typu. Kritici Ruska namítají, že Moskva měla jako jediná motiv k otravě Skripala. Třeba tím poslala vzkaz svým dalším agentům. Výstrahu, co se stane, když budou zrazovat svou zemi.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident Miloš Zeman uložil Bezpečnostní informační službě, aby zjistila, zda se Novičok mohl nacházet na Českém území, jak to naznačují Rusové. A strhla se bouře. Na sociálních sítích mnozí lidé Zemanovi vyčinili, že se teď chová spíš jako ruský agent, a ne jako český prezident.

„Právě teď je mi dvojnásobně špatně ze všech spoluobčanů, kteří tu nechutnou trosku zvolili prezidentem,“ napsal anyalytik Tomáš Klvaňa.