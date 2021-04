Šlachta zareagoval na status ODS na Facebooku. Jeho komentář byl okamžitě smazán, on zablokován. Jenže my to máme. Víme, co napsal

reklama

Příjemnou atmosféru ovšem narušily komentáře. Mezi jinými ten od zakladatele hnutí Přísaha Roberta Šlachty. K němu se teprve dostaneme.

ParlamentníListy.cz četly v diskuse jak ve čtvrtek, tak v pátek. Některé z názorů přinášíme.

„V roce 1992 vlezli do této strany komunisté, všehoschopní kariéristé. Rozložili zevnitř Občanské Fórum a začali se svými spřátelenými podnikateli, postkomunistických veksláky a bývalými svazáckými funkcionáři rozkrádat tento stát po dobu 25 let za střídavého vládnutí s ČSSD," napsal František R. „Já bych to třicetileté výročí raději moc nepřipomínal. Myslím, že by bylo lepší tvářit se, že ODS je nová strana, než připomínat její historii. Zvláště, když se dodnes od Langerů, Řebíčků, Drobilů, Čermáků, Bémů, Dalíků, Tluchořů, Šnajdrů, zlodějů per a dalších "hvězd" zřetelně neodstřihla," přidal Richard Š. „Proto chce vládnout s rudými Piráty?“ ptal se Rosťa S.

Smazaný příspěvek Roberta Šlachty

„Máte pravdu mladý muži, to mohu potvrdit, toto ODS hlásala od prvopočátku, a proto jsem ji zpočátku volil. To si však nemůžete pamatovat. Tak pro vaše připomenutí. Když se dostala k moci, tak realita byla zcela jiná. A ten klondajk, co tu rozjela, to zlodějské prostředí, co tu zavedla, z toho se nemůžeme vyhrabat doteď. Zkrátka slušní lidi tuto stranu nevolí a nekandidují za ni," zmínil Libor H.

Podobně ostrých názorů bylo mnoho.

„Tohle přeci nemůžete myslet vážně. Myslíte si, že lidi mají krátkou paměť, ale nemají. Normální lidi jste zadupali na dno. Chápu, že vaše politika jisté zájmové skupiny zajímá, ale myslím, že to bude málo," připsal Filip K.

Ani v jednom případě administrátor profilu nereagoval. Nereagovala ani sama občanská demokratická strana.

Výjimka nastala až ve chvíli, kdy se k dění na síti připojil Robert Šlachta.

Co konkrétního napsal? Na zmíněný citát jednatřicetiletého člena partaje Krcha lakonicky prohodil, že s ním vlastně souhlasí.

Reakce z Facebooku na popsanou cenzuru

„Jasně, ideálně nulovou úlohu (státu), abyste mohli zase rozjet ty svoje kšefty." Exředitel ÚOOZ to napsal pod svým jménem s ověřenou identitou. Netrvalo dlouho a jeho příspěvek byl smazán. Toho si všimla i řada diskutujících, která se ptala, kam příspěvek zmizel a proč byl obsah cenzurován. Na to ovšem nikdo z občanských demokratů nereagoval.

Chtěli jsme vědět, zdali skutečně došlo k jeho cenzuře. „Ano, je to tak. Ale víte co? Vlastně mě to u nich moc nepřekvapuje. Asi nechtějí vést otevřenou demokratickou diskusi. Nebo se bojí," řekl redakci zakladatel Přísahy. Zástupci ODS se nevyjádřili.

Připomeňme, o čem jsme v souvislosti s ODS informovali už v dubnu loňského roku, kdy se chystalo vydání knihy „Šlachta – Třicet let pod přísahou“.

Kauza Nagyová je mediální označení politické aféry, která vypukla v červnu 2013. Na jejím počátku stály zásahy policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) ze 13. června proti několika politikům a úředníkům, kteří byli podezíráni z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Ten pravý začátek ovšem nezapříčinila někdejší vrchní ředitelka Sekce kabinetu předsedy vlády Petra Nečase. Podle slov Roberta Šlachty se musíme vrátit ještě o tři roky nazpět, přesněji do období kolem roku 2010, kdy začal vznikat spis pod krycím označením Rats (krysy). A ani v tomto případě se nejednalo o premiéra. Šlo o dnes už téměř zapomenutou aféru týkající se obrněných transportérů Pandur. Jako první s tím podle slov Roberta Šlachty přišel jistý novinář v Právu. Za podnětem pro publikaci článku prý stála Jana Nagyová.

Psali jsme: Plukovník Šlachta promluvil. Teď začnou praskat kry i zubní plomby. ČSSD a ODS, tohle je pro vás. Úplatky v igelitkách, odposlechy. Fakt jste mysleli, že se na to svinstvo zapomene?

„V průběhu našeho prověřování to ukazovalo čím dál víc na Libora Grygárka. Provedli jsme spoustu úkonů a mimo jiné jsme začali vytěžovat zainteresované osoby. V rámci těchto vytěžení došlo i na asistentky pana Grygárka, které nám prozradily, že si náš zájmový spis vyžádal, ačkoli k tomu nebyl kompetentní a neměl k tomu ani žádný důvod,“ uvádí ve své knize plukovník a bývalý ředitel ÚOOZ. Doplňme, že Libor Grygárek je bývalý státní zástupce. V dubnu 2007 byl za úřadování ministra Jiřího Pospíšila (TOP 09) jmenován náměstkem pro trestní řízení pražského vrchního zastupitelství, což kritizoval jak tehdejší ombudsman a bývalý ministr spravedlnosti Otakar Motejl, tak bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová.

Grygárek byl podle slov Šlachty, které jsou opřeny o řadu důkazů, velmi činný. Ovšem pouze v jistém smyslu slova.

„Grygárek plnil v podstatě roli hlídacího psa pro spoustu vlivných osob v této zemi, mezi něž patřila celá řada lobbistů, politiků z ODS a manažerů.“ Zjednodušeně řečeno si Libor Grygárek vyžádával spisy, dělal podrobnou analýzu a podal zprávu těm, kterých se to týkalo. „O tom, že se z jeho strany určitě nejednalo pouze o zájmovou činnost, svědčil mimo jiné i fakt, že disponuje drahým bytem v pražské galerii Myšák, což ho následně opět spojilo s některými lobbisty,“ konstatuje Šlachta. Na mysli měl zřejmě Romana Janouška, dalšího podnikatele s aktivními vazbami na ODS.

