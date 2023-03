To se nemělo stát: Po Václaváku politický výbuch. Odevšad

reklama

Na demonstraci na Václavském náměstí v Praze organizovanou předsedou PRO Jindřichem Rajchlem dorazily tisíce lidí. Lidé zaplnili polovinu Václavského náměstí. Došlo na ostrá slova namířená proti vládě Petra Fialy (ODS), zazněla hrozba, že dojde na blokaci státních úřadů, pokud Fialův kabinet nesplní to, co Rajchl požaduje, a celá akce vyvrcholila „útokem“ na Národní muzeum.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27973 lidí

Část demonstrantů se rozhodla, že ze slavné budovy, která je pevnou součástí české historie a kultury, strhne ukrajinskou vlajku. Rajchl konstatuje, že za incidentem stáli provokatéři. Provokatéři, kteří z jeho pohledu měli podrobné znalosti a zkušenosti z taktického výcviku Policie ČR.

„Z videozáznamů incidentu, které byly následně publikovány, se nelze vyhnout závěru, že minimálně část ‚civilních osob‘, které nepokoje na tomto místě záměrně vyvolávaly či se na nich aktivně podílely, postupovala tak, jakoby měla podrobné znalosti a zkušenosti z taktického výcviku Policie ČR či jiných složek ozbrojených sborů, přičemž z obsahu prohlášení ministra vnitra Rakušana k této věci a zejména z rychlosti jeho publikace nelze toto důvodné podezření spolehlivě vyvrátit,“ bylo psáno v prohlášení hnutí PRO, které přinesla ČTK.

Jak celou akci vnímají politici vládní koalice, opozice i známých neparlamentních stran? Někteří mají jasné pochopení pro účast desítek tisíců lidí kvůli aktuálnímu brutálnímu zdražování, jiní mluví pouze o proruských aktivistech, jiní zdůrazňují, že je třeba jednoznačně odlišit nespokojené občany od provokatérů či proputinovských agentů.

„Neviděl jsem ji, nebyl jsem tam. Byl jsem v Edenu a fandil své Slavii v zápase proti Plzni. Ale pokud byl závěrem akce pokus dobít Národní muzeum a strhnout z něj ukrajinskou vlajku, pak to jednoznačně vyznívá jako podpora Putinovi. Tedy něco, co je naprosto proti zájmům naší republiky. Ti, kdo to svolávají, nemají Česko na prvním místě ani náhodou, protože Ukrajina bojuje i za nás a je v našem životním zájmu její zápas podporovat,“ míní europoslanec za ODS Alexandr Vondra.

Poslanec hnutí ANO a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček se vyjádřil k mediální interpretaci demonstrace. „Mé dojmy jsou jednoduše řečeno rozpačité. Nikdo se nesnaží jít k podstatě věci a události rozklíčovat. Výsledkem jsou zjednodušené informace, které se snaží paušalizovat a nálepkovat. A reakce premiéra, že není třeba komentovat, je naprosto nevhodná a zavání arogancí vůči českým občanům,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Vondráček.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vnímám, že někteří lidé se cítí odstrčeni a bojí se, zda budou mít dost peněz na to uživit rodinu. Přál bych si, aby se nikdo nemusel bát bídy a věřím, že vláda je s veřejnou podporou téměř na maximu, jak může v této době pomáhat, abychom to současně rozpočtově utáhli. Třeba výše důchodů vzhledem ke mzdám je historicky rekordní. Věřím, že se nám také podaří brzy prosadit navýšení rodičovského příspěvku pro mladé rodiny, které jsou nejvíce ohroženy drahými cenami. Pokud jde o reálné akce několika jednotlivců nebo různé proputinovské aktivity včetně wagnerovců, ty je třeba jasně odlišit, ty jsou za hranou a slušný člověk to musí odsoudit, že se proputinovští agenti snaží na obavách lidí v našem národě politicky parazitovat,“ konstatuje šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Sobotní demonstrace byla dle poslance SPD Jaroslava Foldyny legitimním protestem občanů České republiky. „Protest vzhledem k vlastizrádné a destruktivní politice současné vládní garnitury, proběhl velmi spořádaně a kultivovaně. To, že současný vládnoucí režim využívá několika extrémně natvrdlých jedinců, či placených provokatérů k dehonestování desítek tisíc účastníků tohoto protestu, vypovídá o tomto režimu mnohem víc než všechna hesla, která byla na demonstraci k vidění. Podobný postup jsme ze strany vládnoucí garnitury v naší zemi viděli naposled před rokem 1989,“ míní Foldyna.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Osobně jsem se k tomu vyjadřoval už několikrát. Jedna věc je strach z chudoby a druhá věc je aktivně urážet Ukrajince a podporovat Rusko,“ sdělil europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová má dle svých slov vynikající dojmy. „Dojmy jsou úžasné. Velmi silný zážitek to pro mne byl. Skvělí lidé na pódiu, skvělí lidé pod pódiem. Nádherná atmosféra. Prezentace v českých médiích ale byla, a čest výjimkám, jak by se řeklo před rokem 1989 ‚poplatná režimu‘. Jako bych byla na jiné akci, než o které psali nebo mluvili. Já viděla odhodlané, ale často usměvavé lidi ze všech koutů naší země… S kobercem českých a občas moravských vlajek… Kteří už prostě jen nechtějí přihlížet, jak to současná vláda zoufale neumí a slouží jiným. Byla to pročeská akce, a kdo říká a píše něco jiného, je lhář,“ sděluje jasně senátorka.

Vláda si podle poslance ANO Pavla Růžičky dané události přetáčí k obrazu svému. „Rozumím tomu za podpory těch ‚lepších medií‘. Jiný názor se nepřipouští, to je demokracie podle dozimetrů ze STANu. Pokud někdo spáchal nějaký přestupek, ať policie koná. Je mi líto Rakušana, on se v tom tak malinko plácá,“ myslí si poslanec.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Pavel Růžička ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Sobotní demonstrace byla shromážděním občanů, kteří nesouhlasí s kroky současné válečnické vlády Petra Fialy, a požadují její demisi. Nutno dodat, že oprávněně, protože tato vláda na požadavky a potřeby občanů zhluboka kašle a přehlíží je. Neřeší ani ceny potravin, energií, nedostatek léků, ani inflaci. Naopak podporuje ukrajinský režim. Je smutné, že v této souvislosti mainstream hovoří pouze o útocích na Národní muzeum a zákroky policistů považuje za oprávněné. Ve skutečnosti na našem Národním muzeu nemají vlajky Ukrajiny co pohledávat, a to byly ty pravé důvody pár nespokojených demonstrantů, se kterými souhlasím. Takže demonstrace proti vládě Petra Fialy sklouzla do podoby násilí a proruských trollů, co útočili na Národní muzeum, což není pravda. Předpokládám, že takovéto demonstrace budou pokračovat, protože vláda Petra Fialy má obrovskou, trvale stoupající nedůvěru,“ napsal nám poslanec SPD Radovan Vích.

„Zaznamenal jsem, že na Václavském náměstí se sešli nějací lidé s proruskou symbolikou, provolávali neonacistická hesla a následně se pokusili o útok na Národní muzeum. Podobné chování do demokracie nepatří a jsem rád, že policie agresory zneškodnila,“ uvádí europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátů.

„Demonstraci jsem samotnou nesledoval, ale viděl jsem mediální interpretace. Kladu si od začátku jednu otázku. Kdo, kdy, kde a jak by měl uspořádat v České republice protivládní demonstraci, aby ti lidé nedostali nálepky, nebyli dehonestováni a akce neměla negativní mediální obraz. Je naprosto neuvěřitelné, že v zásadě všechny protivládní demonstrace, které začaly po nástupu Fialovy vlády, schytávají různé nálepky. Fašisti, nacisti, ruští švábi, populisté, když se už všechno ostatní vyčerpá. Nebo pokud přijde málo lidí, je zase upozorňováno, že o to lidé nemají zájem, například u odborářské demonstrace. V případě vysoké účasti to chytne vždy nějakou nálepku. Pokud by se to stalo jednou nebo dvakrát, mohl bych to pochopit, ale děje se to prakticky u každé demonstrace, což vnímám jako riziko pro naši demokracii. Nehájím tím všechno, co tam zaznělo nebo se odehrálo po oficiální demonstraci, ale mluvím obecně o principu. Stejně jako mohly v pohodě probíhat protivládní demonstrace proti vládě Andreje Babiše, lidé mají právo demonstrovat i vůči vládě Petra Fialy, aniž by dostali nějaké nálepky a byli dehonestováni. Za mě je to nejzákladnější otázka. Kdy, kde, kdo a jak má pořádat demonstraci, aniž by byl nálepkován? Budu rád, když mi na to někdo bude schopen odpovědět,“ říká poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná měla dojmy z lidí skvělé. „Potěšila mě vyjádření podpory od stovek – možná tisíců – účastníků (těžko se to odhaduje). Byly mezi nimi všechny generace – od těch, kteří ještě nemají volební právo, až po ty s velkou životní zkušeností! Upřímně mě moc potěšilo, když mezi nás přišel legendární československý herec Antonín Hardt a vyjádřil nám podporu! Bohužel organizátoři místo toho, aby odpor proti vládě sjednocovali, tak segregovali, kdo může mít jakou vlajku, šálu nebo placku na klopě. To mi přišlo naprosto ubohé. Stejně jako znovu obehraná písnička, že se na náměstí sešla pátá kolona Ruska,“ uvedla.

„Nemohu se ubránit jistému déja vu na minimálně 17. 11. 1989 a události ve Washingtonu po poslední prezidentské volbě. V roce 1989 agent STB Zifčák vyprovokoval, že studentské shromáždění z Albertova vyrazilo na Národní, kde na ně už čekali mlátičky. Před muzeem také muž s amplionem vyzýval ke stržení vlajky z muzea. Ta podobnost událostí od muzea s ‚útokem na Capitol‘ je do očí bijící. Média se vozí po děkanu Ševčíkovi, jako by to celé zosnoval on (a to ani neměl na hlavě tu bizoní hlavu). Budou soudní procesy? Budou lidi ztrácet zaměstnání? Jde opravdu o to zaregistrovat a zastrašit nespokojence? To vše už jsem tady zažil před nějakými 40 lety. Takže bych rád věděl, kolik Zifčáků bylo nasazeno tentokrát?“ táže se poslanec SPD Jiří Kobza.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tragédie! Je to nekonečné selhání médií hlavního proudu, jaký způsobem sobotní demonstraci pokryla, respektive spíše nepokryla. Zcela logicky se nabízí srovnání s tím, jak si tatáž média, samozřejmě v čele s Českou televizí, počínala, když protivládní demonstrace organizoval spolek Milion chvilek, a jak si naopak počínají teď. Jsou snad dnešní demonstranti lidé druhého řádu? Proč jim neposkytují stejnou pozornost? Proč ten dvojí metr? Omlouvám se za břitký slovník, ale řeknu to. Současní režimní novináři jsou neskuteční sráči. Opakovaně zrazují svoji profesi, jsou ostudou národa. Čest nemnoha výjimkám. Úplně komicky to pojali na Novinkách. Namísto přímého přenosu z Václaváku bylo součástí jejich článku video o délce 51 sekund, přičemž samotné demonstraci se věnovalo 9 sekund, zatímco zbylých 42 sekund byly záběry na protidemonstraci milovníků Ukrajiny před Národním muzeem. Přímo za mediální zločin, za který by dotyční presstituti měli být navěky vyloučeni z novinářského stavu, považuji způsob, jakým v souvislosti s policejním excesem u Národního muzea do celé věci zatáhli a dehonestují děkana Národohospodářské fakulty VŠE doc. Miroslava Ševčíka. Tyhle pokleslé novinářské atrapy, mám na mysli presstituty z Fóra24 či ze Seznamu Zpráv a z dalších režimních plátků, jsou stejně hnusné, jako byly ti neodpornější žurnalističtí přisluhovači bolševické totality. Tihle mediální zločinci nás vracejí zpátky před listopad 1989,“ uvádí první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.