Tohle s Německem? Zavřené Chebsko opakuje větu o Němcích a nechápe

REPORTÁŽ Nejzápadnější západ Čech podle námi oslovených lidí vláda vydala všanc koronaviru. Co ještě chybí, je ostnatý drát. Policejní zátarasy ale virus nezastaví. Sociální situace v Karlovarském kraji hrozí obrovským kolapsem a výbuchem. Pendleři a jejich rodiny se ocitli v neřešitelné situaci. A to, že české lázeňství prožívá ne nejtěžší, ale fatální období, je jednoznačné. Navštívili jsme „demarkační linii“ mezi Plzeňským a Karlovarským krajem. Optimismus jsme skutečně nenačerpali.

Za Chodovou Planou vyrostly checkpointy. Na hlavních trasách i malých silnicích. Těžko budete ale hledat nějaké obytné kontejnery.

Zima nejen jako ve filmu, ale opravdová!

Policisté se schovávají v autě nebo v zastřešené autobusové čekárně. Obec jedněm poskytla „toi-toiky“, ti druzí musejí na pole nebo do „pangejtu“.

„Potřebujete něco, chcete teplý čaj nebo kafe?“ volají na policisty hasiči z Velké Hleďsebe. Policisté zatím s díky odmítají, ale to je slunečným, byť mrazivým dnem, s občasnými přeháňkami bílého nadělení. Večery tu jsou ale kruté, mráz pod patnáct stupňů Celsia není výjimkou. Ne nadarmo se pásu Slavkovského lesa, ale také dalším místům plzeňsko-karlovarského pomezí, jako je třeba Bezvěrov, říká „Česká Sibiř“.

Každý řidič ukáže doklady, případně pověření. Určitě tak jeden z padesáti je vrácen zpět. A jde o stovky aut, které projíždějí místem, kde ještě před ne tak dlouhou dobou žádné cedule krajů nebyly – vždyť se prostě jednalo o jeden jediný, Západočeský.

Prašivé Chebsko?

„Lidi to vesměs chápou a nehádají se,“ říká jeden z policistů. U některých občanů je už znát určitá apatie. Někteří zkusí vícero silnic a silniček, ale když jsou už poněkolikáté vráceni, rezignují. „To jsme to dopracovali, co,“ říká statný padesátník, pan Jaroslav policistům, kteří ale oficiálně nemohou mít názor. A tak jeho konstatování zůstává bez odezvy. „Chebsko je prostě prašivý. Vždycky bylo. Vždyť v Plané u Mariánských Lázní byla nemocnice. Hotovo, je pryč. V Mariánkách je pár doktorů. Šlus. Tachov je jedním z pár okresů v republice, kde není vůbec žádná nemocnice. A k tomu prej v chebský nemocnici leží Němci, chacha,“ rozčiluje se Jaroslav. „Germáni si určitě nechají svý lidi huntovat v naší nejposlednější nemocnici v republice. Vždyť když tady bylo to vlakové neštěstí v Krušných horách, jakpak rychle si dojeli v sanitkách pro své lidi. I s doktory. Nenechali je pomalu ani českým záchranářům naložit. Takže tady se podle ministerstva budu po postelích válet Bavoráci a Sasíci. To musí říci nějaký ťululum,“ uzavírá pan Jaroslav, vzteky praští občanku a řidičák na palubní desku a odjíždí. Ten může, protože má práce v blízké zemědělské společnosti.

Pan Jaroslav myslel svým extempore slova jednoho z vedoucích představitelů Ministerstva zdravotnictví, který prohlásil, že v chebské nemocnici zabírají místa našim nemocným němečtí pacienti s all-inclusiv servisem.

Posviťme si na ně…

Policisté kontrolují technickou, stav auta, „papíry“. Na těch menších silnicích je proto více čas, na hlavních ukážete papír, doklady a jedete, nebo jste vráceni, tam velkou prohlídku nečekejte. Což je možná poněkud obráceně, protože laik by si řekl, že na menších silnicích s propadlým techničákem nebo potmavělým světlem, kde je už dávno vyhořelá očouzená žárovka, spíše projedete. A takovýchto už poněkud obstarožních, rezivějících aut, favoritů, a dokonce i žigulíků tu jezdí ještě dost a dost. Což prý logicky svědčí o ekonomické situaci místních.

Mariánské Lázně vás přivítají až mrazivým tichem. Kde jsou ty stovky lázeňských hostů z Bavorska a Ruska. Vidět někoho s kufrem je spíše zázrak.

Turisty lze potkat jen výjimečně. Foto: Václav Fiala.

Mariánské Lázně. Foto: Václav Fiala

Pendleři v megaproblému

Nejvíce sdílný je Karel Tomášek z Chebu, kterého jsme zastihli u zdejší benzinky. Nemáme si prý příliš zoufat, protože jsou lidé, na které realita dopadá už teď a nikdo, jak se zdá, na ně nemyslel a nemyslí. „Úplně nejhůř na tom jsou pendleři, zvlášť teď, když Německo totálně zavřelo hranice. Někdo bude mít nucené volno, někdo bude v Německu bydlet. Německým zaměstnavatelům se vyplatí zaplatit svým zaměstnancům ubytování, než je nechat doma v Čechách. Bez českých zaměstnanců se neobejdou.“ Jenže… „Ovšem třeba mám kamaráda, kterému na podzim umřela manželka, kamarádka a bývalá kolegyně mé manželky. Mají tři děti, 21, 18 a 10 let. On pracuje v Německu. Doma být nemůže, pokud by nedostal placené volno, ale do Německa jít sám bydlet taky nemůže, když má doma desetiletého kluka. Tak tenhle člověk je totálně v prdeli!“

Pro Němce jsme za…

Co říká velký milovník střelectví, aktivní sportovec Tomášek na zavření „jeho“ okresu? „Pokud jedu na východ, tak je to nejvíc do Karlových Varů, na úřad nebo něco nakoupit. Že tedy nepojedu do Plzně, tak to nějak přežiju. My si tady prostě vystačíme. Spíše se potřebujeme dostat na západ, nikoliv na východ!“

„Vrcholem všeho je ale dění kolem chebské nemocnice, když náměstek ministra zdravotnictví lže, že v Chebu jsou lůžka obsazená německými pacienty a že Němci by z chebské nemocnice mohli odvézt nanejvýš tak deset pacientů. Němci si ťukají na čelo, nechápou, proč dříve běžné přeshraniční kontakty a oboustranné výpomoci najednou nesmějí fungovat. Člověk se pak stydí, když si přečte v německých novinách článek s titulkem ‚Fake News aus Prag‘. To by jeden blil...“

Policejní kontrola. Foto: Václav Fiala



