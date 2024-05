Ukrajinci, co nejsou zubaři. Ale pustí je na vás. ,,Prý je ohlídají.”

Sněmovnou schválená senátní novela má umožnit, aby stomatologové ze zemí mimo Evropskou unii měli jednodušší cestu k poskytování péče v Česku. „Podle novely to dokonce nebudou ani lékaři, ale studenti, na které má tamní lékař dohlížet přímým dohledem – tedy se na ně dívat. Asi je hodně zubních lékařů, kteří nemají z dlouhé chvíle co dělat než tlumočit z ukrajinštiny,“ říká pro ParlamentníListy.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Na kvalitu lékařské péče musíme být maximálně přísní. Její snižování je cesta do horoucích pekel našeho zdravotnictví,“ konstatuje lékař a poslanec Vladimír Zlínský.

V polovině dubna schválili poslanci ve zrychleném režimu senátní novelu, která má umožnit, aby stomatologové ze zemí mimo Evropskou unii měli jednodušší cestu k poskytování péče v Česku. Zákonodárci tím chtějí docílit, aby mělo mnohem více lidí v České republice přístup k pravidelné zubní péči. „Podle novely to dokonce nebudou ani lékaři, ale studenti, na které má tamní lékař dohlížet přímým dohledem – tedy se na ně dívat. Asi je hodně zubních lékařů, kteří nemají z dlouhé chvíle, co dělat, než tlumočit z ukrajinštiny, ale třeba i z turečtiny (v Turecku je nyní nejvíce studentů a chystají se do České republiky), dohlížet na ošetření, psát výkony a vykazovat pojišťovně,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

Podle něj vychází tenhle postoj z toho, že řada nemocnic „jede na půl plynu“ a víceméně hledají lékaře, aby naplnili normy. „Pracovat nemusí, sedí tam. Ale stomatolog, ten se nezastaví. Je to obrovská odpovědnost, jak nemocnic, tak lékařů, kteří budou na výkony dohlížet. Pokud nebudou dohlížet, budeme je volat k odpovědnosti a třeba i profesně skončí. Není možné pacienty poškozovat. Jinak je dost míst, kde mohou lékaři z ciziny stážovat řádně, věnují se jim tam, učí je na zkoušky a z dobrých praxí jich sto procent zkoušky udělá. Pacienti, ať jsou opatrní. Nikdo jim zdraví nevrátí. Na sliby kvalitní a levné stomatologie jde věřit asi tak jako na tvrzení, že nejlevnější autoservis je nejlepší,“ upozorňuje zkušený stomatolog.

Kdo pracuje pro politika nebo oligarchu, nemusí nic umět

Stesky občanů na hůře dostupnou stomatologickou péči se podle lékaře a poslance Vladimíra Zlínského určitě zakládají na jejich objektivních zkušenostech. „Tato senátní novela zajisté ulehčí zaměstnávání stomatologů, kteří vystudovali mimo Evropskou unii a budou moci pracovat bez patřičné jazykové a aprobační zkoušky pod dohledem zkušeného lékaře. O dohledu si ovšem nedělám mnoho iluzí. Nepředpokládám, že zkušený lékař bude trvale stát za zády toho zahraničního lékaře. Největší problém vidím v možné jazykové bariéře mezi zahraničním lékařem a pacientem. Z tohoto důvodu může dojít k fatálnímu omylu i u jinak kompetentního zahraničního lékaře. Bohužel, ani nekompetentnost nelze vyloučit z důvodu velmi kolísavé kvality zahraničních lékařských fakult, případně ani podvody s patřičnými dokumenty, tedy lékařskými diplomy,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Zlínský.

„Už jsme přišli o spoustu ukrajinských zubařů, kteří by u nás chtěli pracovat, ale náročnou aprobační zkouškou neprojde většina cizinců ani po několika pokusech. Proto odcházejí do okolních zemí, kde ji složí bez problému,“ podpořil senátní novelu senátor a také lékař-chirurg Ladislav Václavec. „Naprostá lež. V Česku se aprobuje relativně snadno a máme stovky kolegů ve svých řadách. Ti jsou teď naštvaní, že to je tady jako na Ukrajině. Kdo pracuje pro politika nebo oligarchu, nemusí nic umět a dodržovat pravidla. Oni se naučili česky, mají svoje praxe a třeba nemocnice se jim snaží konkurovat nižšími cenami, neboť ordinace, laboratoře, to vše je z dotací. Už se podařilo vypudit i české stomatology tím, že se nemocniční praxe snažila prodávat levněji protetiku, konečně ředitel nemocnice kandidoval ve volbách. Tak naši lékaři zavřeli praxi a situace je horší,“ oponuje Roman Šmucler.

Ne úplně skvělá kvalita lékařských fakult na Ukrajině

Lékař Vladimír Zlínský se nedomnívá, že by se z náročnosti aprobační zkoušky mělo slevovat. „Já se přiznám, že jsem celkem rád, že je to u nás tak přísné. Možná to spíše hovoří o ne úplně skvělé kvalitě většiny lékařských fakult na Ukrajině nebo podcenění zkoušky z českého jazyka ukrajinskými lékaři. Bezpochyby je čeština těžká i pro nám jazykově a kulturně blízké Ukrajince, ale v tomto není možné být tolerantní, jak už jsem zmínil. Moc nevěřím tomu, že by zkoušející u nás byli vůči Ukrajincům nějak zaujatí, spíše předpokládám určitou shovívavost v zahraničí, pokud má pan senátor Václavec pravdu,“ hodnotí poslanec SPD.

Novela je vnímána především jako vstřícné gesto vůči ukrajinským zubařům. „Týká se nejen Ukrajinců, ale zubařů ze všech rozvojových zemí. Kdokoli přinese nějaký papír, může ‚pracovat‘. Do tří měsíců má být nostrifikace, ale diplom se kontroluje jen formálně. Nikdo nezjišťuje, zda tam či onde někdo skutečně studoval. Když ode mě odešli studenti do Německa, i když je to EU, hned mi volali, jak se choval jako student, zda mu mohou věřit. V Česku zájem o bezpečí pacientů není, jen na Komoře. A stát nás kritizuje. Jenže nejde o to, aby člověka někdo léčil, ale vyléčil. To, že třeba za covidu na tom byly postkomunistické země špatně s úmrtností, je dáno tím, že spoustu pravidel obcházíme. Státní nemocnice se státní pojišťovnou a státním vlastníkem nikdo nekontroluje. V medicíně chyby a nepořádek přinášejí smrt,“ zdůrazňuje stomatolog.

Nechápou, proč se nechat honit pojišťovnou za málo peněz

Přitom odmítá výše zmíněné tvrzení, že náročnou aprobační zkouškou neprojde většina cizinců ani po několika pokusech. „Pokud zkoušku udělalo tisíc kolegů, tak asi moc těžká není. Zavedli jsme pro ně kurzy ke zkouškám, ale chodil jen jeden, berou to hodně na lehkou váhu. Já jsem docent stomatologie, umím německy jako česky, ale kdybych měl dělat jazykovou zkoušku v Německu, tak se zavřu na dva měsíce do knih. Oni ale často říkají, že si sem přišli vydělat, a mnozí ani o aprobaci nestojí. Na Ukrajině se pracuje za hotové a nechápou, proč se mají nechat honit pojišťovnou za málo peněz. Ideální je tu být načerno – kromě Komory po tom nikdo nejde a nemusíte nic platit, ani daně. Ti poctiví, kteří aprobaci udělali, jsou teď vinou Senátu všem pro smích,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Roman Šmucler.

Stížností a problémů se zubaři ze zahraničí je podle prezidenta České stomatologické komory evidováno nadstandardně. „A já jako chirurg řeším komplikace. Často někdo ‚šel za nízkou cenou‘, ale zaplatil spoustu peněz a my to budeme celé draho napravovat a někdy to ani nepůjde. Často ti pacienti nemají žádné doklady, potvrzení, stěžovat si mohou tak akorát na nádraží. Prostě jim ti jejich ošetřující zapřou, že tam vůbec byli. Ale Policie ČR je s Komorou součinná a párkrát jsme pro ni vytipovali, kam mají jít, a tak tato praxe mizí,“ poznamenává Roman Šmucler. Vadí mu, že po této změně bude jím řízená Komora jen v roli bezmocně přihlížejícího. „Když je někdo student, jak bude po senátní novele, a není lékař, tak ho řešit nemůžeme, stejně jako neřešíme mediky na Univerzitě. Nic se mu nestane, když někoho poškodí, protože nemusí nic dodržovat,“ kritizuje stomatolog.

Sami politici k zubařům z ciziny nechodí, na to mají profesory

K nedorozuměním a následným problémům ovšem dochází a bude docházet nejen s ukrajinskými zubaři. „S Ukrajinci je to ještě jakž takž. Někteří lidé umějí rusky, i když ti mladší už ne, ale tohle budou ‚zubaři‘ z celého světa. Dnes je spousta nemocných lidí. Sám mám problém jim rozumět, co vše prodělali za operace, co jim smím a nesmím podat. No a senátoři na ně pustí někoho, kdo neumí česky ani slovo. Sami k nim ale nepůjdou, to budou volat nám – profesorům a docentům – jako vždy. Jenom za včerejšek jsem měl v ordinaci dva politiky,“ konstatuje Roman Šmucler.

Šéf České stomatologické komory považuje za nesmysl často uváděná čísla, že je až 1,8 milionu lidí bez pravidelné zubní péče. „Nejméně registrovaných je v Praze a nejhorší situace je na Praze 1, 2 a 6. To jsou vyloučené lokality? Ne, spousta lidí nechce stomatologa na pojišťovnu, chce někoho, kdo se jim bude více věnovat. Recept je prostý – neobcházet zákony, nepodvádět. Pokud si neumí pacient domluvit dlouhodobě stomatologa, má se nahlásit pojišťovně, ta má vést seznamy a když budeme vědět, že v okrese – třeba Louny – je to tolik a tolik lidí a podle jmen i tušíme, že jsou to třeba i lidé složití, tak to vyřešíme,“ tvrdí Roman Šmucler.

Českým pacientům německou kvalitu, ne ruskou či ukrajinskou

Neopomene dodat, že zdravotní pojišťovny na to mají spoustu peněz. „Čtyřicet procent pacientů, kteří mají svého stomatologa, u něj nebylo dva roky na prohlídce. Tolik k tomu, že nejsou stomatologové a musíme je dovážet z Afriky. Kdybych byl ministrem, tak bych trestal pojišťovnu, která by nevedla seznamy a nezajistila péči. Nejen ve stomatologii, ale ve všem. Třeba v onkologii to není legrace čekat na něco měsíc. Jasně, pak ale nemohu říci, přivřete oko a mému špitálu pošlete to a to. Musel bych dát pojišťovnám svobodu, jaká je v Německu. Přeju pacientům německou kvalitu, ne ruskou nebo ukrajinskou. V tom jsme s ministerstvem zdravotnictví a Parlamentem v rozporu,“ objasňuje prezident České stomatologické komory.

Zřejmé obavy Romana Šmuclera sdílí i lékař a poslanec SPD Zlínský. „Na kvalitu lékařské péče musíme být maximálně přísní. Jak začneme v tomto směru zmírňovat své požadavky, tak se to nedobře odrazí nejenom v kvalitě, ale i v celkové atmosféře ve zdravotnictví. Potom se bude poukazovat na dvojí metr, který platí pro zahraniční a domácí lékaře. Nemám nic proti zaměstnávání zahraničních lékařů, ale tito musí vědět, že požadavky na jejich vzdělání i kvalitu práce jsou vysoké, aby je to stimulovalo na sobě pracovat. Není možné, aby měli dojem, že mají nějaké výhody a že se bez nich neobejdeme. To je cesta do horoucích pekel snižování kvality našeho zdravotnictví,“ uzavírá Vladimír Zlínský.

