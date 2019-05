VÍME PRVNÍ Ladislava Jakla znovu napadli!

Někdejší tajemník prezidenta Václava Klause a současný člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl byl znovu napaden. Brutálnímu fyzickému útoku pro své politické přesvědčení čelil už minulý víkend v pražském metru.

Podle našich zjištění mělo k druhému útoku dojít ve Zlíně, kde byl Jakl v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Informaci, kterou původně ParlamentníListy.cz získaly z několika zdrojů, redakci potvrdil sám Ladislav Jakl. „Ano. Jsem ve Vojenské nemocnici,“ napsal v SMS zprávě.

Na základě dalšího zjištění PL se Jakl v nemocnici nenachází v důsledku druhého napadení, ale je tam kvůli důkladným vyšetřením následků prvního útoku.

Druhý útok, kterému bývalý Klausův tajemník čelil, se odehrál v hotelu při snídani. Ladislav Jakl měl být fyzicky napaden, dle našich informací ale ne už s takovou intenzitou jako v prvním případě. Prvotní fyzická strkanice následně přerostla v nadávky a verbální útoky vůči Jaklovi.

Ten se nyní ve Vojenské nemocnici podrobuje důkladným vyšetřením zranění, které mu způsobili útočníci v prvním případě. Jakl totiž ani několik dní poté nemohl bolestí spát a musel užívat léky tlumící bolest a léky na spaní.

Další podrobnosti o tom, jak přesně druhý útok ve Zlíně probíhal, popsal redakci Václav Jakl, bratr napadeného. „Připravoval si čaj při snídani v hotelu, v tom ho někdo udeřil do boku zezadu a zaznělo na něj: ‚Sundej si tu čepici, ty debile.‘ Myslel si, že je to pouze drsný žert, otočil se a řekl útočníkovi, ať ho nemlátí, že ho to bolí. Ten útočník řekl: ‚Vím, že to bolí, Jakle, ty debile. Proto tě tam bouchám, aby tě to víc bolelo.‘ Bratr mu řekl, že s takovou nenávistí se mu bude špatně žít. A útočník reagoval: ‚Ses posral, ty debile, pojď ven a já ti to tam vysvětlím‘,“ řekl PL Jaklův bratr Václav s tím, že útočníkem byl zřejmě hotelový host.

Psali jsme: Jiří Čunek: Jakl nebyl opilý. Ferimu měli dát přes pusu už rodiče. ANO? Dobrý výsledek Napadený Jakl promluvil: Bolí to, beru léky. Hnula se mi páteř. Nelituji, že jsem šel s SPD. Díl viny má Respekt Jakl v noci bolestí nespal, svědčí jeho kolega Vadim Petrov. A účtuje za rány pěstí: Novináři, studenti... „Jakl nás sere, je to nácek,“ zní prý v Praze. A Kalousek ke zmlácení: SPD jsou náckové, ale já za to nemůžu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka