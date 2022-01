Veřejně ticho. V zákulisí bouře. Lipavský prý neuhlídal důležitou věc

reklama

Jak to bude s další spoluprací v rámci Visegrádské skupiny? Přestože vláda Petra Fialy ve svém programu tuto zahraničně-politickou oblast zdůraznila jako důležitou, před Vánoci se z Ministerstva zahraničních věcí začalo „troubit k útoku“ na Maďarsko.

Nejde však o ministra Jana Lipavského, nýbrž jeho politického náměstka Martina Dvořáka z hnutí STAN. Ten v souvislosti s Maďarskem pro Seznam Zprávy mluvil o Orbánově nedemokratickém režimu a špíně. Už před volbami pak vyjádřil jasný názor, že V4 by nás už neměla zajímat, protože se pod její značkou „skrývá kdejaké svinstvo“.

Tato slova podle informací PL způsobila pozdvižení v české diplomacii a části vládní koalice. Nepochybně musela rozčílit i prezidenta Miloše Zemana. Naší redakci se v uplynulých dnech ozvalo hned několik lidí, kteří nám tlumočili, co Dvořákovovy ostré výpady na adresu Maďarska způsobily.

„Šokoval nás ministr, že si to víc nehlídá. Tenhle člověk (náměstek Dvořák, pozn. red.) mu začne hodně rychle přerůstat přes hlavu, protože on se chtěl stát ministrem a půjde mu po krku. Nikdo moc nechápe, že se vůči němu Lipavský nevymezil. Tím, kdo bude v Černínském paláci ‚nosit kalhoty‘ má být ministr a ne nějaký politický náměstek. Snad to panu Lipavskému někdo poradí, jinak na to doplatí,“ řekl redakci zdroj z diplomatického prostředí.

Svědčí to prý o tom, že na Ministerstvu zahraničních věcí budou spory. „Všeobecně se ví, jak šíleně je ten Dvořák ambiciózní. Jedna věc je, že ministr Lipavský na jeho útok vůči Maďarům veřejně nereagoval, ale měl by si ho srovnat. Jestli to nechá být, vyšle tím signál, aby si pan náměstek dělal cokoli se mu zlíbí a nakonec se ho bude chtít zbavit nebo ho třeba navézt do nějakého průšvihu, aby ho mohl nahradit. Takové intrikaření by na MZV nebylo ničím novým,“ uvedl náš zdroj.

Nervozitu to podle našich zjištění způsobilo i mezi částí Pirátské strany. „Lipavského znám roky a snažil jsem se varovat před tím, aby se ministrem stal on. Přesně z důvodů, které teď vidíme. Bohužel není dostatečně silný, on nezvládne ukočírovat ty staré prohnané ještěry, kteří budou po jeho zádech chtít vylézt až nahoru. Jde mi o Piráty jako o stranu a tímhle způsobem, když budeme do vlády vysílat slabé a nezkušené lidi, se zlikvidujeme,“ sdělil PL pod podmínkou anonymity letitý člen Pirátů z Prahy, který má díky kontaktům napříč stranou ty nejspolehlivější informace.

Jak jsme připomínali, Martin Dvořák se svými ostře kritickými pohledy na V4 i Maďarsko netají. Již před podzimními volbami, ve kterých neúspěšně kandidoval do Sněmovny za hnutí STAN, de facto řekl, že Visegrádskou čtyřkou bychom se už neměli zabývat, protože nás to poškozuje.

„Měli bychom si velmi jasně do budoucna udělat pořádek v tom, kdo je náš přítel a s kým máme dělat dohromady zahraniční politiku a společné projekty. Značka V4 už to prostě bohužel není. Pod značkou V4 se dneska v Evropě skrývá kdejaké svinstvo, které provádí buď pan Orbán, případně polská vláda. Nemám nic proti regionální spolupráci, ale nálepka země, která s Polskem a Maďarskem odmítá respektovat základní demokratické principy, třeba že vyšetřovací orgány nebo tajné služby mají být nezávislé, to v Maďarsku už dávno nefunguje,“ řekl před sněmovními volbami v pořadu Jaromíra Soukupa.

Tím se politický náměstek z MZV dostává do sporu s koaliční smlouvou. Ta mluví o spolupráci se zeměmi V4 na všech úrovních hned v samém počátku kapitoly o zahraniční politice. „Naše zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních,“ stojí v prvním odstavci věnovaném zahraniční politice.

ParlamentníListy.cz se budou tématu i nadále věnovat.

