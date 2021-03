Vražda Mrázka. Tunelování ČEPRO. Vydírání, uplácení, BIS. Policajt ze staré školy o Krejčířovi

reklama

Anketa Jaká opatření NEBUDETE dodržovat? budu jezdit mimo okres 11% budu chodit ven na procházky 64% budu chodit na pivo 5% budeme se navštěvovat se známými 4% budu chodit do práce 16% hlasovalo: 4381 lidí Odcituji titulek: „Krejčíř si odseděl 5 let z 35: Vydejte mě do Česka, nebo uteču, vyhrožoval“ Můžete ze své zkušenosti popsat, jak Krejčíř vystupoval a jak se choval ve chvíli, kdy byl v úzkých?

Bylo toho o něm napsáno už hodně. Byl, je a bude zločinec. Nezmění ho žádné tresty ani žádné vězení. Vždy vystupoval jen ve svém zájmu, naprosto bezohledně a tvrdě. Nikoho nešetřil. Uznával jen sebe a krev své krve.

Co může pro ČR znamenat jeho potenciální návrat?

Udělá cokoli, aby se dostal z vězení ven. V JAR to má ovšem velmi těžké. Jeho jediná šance je dostat se zpět do naší republiky. V případě, že se mu to podaří, a jak vidíme, tak to není nereálné, rozehraje zde opět řadu her. Stálo by ho to opět opravdu hodně peněz, a je otázka, kolik mu jich kde ještě zbylo. Proto by zcela jistě použil informace, které má, a to jak ke své kauze, tak i k řadě dalších trestných činů, o kterých ví.

O Krejčířovi se hovoří v těch nejhorších souvislostech, co se zločinu týká. S čím si ho spojujete?

Je otázka, co by byl po těch letech ještě schopný nějak i dokázat. Zcela určitě by mohl mluvit o násilné trestné činnosti, jako jsou případy vražd Javornického, Šebesty, Mrázka, Konečného. Dále vydírání, vyhrožování, ale mluvit by mohl i o hospodářských kauzách Setuzy, Union banky, ČEPRO, padělaných směnkách, korupci a dalších. O svém napojení na justici, policii, zpravodajské služby, podnikatele, politiky, advokáty, lékaře…

Psali jsme: Co jste měl společného s kmotrem Mrázkem, vyslýchal Karla Gotta novinář Kmenta. Dodnes se diví, proč mu zpěvák praštil telefonem

Znáte Krejčířovu strukturu prakticky dokonale. Kolik lidí z jeho blízkosti a zločineckého prostředí se u nás v těchto dnech nachází?

Zcela jistě by se důrazně připomenul všem osobám, které mu byly z jakýchkoli důvodů nějak nápomocné a které uplácel. A mnohé z nich jsou i dnes velmi zajímavé. V neposlední řadě by zcela jistě chtěl obnovu všech procesů, které zde v jeho nepřítomnosti proběhly. Další otázkou je, jak by se zde hledělo na výkon jeho pravomocného rozsudku z JAR, kde je zatím odsouzen na 35 let vězení. Určitě by se rozehrála i hra s jeho zdravotním stavem. A jistě není potřeba připomínat otřesné amnestie našich prezidentů!

Problémy spojené s Krejčířovým návratem jistě vnímá i naše politická garnitura. Otázka jeho návratu se měla řešit před rokem na Bezpečnostní radě státu za přítomnosti premiéra Babiše, ministryně spravedlnosti Benešové, ministra vnitra Hamáčka a dalších…

Minulost v kostce:

Z České republiky Radovan Krejčíř uprchl v roce 2005, kdy se mu podařilo uniknout policii během domovní prohlídky jeho vily. Poté byl v roce 2007 zadržen jihoafrickou policií na letišti v Johannesburgu, když přicestoval s falešnými doklady. Česká republika zahájila jednání s úřady o jeho vydání, to ale nakonec JAR nepovolila. Krejčíř v JAR navázal kontakty s místním podsvětím, zde je jeho jméno spojováno s několika vraždami.

Roku 2013 sám unikl pokusu o vraždu. Několik měsíců poté došlo k výbuchu nálože v jeho obchodu, kde zemřeli dva lidé. Podle jihoafrických médií došlo v okolí Radovana Krejčíře v letech 2009–2013 celkem ke dvanácti vraždám.

Koncem roku 2013 byl Krejčíř v JAR zadržen a 24. srpna 2015 došlo k oznámení rozsudku, kdy byl uznán vinným z pokusu o vraždu, únosu a držení a obchodování s drogami. V únoru roku 2016 byl odsouzen k 35 letům vězení.

Psali jsme: ČEPRO: Nejvyšší soud odmítl dovolání Pechana i Krejčíře v kauze miliardových podvodů Mafie na tebe dneska pošle právníka. Krejčíř sám lidi mučil, vzpomíná Klíma „Řeknu to. Mně to je jedno. Jedno!“ Šlachty se zeptali na Babiše. Jenže přidali i Mrázka. A znovu se otevřely dveře nejvyšších pater politiky, byznysu a už to lítalo Kmenta přednášel pražským vysokoškolákům. Babiše ztrhal, obhajoval reportáž Slonkové. A studenti nadšení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.