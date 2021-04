Za co vás Putin vyznamenal, packalové? Senátor STAN k Vrběticím

„Zdá se, že dvojice agentů, která akci dle dostupných informací konala, byla vůbec dvojicí mimořádných packalů. Zpackali Vrbětice, zpackali Salisbury. Za co je Putin vyznamenal, je mně záhadou,“ konstatoval k agentům packalům, kteří mají stát za výbuchy ve Vrběticích i otravou dvojitého agenta Skripala a jeho dcery senátor za Liberecko Michael Canov. „Rusko paralyzovalo naše velvyslanectví v Rusku. Reagovat určitě musíme. Mně osobně by se nejvíce líbila dohoda o stejných kvótách počtu diplomatů. Obávám se však, že paritní stav sice nastane, ale bude 0:0,“ dodal.

reklama

Výbušná kauza výbuchů ve Vrběticích řádně zahýbala českou politickou scénou. K výbuchům došlo v říjnu a pak v prosinci 2014, při tom prvním zahynuli dva lidé. „Je možné označit to za státní terorismus,“ domníval se například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Podle dostupných informací ano,“ souhlasil na dotaz PL.cz i senátor Michael Canov (SLK). Máme však dostatek informací a důkazů pro toto tvrzení? „Předpokládám, že když má tento názor BIS, tak pro lidi, co našim tajným službám důvěřují, tak ano. A já osobně našim tajným službám důvěřuji,“ prozradil.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2883 lidí

Na facebooku už v sobotu jako místopředseda senátorského ústavněprávního výboru v reakci na informaci o vyhoštění 18 ruských diplomatů kvůli Vrběticím sdělil: „Na akt státního terorismu ze strany Ruské federace na území České republiky musí Česká republika reagovat jednoznačně jako demokratický suverénní stát, pro který je tento akt nepřijatelný.“

Na pondělní podvečerní tiskové konferenci vlády sdělil premiér Andrej Babiš, že podle něj o akt státního terorismu nešlo. „Nebyl to útok Ruska na Českou republiku. Byl to teroristický útok agentů GRU na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři,“ vysvětlil premiér. Agenti podle jeho slov vyvíjeli nepřátelskou činnost, kterou zpackali a nastražená nálož vybuchla předčasně.

Terčem útoku měl být významný bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev. „Zdá se, že dvojice agentů, která akci dle dostupných informací konala, byla vůbec dvojicí mimořádných packalů. Zpackali Vrbětice, zpackali Salisbury. Za co je Putin vyznamenal, je mně záhadou,“ konstatoval k agentům packalům Michael Canov.

Rusko paralyzovalo naše velvyslanectví, reagovat musíme

Naráží tím na to, že tito agenti – jejichž pravá jména jsou Anatolij Čepiga a Alexandr Myškin – měli stát i za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery smrtící látkou Novičok v anglickém Salisbury, kterou ovšem oba zmiňovaní naštěstí přežili. Kolem této dvojky agentů už koluje řada vtípků, že to vypadá, jako by Rusové měli za agenty jen tyto dva výtečníky. A řada lidí má i pochybnosti o těchto událostech. Bylo by tedy vhodné zprávu BIS odtajnit pro veřejnost? „Odtajnění by bylo z mého pohledu ideální. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli to je u takovýchto záležitostí vůbec možné,“ sdělil PL.cz Michael Canov.

Psali jsme: Vrbětice: „Takový nadšení po roce 89.“ Zklamaný Ondřej Hejma o Západu. Proroctví Rusové, zabili jste svého. Ve Vrběticích, odhalil deník Trikolóra – Soukromníci – Nezávislí: Nebudeme naskakovat na lep Hamáček nechtěl, aby Petříček byl hrdinou Vrbětic. Nová teorie

Dle generála Petra Pavla se konkrétní a detailní důkazy o zpravodajských zjištěních z objektivních důvodů nedozvíme. Premiér Babiš sice v neděli mluvil o tom, že by zpráva odtajněna být měla, v pondělí bylo však vše jinak a dle něj odtajněna nebude. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka je nutné zamezit tomu, aby se Rusko dozvědělo, co všechno Česká republika o operaci ví.

Česká republika vyhostila 18 ruských diplomatů (už v pondělí odletěli z Prahy), Moskva v odvetě oznámila, že vyhostí 20 českých diplomatů. Má česká strana ještě nějak reagovat? „Rusko paralyzovalo naše velvyslanectví v Rusku, kde zůstalo posledních pár diplomatů. Takže reagovat určitě musíme. Mně osobně by se nejvíce líbila dohoda o stejných kvótách počtu diplomatů. Obávám se však, že paritní stav sice nastane, ale bude 0:0,“ domníval se senátor za Liberecko.

Řada lidí si pokládá otázku, proč ke zveřejnění kauzy došlo nyní, v roce 2021, když se udála v roce 2014. Což je už hodně dlouhá doba. A dávají to do souvislosti s tendrem na dostavbu Jaderné elektrárny v Dukovanech. Nebo s jednáním o ruské vakcíně Sputnik. Ostatně na zmiňované pondělní tiskovce vlády ministr Havlíček uvedl, že „můžeme vyloučit, že by se Rosatom stal spoluhráčem kohokoliv v rámci konsorcia.“ A na očkování Sputnikem v Česku také můžeme nejspíše zapomenout.

Zničit planetu si jako lidstvo můžeme dovolit jen jednou

Michael Canov předpokládá, že zveřejnění nastalo nyní proto, že došlo ke zkompletování důkazů. „Teorie o tom, že došlo k odhalení nyní kvůli Dukovanům či Sputniku nechám jiným,“ konstatoval. A jak se dívá na názor exprezidenta Václava Klause, který tvrdí, že kdyby byl americkým prezidentem Donald Trump, kauza Vrbětice by nenastala? „Komentovat pana exprezidenta nechci. Je to jeho názor, já ho nesdílím,“ sdělil senátor, který je zároveň starostou Chrastavy, kterou ještě jako prezident Václav Klaus několikrát navštívil.

Není však současné vyostřování vztahů mezi západním světem a Ruskem, potažmo Čínou až příliš vyhrocené? Nehrozí nějaký konflikt v podobě války? „Popravdě řečeno je. A nelíbí se mně to. Zničit planetu si jako lidstvo můžeme dovolit jen jednou. Možná i pak nějaká forma života bude existovat, ale bez nás – lidstva,“ uzavřel Michael Canov.



Psali jsme: Erik Best: Koudelka v ohrožení. Zeman? Pozor. Rusové bouchnou dveřmi, mají plán Hradec Králové: Dopravní podnik ocenil pětici řidičů s miliony najetých kilometrů bez nehod Chabr (TOP 09): Rada souhlasila s podnájmem Ďolíčku FK Pardubice Kdyby někdo sejmul Babiše... Premiér přehodnotil výbuch ve Vrběticích na „útok na zboží“. A jeho oponenti jsou ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.