Za horší „Plzeň“ než v Německu si můžeme sami. Pivovar vysvětlil

Kromě toho, že se plzeňské pivo prodává nemálokdy levněji za našimi hranicemi v Německu či dokonce v USA nežli v samotné Plzni, se tak mezi nakupujícími začalo řešit, zdali – a případně nakolik – se údajně liší pivo, které jde na export a to, které je určené českým spotřebitelům.



Že si Češi při nákupu plzeňského piva leckdy připlatí i skoro 250 Kč na každé base oproti Němcům, je něco, s čím se domácí spotřebitelé setkávají ne úplně zřídkakdy a známá je též dvojí kvalita zboží ze zahraničí. Ale že by už existovala tato dvojí kvalita potravin i u těch, které se vyrábějí přímo u nás v Česku? Právě nad tím se zhrozili mnozí komentující na sociálních sítích pod příspěvky řešícími údajnou dvojí kvalitu plzeňského piva.

„Pivovar Plzeňský Prazdroj podle všeho vyrábí dvojí kvalitu svého legendárního piva, přičemž tu lepší nenechává v České republice, ale exportuje ji do jiných zemí, jako je například Německo. V tuzemsku se potom prodává pivo horší kvality, a to navíc za vyšší ceny,“ šířilo se například v jednom z příspěvků, který na sociální síti X vidělo za týden a pár dní přes 87,5 tisíce lidí.





U obou vzorků oba videotvůrci hodnotili barvu, vůni i chuť a hned po otevření obou plechovek zůstali v šoku, nakolik se lišilo pivo koupené v plechu v Česku oproti německé variantě. Zatímco z české plechovky do sklenice vytryskla tekutina světlé barvy, z té německé byla mnohem tmavší a podle obou youtuberů se rozdíly hovořící ve prospěch plzeňského piva zakoupeného v Německu daly poznat i jen ze samotné vůně. A to zejména u toho v plechovce.

„Tak dvojí kvalita je celkem známá věc. Ale řešit se to nebude. Jelikož jsme Češi,“ znělo po uvedeném videu na sociálních sítích a mnozí také hledali důvod odlišné chuti piva v rozdílném složení na etiketách německé a české verze piva Pilsner Urquell.







Odlišné pivo pro Čechy a Němce? Vše je jinak



Zatímco česká etiketa plzeňského piva Pilsner Urquell má na etiketě uvedeny tři složky – vodu, ječné slady a chmelové výrobky; u německé etikety nalezneme ve složení složky čtyři a navíc oproti české verzi lahve je na ní uveden chmel.





FOTO: Česká lahev piva Pilsner Urquell





FOTO: Německá lahev piva Pilsner Urquell

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že Plzeňský Prazdroj vaří odlišné pivo pro Čechy a pro Němce. Vše je však jinak.



Mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář pro ParlamentníListy.cz popsal, proč se z obalu jeví, že je v Česku prodávané pivo odlišné od toho německého a ujistil, že se plzeňské pivo prodává pro celý svět totožné s tím, co se dá koupit u nás. „Můžeme vás ujistit, že vaříme stejné pivo Pilsner Urquell pouze v Plzni, podle stejné receptury, pro celý svět. Není žádný rozdíl ve složení našeho piva pro Česko, Německo nebo jiné země,“ deklaroval.

Co se tedy má dle mluvčího Plzeňského Prazdroje lišit, je pouze samotná lahev či plechovka a potisky obalů. „Může se maximálně lišit barva lahví. V Česku a okolních zemích, kde funguje zálohový systém, máme zelené lahve, ve vzdálenějších destinacích hnědé. Etiketa na obalech může být jiná než v ČR, ale pouze v důsledku odlišnosti legislativy pro značení v dané zemi, kam pivo vyvážíme. Na českých etiketách a obalech je v souladu s českou legislativou označení chmelové výrobky, v zahraničí je pak uveden adekvátní překlad v souladu s tamní legislativou. Ale náš ležák uvnitř je pořád stejný,“ uvedl.

Na to, že se pro Česko i pro Německo a další země vaří jedna várka, upozorňovali později také někteří komentující na sociální síti X, avšak jejich příspěvky již neměly až tak velký dosah.

Proč plzeň chutná v Německu jinak? Plzeňský Prazdroj to vysvětlil

A proč si tedy lidé všímají odlišné chuti a barvy plzeňského piva v Česku a v Německu? I to mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář pro ParlamentníListy.cz vysvětlil. „Každou várku piva, která opouští náš pivovar, pečlivě kontrolujeme, abychom si byli jistí, že si naši spotřebitelé vychutnají pivo v té nejlepší kvalitě. Co však nedokážeme ovlivnit, je následná péče o pivo a především jeho skladování mimo náš pivovar,“ shrnul Kovář s tím, že pokud je některá lahev či plechovka skladovaná v nesprávných podmínkách, například na světle nebo v teple, může to mít zásadní vliv na výsledné chuťové vlastnosti piva, barvu nebo říz piva.



„I proto se snažíme o naše piva maximálně pečovat i poté, co opustí bránu našeho pivovaru. Školíme výčepní a usilujeme o to, aby v obchodech byla naše piva správně skladována, a současně to doporučujeme také našim spotřebitelům, aby si pivo vychutnali v té nejlepší kvalitě,“ doplnil.





Pokud tedy plzeňské pivo dle názorů některých českých spotřebitelů chutná výrazně hůře u nás, nežli to zakoupené v obchodech v Německu, zdá se, že je na místě otázka, zdali není problém s tím, jak ke skladování piva u nás přistupují někteří přepravci či obchodníci. Právě to totiž dle pivovaru může být příčinou, která chuť piva – v obou zemích je co se týče složení stejné – zásadně ovlivňuje.