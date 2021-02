Zabijačka, opalování, žijte teď! Tajemné zdi a za nimi... Veselá Plzeň nad propastí

reklama

„Úžasné místo pro život, že?“ parafrázuje reklamní slogan na propagaci kraje z předkoronavirového období pan Zdeněk. V pracovních montérkách, má také nasazenou chirurgickou ústenku jen pod nosem – prý jej to šimrá po celém obličeji.

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 62% Hamáček 1% Blatný 3% Ani jeden z nich 34% hlasovalo: 3739 lidí

„Udělali to schválně, s těma rouškama,“ informuje mne paní Květa v jednom z obchodů kolem centra. „Potřebovali se na tom zas napakovat, tak rozkázali, aby se nosily respirátory. O lidi jim nejde, chtěj jen prachy a prachy,“ hovoří rozrušeně. „A my jim to baštíme. Budu na puse nosit tři nebo čtyři roušky?“ rozčiluje se tato upovídaná žena ve středních letech.

Žijte teď! Co bude zítra – nezájem!

Plzeňáci se umí bavit. To dle informací ParlamentníchListů.cz dokázali nejen na výstavě ledových soch na náměstí, kde se v polovině měsíce, ještě za třeskutých nedávných mrazů, tísnily skupiny lidí s dětmi, ale také na nedávné zabijačce u rybníka „Šídlovák“, kde si užívali sluníčka davy lidí. Chytali prý bronz a vitamín D, a proto mnozí bez roušek.

Anketa Kdo je lepší politik? Pavel Novotný 3% Lubomír Volný 30% Ani jeden 67% hlasovalo: 6932 lidí

Mezi tím se naplnily kapacity dalších kovidových oddělení ve Fakultní nemocnici. Podle zdrojů, které jsme oslovili, se už čeká na odborná vyšetření na chodbách, což třeba v případě plicní embolie může mít fatální následky.

A protože nejsou lidi, zavedl se zde pojem „pracovní karanténa“. Máte-li totiž rizikový kontakt, musíte jen do práce a domů. O tom, že zdravotní sestry u těch nejtěžších případů na JIP a ARO nosí pemprsky, protože není čas si odskočit, jsme psali v reportáži z Chebska. Ideálně podle předpisů byste měli mít vždy chvilku po dvou hodinách. Situace se ale dostává do období válečného stavu, kdy se na nějaká doporučení, která jsou vydávána „od stolu“ v době běžného normálního, a nikoliv šíleného nenormálního stavu, kašle.

Psali jsme: „Vánoční trhy? Nic nevíte.“ Pravda o Chebu. Cizinci, strach. Kontrola? Chrchlající ven. Co se jen šeptá Primář: Očkovat staré nic nepřináší. Buď umřeli, nebo to už měli. Jde o věk 50, 60 Temná slova z Chebu: „Svinstvo zas*aný. Už je to nezastavitelný, mrtvých jsou stovky“ Velká zášť. „Německá p*asata“ funěla a slavila, teď nám dělají zle. Češi se pomstili pravdou

V ulicích Plzně. Foto: Václav Fiala

Mračna nejen prašná

Projíždějící sanitky na hlavních třídách víří mračna prachu. Řada houkajících vozidel má řidiče a spolujezdce v bílých „skafandrech“, což dává tušit, že se jedná o kovidové převozy. Je jich čím dál více. „Chtějí nás tady všechny nemohoucí zabít, aby si mohli žít v pohodě a klidu,“ konspiruje jeden z občanů, říkejme mu Jirka, který nechtěl být za žádnou cenu „odhalen“. Postarší muž má načteny snad všechny katastrofické scénáře a konspirační teorie. „Bude tady míň starých a nemocných, a to chtějí, kvůli státní kase. A z dětí pitomci, kteří nechodí do školy, ale budou pěkně hákovat v montovnách vedle Rumunů a Moldavanů,“ prognózuje dál. „Železnice ruší spoje a ty zbývající jsou narvané k prasknutí. Už jen aby otevřeli všechny obchoďáky a všechny krámy, udělali výprodeje a vychcípáme tu, zatímco ty ostatní si chodí na VIP fotbal, létají do Emirátů a já nevím co všechno dalšího!“

Psali jsme: SANEP: Volební preference do Sněmovny PČR - únor 2021 Blansko: Radní schválili výstavbu čtyř stovek bytů na sídlišti Písečná Okamura stoupá, Hamáček do koše. Příští vláda: Na ostří nože Zemana použili v reklamě. Mladý muž prodává za 11 milionů a moc úcty neměl

Od bezdomovců po řidiče

Montovny jsou případ sám pro sebe. Jako by uplatňovaly rčení „po nás potopa“. A také uzavřené náboženské skupiny, sekty, jsou podle námi získaných informací silně promořeny. A jak je to u bezdomovců? Ti v charitě dostanou nějakou tu roušku, ale novou hned zpeněží ve večerkách a nasadí si tu, kterou najdou při hrabání v kontejnerech, takzvaném bagrování, kde hledají, co by se dalo ještě otočit, zpeněžit nebo spotřebovat. Někteří z nich jsou už známí streetworkerům i městské polici, ale pak je tu sorta dalších, kteří se z různých důvodů nechtějí jakkoliv socializovat.

Přehrabování popelnic v Plzni, tzv. bagrování. Foto: Václav Fiala

A když jsme se zmínili o tom prachu – špína ze zimních, důkladně prosolených ulic, které jsou zpestřeny ještě plivanci nebo dokonce močí, je i v tramvajích fatální. Kompletní dezinfekce a umytí je náročné na lidi, kteří – nejsou. Oddělení řidičů páskou, kdy se zapovídá vstup i výstup předními dveřmi, v Plzni na rozdíl od hlavního města není. Paradoxem však je, že „město piva a televizorů,“ jak se také krajské metropoli říká, mělo důsledně oddělené prostory při první vlně, kdy byla v Plzni snad tisícina dnešní virové nálože.

Protestující maminy

Tak, jak mi hrozí „bagrující“ bezdomovci, že si je fotím, nadávají i ženy, stojící v těsném hloučku u obchůdku s dětským zbožím na Klatovské třídě. Bez roušek, natož rozestupů. A zvláště agilní takzvané biomatky, propagujíc zdravý životní styl od porodu třeba někde zavěšené na stromě až po odmítání roušek a testů pro své ratolesti. „Mám svá práva a nikdo mi nebude říkat, co moje dítě má a nemá, to vím nejlépe já,“ křičí na mne dredatá asi dvacetiletá matka s několika pírsingy v obličeji. Přitom prská na všechny okolo a těm to, zdá se, nijak nevadí. „Když budu chtít, pojedu třeba na Zanzibar a nikdo mi v tom nezabrání,“ ječí fistulkou, a tak raději opouštím pozice a klidím se nejen z dosahu virů, ale hlavně hluku. S respirátorem si připadám jako nevítaný host tohoto plzeňského intermezza. „Ještě z těch ksindlů na ksichtu budu mít pupínky,“ je slyšet ještě z dálky, a to již nevydržím a směji se, protože přes akné by se jí tam již těžko něco dalšího vešlo.

Když příklady (ne)táhnou

Už také nepůjdu do bývalé prodejny Žabka, nyní Tesco nedaleko studijní a vědecké knihovny, kde na kase obsluhuje Ukrajinka, která zásadně nenosí nic na ústech. Téměř naproti je vietnamský „smíšeňák“, kde obsluha poslušně funí do roušek a respirátorů po celičký den, od nevidím do nevidím.

Aktuální apel primátora města Martina Baxi (ODS) na to, aby lidé byli vstřícní a maximálně dodržovali zdravotní doporučení, se v mnoha případech míjí účinkem či jej občané, v marastu všech možných poloponurých až morbidních zpráv, nějak ignorují. A ruská ruleta jede dál, kovid si vybírá daň i u čtyřicátníků a přibývá hospitalizovaných třiceti- i dvacetiletých. Jak říkala moje babička, „sytý hladovému nevěří.“

Tatarák na kolečkách. Foto: Václav Fiala



Psali jsme: Miroslav Macek: Asi budeme muset vydávat samizdat Právník: Babiš zralý na demisi. Opatření jsou „plody otráveného stromu“ Ministerstvo spravedlnosti modernizuje agendu skutečných majitelů a svěřenských fondů Horší než covid: Klaus leží, Česko se otřásá. Hamáček v ohni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.