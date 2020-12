Zápasník Karlos Vémola se navezl do špatných lidí. Nahlas řekl, co se děje s malými lvy v ZOO

Olomoucký rodák Karel Vémola byl v Česku dlouhé roky přehlíženým špičkovým sportovcem. Jako první Čech se přitom dostal do prestižní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC) a současně je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to jak v anglických, tak českých organizacích. Až poté, co si ho začala všímat média, a Vémola byl pozván do několika televizních pořadů, převzal status veřejně angažované osoby.

reklama

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 8968 lidí

Podle dotyčného muže, který sám sebe označil jako milovníka zvířat, bojovník Vémola na jednom z aktuálních videí řekl, že některá ZOO nechávají utrácet malé lvice. „Je to nesmysl. Pan Vémola se staví do role zachránce a spasitele divé zvěře, chová lvici, doma má ryby, žraloky, nyní začal svůj dům nebo statek označovat jako Vémoland. Na tom by jistě nebylo nic zlého, pokud by tak blbě nežvanil a nelhal, tohle by mu v Americe, kde jsem roky žil, neprošlo, byla by to pomluva, z níž by se jen tak nevyhrabal," uvedl tento náš čtenář.

Dotyčné video, o němž hovořil, skutečně existuje. Jde o jakousi upoutávku na zápas mezi Karlem Vémolou a Václavem Mikuláškem, k němuž dojde v sobotu večer. Žádná z českých televizí ho mimochodem nevysílá. A právě na zmíněném záznamu Vémola v souvislosti se lvicí, o níž se stará, uvádí:

„Komentáře jsou různý. Většina lidí fandí, chce se na ni přijet podívat. Ona ten osud fakt měla špatnej. Někteří lidi říkají, že jsem se zbláznil. Já furt podotýkám, že se o ni jenom starám, pomáhám paní doktorce. Lev má hodnotu nula, nikdo si ho nechce koupit," vysvětluje během prohlídky výběhu zápasník.

Psali jsme: Děsivý příběh z Valdic: Čtyřicet chlapů tam židlemi umlátilo vězně, který je znásilňoval a brutálně týral. Dávno zapomenutá hrůza ožila

Co říká potom, může znít až neuvěřitelně.

„Já znám plno zoologických zahrad, kde byly koťata, chtěl jsem se na ně přijet podívat a oni mi tvrdí, že je matka sežrala. To není pravda. Oni na to nemají povolení, nemají na to kapacitu, nemají je kam dát, tak je prostě normálně utratěj. A tohle by byl asi osud Elsy a Marušky, kdyby je nezachránila nebo nenašla paní doktorka Holovská, která mě poprosila, jestli bych jí pomohl. Udělal jsem pro ni maximum, co jsem mohl. Tady jsem měl terasu, sezení s grilem, a to jsem zrušil a udělal jsem jí tady topení, kotec, udělal jsem všechno, co jsem mohl. Kéž by to zůstalo takhle malinký, a já říkám ne. Já chci, aby byla velká a kontaktní. Malý kotě si pohladí každej, ale mít dvousetkilového lva, to už je potom král zvířat. Takže všechny komenty těch lidí, jak je tady týraná nebo něco, tak si myslím, že by se měli profackovat, protože fakt pro ni dělám maximum," uzavírá rezolutně.

Inkriminovaná slova začínají zhruba od 14. minuty

ParlamentníListy.cz oslovily několik zástupců ZOO. Zajímala nás reakce na slova o utrácení mláďat šelem.

Anketa Jste pro dobrovolné testování antigenními testy ZDARMA? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 3046 lidí ZOO Plzeň. „Zdravím ze ZOO Brno. My chováme lvy konžské od roku 2017, k žádnému utracení nedošlo,“ dodal tiskový mluvčí brněnské ZOO Michal Vaňáč. Podobných názorů bylo víc. Žádná z československých zoologických zahrad o vědomém utrácení, jak ho popsal Karel Vémola, neměla ponětí.

„Výrok pana Vémoly nemohu hodnotit, možná by bylo dobré jeho pravdivost ověřit přímo u samotného autora. Chov zvířat v moderních zoologických zahradách je velmi komplexní a má řadu aspektů. Jeho cílem je přispět zejména k zachování biologické rozmanitosti, tedy pomáhat chránit ohrožené druhy živočichů, které jsou v přírodě na pokraji vyhubení nebo už z ní byly zcela vyhubeny. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že nevyužíváme zvířata k pobavení návštěvníků ani k mazlení, ale snažíme se respektovat jejich přirozené chování a potřeby. K utracení lvíčat v Zoo Ostrava nedošlo, na jaře jsme však museli přistoupit k utracení starého samce lva indického. V minulých dnech jsme připravovali čtrnáctý ročník odborné konference pro dvě stovky pedagogických pracovníků kraje. Tito lidé, kteří ovlivňují hodnoty a vzdělanost dalších generací, mají pro nás velký význam, proto jsme se prioritně zabývali akcí pro ně," sdělila PL tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Psali jsme: Profesor Budil: Začalo velké odpočítávání. Obětovat covidu staré? Nacismus

„Je ale možné, protože pan Vémola žil i jinde než v ČR, že to může být praxe, ale v tom případě nemluvíme o žádných chovatelích, ale o řeznících," sdělil jeden ze zaměstnanců ZOO Praha. Takový názor byl však ojedinělý.

„Lvy konžské chováme od roku 2013, nyní v chovné kolekci máme dvě samice a jednoho samce. K žádnému utracení nikdy nedošlo. Nevíme, odkud čerpá pan Vémola uváděné informace, nepovažujeme jej však za odborníka na chov lvů. Určitě by nebylo od věci, kdybyste se zaměřili také na průběžné sledování života této lvice u pana Vémoly," vzkázala Romana Bujáčková, vedoucí oddělení marketingu ZOO a zámku Zlín-Lešná.

Karel Vémola a malá lvice

„Naše zahrada chová lvy berberské. K utracení životaschopného mláděte nikdy nedošlo. Výroky pana Vémoly komentovat nehodláme. Problematika chovu zvířat, potažmo šelem, je totiž natolik složitá a má toliko souvislostí, že teprve po jejím pečlivém nastudování a případném pochopení lze vést rovnocenný dialog. Tím, že někdo propaguje šelmu jako mazla a přeje si zachovat ji kontaktní i v dospělosti z důvodu toho, aby si ji mohli lidé hladit, netuší, jaké následky jeho počínání se mohou dostavit, jak nenávratně může být zvíře stigmatizováno, zároveň se takový chovatel vystavuje nebezpečí útoku dospělé šelmy, která i přes odchov od útlého mládí může být nevyzpytatelná a člověku smrtelně nebezpečná. Poslání zoologických zahrad je zcela jiné a vede k záchraně a ochraně daných druhů, aby nám zde jednou zůstala co možná nejpestřejší kolekce zvířat, kterým nebude přirozené prostředí mizet před očima,“ vysvětlila pro redakci Iveta Gronská ze ZOO Olomouc.

„Zoo Liberec chová lvy téměř nepřetržitě od roku 1950 a z důvodů, které uvádí pan Vémola („nemaj´ na to povolení, nemaj´ na to kapacitu, nemaj´ je kam dát...) nedošlo k utracení mláďat ani jednou. Chov zvířat v licencovaných zoologických zahradách podléhá přísný pravidlům a chov lvů berberských, které aktuálně Zoo Liberec chová, je navíc řízen a koordinován evropskými odborníky. Zoologické zahrady, které jsou součástí EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií), zároveň nemohou samy rozhodnout o utracení jedinců ohrožených druhů. Nemyslíme si, že pan Vémola je odborník na chov lvů a zároveň chov velkých kočkovitých šelem jako domácích mazlíčků považujeme za více než problematický," uzavřela téma tisková mluvčí liberecké ZOO Barbara Tesařová.

Karel Vémola je obecně znám svým koníčkem pro chov velkého množství vzácných motýlů, ryb a především žraloků. Má také bojového psa a údajně i krokodýla.

Nad Berouskem zůstal rozum stát

Anketa Chcete, aby Pavel Novotný byl na kandidátce ODS pro volby do Poslanecké sněmovny? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 13001 lidí

Stejně jako Berousek dopadl odběratel tygřích produktů, Vietnamec Xuan Vu Le. Preparátor tygrů a podle obžaloby též hlava celé organizované skupiny Miloš Hrozínek odešel od českolipského soudu s nepodmíněným trestem tří let ve věznici s ostrahou. „Usmrtili tygry a přechovávali, zpracovali a nabízeli části jejich těl. Jednalo se o organizovanou skupinu, kde měl každý své úkoly,” shrnul činy trojice státní zástupce Michael Dostál. Z tygrů se podle soudů vyráběl například masox do jídla.

Policie vyšetřovala také další organizované skupiny, které se zapletly do obchodování s chráněnými druhy zvířat a produkty z nich. V květnu 2019 zabavila několik vycpaných zvířat v jabloneckém klubu Chronos. Majitel k nim neměl patřičné doklady. Mezi vycpaninami, které sloužily mimo jiné jako výzdoba klubu, byla i chráněná puma americká.

Psali jsme: Zoo Liberec: Zabavené bílé tygřice našly nový domov na Slovensku Senátor Valenta: Populismus Lidovec Bartošek tu šíří rasismus, všiml si politik ODS. Ale ten „správný“, takže to nikomu nevadí Chov tygrů? Lidé si dokazují, že na to mají, míní Jurečka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.