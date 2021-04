Zdechovský: Kdo straší plynem a ropou, zamrzl v 90. letech. Konec vlivu Ruska!

reklama

„Potvrdili mi, že se otázkou výbuchu kolem muničního skladu a otázkou evropské bezpečnosti a dezinformací v souvislosti s výbuchem budou zabývat na svém nejbližším jednání v květnu,“ popsal europoslanec Tomáš Zdechovský, který podal podnět Zvláštnímu výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v EU. Vrbětice podle něj musejí být projednávány na mezinárodní úrovni. „Obsahem podnětu byly závažné informace, že minimálně ve dvou členských státech se pokusily ruské tajné služby zaútočit na lidi a objekty spojené s bezpečností států. Chceme se zabývat i informační válkou, která je s tímto spojena, a s dezinformacemi, které Rusové v souvislosti s výbuchy šíří,“ dodal.

Jak také Zdechovský pro ParlamentníListy.cz popsal, už v pondělí byly frakce v Evropském parlamentu domluvené na rezoluci. „Všechny frakce schválily, že vznikne společná rezoluce, ve které odsoudí situaci, která vznikla v souvislosti s působením ruských tajných služeb,“ podotýká.

O tom, jestli a jak česká strana požádala nebo nepožádala EU o jednotný postup, se ještě v pondělí vedly žhavé diskuse. Vicepremiér Jan Hamáček také vzbudil rozruch zastíracím manévrem o plánované cestě do Moskvy kvůli Sputniku V. Jeho vystupování v posledních dnech nechtěl europoslanec nejdřív vůbec komentovat. Nakonec přece jen uvedl: „Je vidět, že chybí zkušený ministr zahraničních věcí, který by o solidaritu požádal. Co předvedl pan Hamáček v pondělí na setkání ministrů zahraničních věcí… pan Hamáček to jednání prokaučoval.“ A už důrazně europoslanec upozornil: „My jsme nebyli ti, kteří chodí do Ruska vyhazovat muniční sklady. My nejsme ti, kteří poškozují ruská letadla, aby nemohla útočit v Sýrii. Ať se pan Hamáček probere a buď začne dělat svou funkci pořádně, nejlépe jenom jednu ministerskou, nebo ať se sebere, rezignuje, dá si dovolenou a dá se do pořádku. To, co předvádí od soboty, je neuvěřitelný diletantismus a amatérismus, který nemá obdoby. Takto se nechová ministr zahraničí a ministr vnitra v tak důležitém období, které teď prožíváme. Tak se chová člověk absolutně vyčerpaný nebo naprosto nekompetentní.“

Svá slova nezměnil Zdechovský ani po úterním oznámení ministra vnitra, že si předvolá ruského velvyslance. Hamáček také oznámil, že ČR požádá spojence o kolektivní reakci zemí EU a NATO, která by měla obsahovat vypovězení ruských diplomatů.

„Říkám, měli to udělat v neděli. V pondělí zažádat o kolektivní podporu. Z mého pohledu ukázka neschopné vlády. Ministr zahraničí měl obletět naše největší spojence a situaci jim vysvětlit osobně. Nelze řídit dvě ministerstva. Amatérismus. ANO a ČSSD to naprosto nezvládají. Komisi, lidem z Rady a Evropského parlamentu vysvětluji situaci, která se u nás stala. To má udělat premiér a ministři. Od toho nejsou opoziční europoslanci. To se nedá jinak nazvat než neschopnost. Do dneška premiérům a prezidentům členských států EU a v NATO nikdo pořádně nezavolal a nevysvětlil situaci. Naši velvyslanci nejsou objednaní u ministrů zahraničí. Nevím, na co čekáme,“ říká Zdechovský.

Hra na Jamese Bonda? Když to nepochopí, tak…

Podle Zdechovského je potřeba ukázat Rusku, že postup, jaký předvedli ve Vrběticích, je v jakémkoli členském státě nepřijatelný. „Jednou si to dovolí v Bulharsku nebo České republice nebo v Polsku, pak ve Švédsku nebo jiných zemích. Buď Rusko pochopí, že není období studené války a nemohou si hrát na Jamese Bonda, nebo to nepochopí a pak je potřeba přistoupit k omezení diplomatických vztahů s Ruskem. Pak by bylo nutné opravdu ukázat Rusku, že není partnerem pro solidní jednání.“

A jak je EU a také Česká republika připravena na případnou diskusi o cenách plynu a ropy? „Vždycky máte možnosti. Možnosti osvobozují. Jestli nás chce někdo strašit plynem a ropou, zmrzl v 90. letech. Asi by se měl kouknout, že se svět změnil, a kouknout se, že neexistuje jediný plynovod a ropovod z Ruska,“ podotýká europoslanec.

Zdechovský upozorňuje, že Rusko se bojí jen tvrdých partnerů. „Po útoku na dvojitého agenta Skripala, když přišel velikánský tlak, muselo Rusko situaci přehodnotit. Bylo pak vstřícnější při jednání. V současné době nemá proč. Pan Hamáček poté, co Rusko vypovědělo více diplomatů než my, řekl: no, to jsme nečekali. Co nečekal? Je ten člověk totálně hloupý a zabedněný, že nečekal tuto reakci? Vždyť my jsme něco zmapovali a naše tajné služby mapují dlouhodobě počínání ruských agentů a pan Hamáček neví, co se děje?“ rozčílil se už europoslanec. „Má být tvrdý, jednoznačný ministr vnitra, který má zajistit bezpečnost našich občanů. A to pan Hamáček není,“ konstatuje.

Německo by mělo podle jeho slov začít silně přehodnocovat dostavbu plynovodu Nord Stream 2. „Jsem o tom přesvědčený,“ říká Zdechovský.

Zdechovský: Dlouho jsme nechávali vliv Ruska kvést

Reakce Česka znamenala zatím vyhoštění osmnácti ruských diplomatů nebo vyřazení Ruska z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Dalších možností, jak postupovat, má podle Zdechovského desítky. „Proč bychom je dávali do éteru? Proč bychom říkali, o jakých možnostech uvažujeme? Jsou i možnosti tvrdšího přistoupení k některým věcem, které se týkají např. ruských diplomatů. Hodně dlouho jsme nechávali vliv Ruska v České republice kvést. Je potřeba začít něco dělat,“ říká europoslanec.

Náš velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka je podle něj „nejlepší a nejzkušenější diplomat, kterého Česká republika má“. „Mluvit o paralyzování české diplomacie v Moskvě, když je tam Vít Pivoňka, může jen politický amatér a člověk, který nemá přehled, kdo jsou naši diplomaté a kdo v Rusku zůstal. Jsou to jedni z nejkvalitnějších lidí, které máme. Naše diplomacie určitě není paralyzovaná, to ať si vypráví pan Hamáček na sjezdu ČSSD, a ne nám, kteří víme, jak vypadá práce našich diplomatů,“ říká Zdechovský.

Všechno špatně. „Tito dva lidé nejsou schopní zvládnout situaci.“

V pondělí premiér Andrej Babiš zhodnotil, že výbuch ve Vrběticích nebyl podle něj aktem státního terorismu, ale útokem na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři. Později přišla omluva. „Myslím si, že kdyby vybuchly Kostelecké uzeniny, tak je to vrchol a nejvyšší státní terorismus, který by mohl nastat. Když nevybuchnou Kostelecké uzeniny nebo Vodňanské kuře, bude to útok na budovu. Vždyť se mu všichni smějí. V Americe všude kolují vtipy, že útok na dvojčata 11. září byl útok na byznys budovy, a ne státní terorismus. To nemohl myslet vážně. Ztrapnil se mnohokrát a tímto si uřízl ještě mezinárodní ostudu,“ říká Zdechovský.

Ani tato svá slova nemění europoslanec po úterní omluvě premiéra za slovo „zboží“ a po větách v Poslanecké sněmovně „o odporném a zcela nepřijatelném teroristickém aktu, při kterém zemřeli dva lidé“.

„Ne, můj názor to nezměnilo. Bohužel premiér a ministr zahraničí a vnitra, pan Hamáček v jedné osobě jsou amatéři. Všechno je rozjeté a všechno špatně. Tito dva lidé nejsou schopní zvládnout situaci. Jejich neschopnost působí strašně špatně,“ říká Zdechovský.

Na závěr europoslanec Tomáš Zdechovský přidává i názor na případné odtajnění zprávy BIS. „Myslím si, že BIS by měla dostat za úkol udělat rámcový souhrn. Celá zpráva by veřejná být neměla. Ale měli bychom zveřejnit některé důkazy a fotografie, které jsou spojené s aktivitami členů ruské vojenské rozvědky na území ČR. Je potřeba lidem otevírat oči. Řada lidí do dneška nechápe, co se tady odehrává a odehrávalo. Je potřeba udělat pořádný budíček.“

