Zlej dědek s pěstičkou, ruský šváb. Takto mluví o prezidentovi republiky člověk, který má střežit vyváženost ČT. A je toho mnohem víc...

V posledních týdnech se ozývá kritika vůči lidem, kteří jsou kupříkladu členy Rady Českého rozhlasu a zároveň publikují své komentáře či analýzy na ParlamentníchListech.cz či jinde anebo o ParlamentníchListech.cz třeba jen veřejně neutrálně či pozitivně mluví.

Na jednání sněmovního volebního výboru, pod který spadá i oblast médií, se pirátský poslanec Tomáš Martínek obul do zmiňovaného Kňourka. „Byl bych rád, kdyby byla zjednána náprava, protože místopředseda rady ve svém soukromém životě nemůže publikovat tak, aby zasahoval do zpravodajství, když je jeho hlavní náplní činnost radního. Rada ČRo funguje de facto jako orgán veřejné správy, proto vidím jako problém, když mimo půdu Rady Českého rozhlasu, konkrétně na ParlamentníchListech.cz, komentuje reportáž Janka Kroupy. Neměli by být členové rady ve svých vystoupeních zdrženliví? Protože podle zákona o Českém rozhlase může Poslanecká sněmovna odvolat takového člena rady, když se dopustí jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost či nestrannost při výkonu funkce člena rady,“ řekl poslanec Martínek.

Podobně se nad Kňourkovou publikační činností pozastavil pořad Newsroom ČT24, který neopomněl zmínit, že místopředseda rady rozhlasu občas přispívá na ParlamentníListy.cz. Již během jednání sněmovního volebního výboru se ale hlasitě proti těmto výpadům ozval mediální analytik Štěpán Kotrba (někdejší člen Rady ČRo) s tím, že nikdo nemůže radním upírat nárok na sdělování svých názorů z průběhů jednání rady, neboť ta jsou ze zákona veřejná.

„Já se jako bývalý radní Českého rozhlasu musím tvrdě ohradit proti formulacím pana poslance. Nikdo nikdy si nedovolil říkat, kam smím, či nesmím psát, anebo co smím, nebo nesmím říkat. Mě volila Sněmovna veřejně na moji vlastní žádost. A nedej bože, aby si nějaký poslanec dovolil mi říkat, co smím, nebo nesmím někam napsat. A zadruhé, veškeré informace z Rady jsou veřejné. Cokoli není veřejného, je proti zákonu. Takže prosím, kterýkoli poslanec, kterýkoli radní může říkat kamkoli cokoli, co se týká rady. A může k čemukoli říkat jakýkoli názor, který neporušuje obecně platné právní předpisy,“ řekl ve Sněmovně.

Zajímavé je, že se podobně jako v případě Tomáše Kňourka nikdo nepodivuje nad veřejnými výroky člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky. Ten se nejen v několika názorových médiích veřejně vyjadřuje a poskytuje rozhovory, ale na sociálních sítích otevřeně útočí na mnoho stran včetně nejvyšších ústavních činitelů.

Jediný, kdo na Šarapatkovo vyjadřování dosud upozornil, byl poslanec a člen volebního výboru Sněmovny Martin Kolovratník (ANO). „Pro mě podobný případ je pan radní Šarapatka v České televizi, který má často velmi vyhraněné názory. Už jsem si několikrát kladl otázku, jestli taková vyjádření jsou, nebo nejsou se zákonem o té či oné radě v rozporu,“ uvedl Kolovratník. Jeho vyjádřením to však skončilo a výbor se nadále zabýval jen činností radního ČRo Kňourka.

Podívejme se pro ilustraci na pár příkladů veřejných výstupů radního Šarapatky. V den volebního vítězství Miloše Zemana přidal na svůj Facebook obrázek invalidního vozíku „ozdobeného“ prezidentskou standartou a napsal k tomu: „Tak bude státní pohřeb. Toho se už zúčastníme všichni.“

Krátce na to přidal na svůj facebookový profil snímek Leonida Brežněva a opatřil ho „vzkazem ze záhrobí“. Opět v narážce na prezidenta republiky. „Je to tu fakt boží, Miloši… Už tě tady všichni čekáme. Rozuměješ?“ napsal Zdeněk Šarapatka, člen Rady České televize, která má dohlížet na to, že veřejnoprávní televize pracuje nestranně a vyváženě a přináší divákům objektivní informace.

Podobným tónem se Šarapatka obul do Elišky Haškové Coolidge, slavné poradkyně pěti amerických prezidentů. Dámu, která ve Spojených státech díky své práci šířila prestiž České republiky, označil za „prabábu bontonu a etikety“.

Pravidelným terčem radního ČT je premiér Andrej Babiš, kterého Šarapatka tituluje jako „estébáka Bureše“. Jindy zase napsal „soudem potvrzený udavač českým předsedou vlády. A karavana jde dál“. Přitom slovenský soud ve skutečnosti nerozhodl o tom, že je Babiš veden v archivech Státní bezpečnosti oprávněně, ale že žaloval nesprávnou instituci.

Další v dlouhé řadě osobností, do kterých se člen Rady ČT navezl, byla ministryně obrany Karla Šlechtová. Na sociální síť vložil screen článku z ParlamentníchListů.cz opatřený titulkem „Mám mnohem větší koule než mnozí generálové, vzkazuje ministryně Šlechtová…“. A Šarapatka k tomu připsal: „To jsme tak nějak všichni tušili, Karličko.“

Pozornosti pana radního neunikl ani v médiích několikrát zmiňovaný „největší fanoušek prezidenta Zemana“, vyučený zahradník Pavel Kočiš, který je znám tím, že si stěny svého pokoje tapetuje tisíci snímků Miloše Zemana. „Oblepil si byt fotografiemi Zlého dědka. Aneb Zemanův další klon (hned po ovci). Opilec jako opilec, tupec jako tupec,“ komentoval to Šarapatka.

Šarapatka též s oblibou vůči svým oponentům využívá slova jako „kolaborant“. Naposledy v případě, kdy sdílel komentář pojednávající o generálním řediteli Českého rozhlasu René Zavoralovi a mediálním expertovi Petru Žantovském. Šarapatka to opatřil dovětkem „kolaborant v Českém rozhlase“. Zda tím označením měl na mysli Žantovského, nebo Zavorala, nebylo příliš jasné.

Koncem loňského roku se svérázně vyjádřil k vánočnímu poselství prezidenta Zemana. Na Facebooku označil hlavu státu za „poctivého kolaboranta“ a tvrdil, že Zeman půjde svátky slavit na ruskou ambasádu. „Prý ‚vánoční poselství‘. S teatrálně výhrůžnou pěstičkou. ‚Zlej dědek‘ jako poctivej kolaborant totiž tyhle svátky nedrží. Zato se těší na jolku: 6. ledna zapaří se špióny na ruské ambasádě. To bude v álejích Stromovky zase nablito,“ napsal.

Poslední den roku 2017 vyslal svým facebookovým přátelům svérázné novoroční přání. Nepřímo sdělil, že snad v novém roce skončí Miloš Zeman s Andrejem Babišem jako bezdomovci, možná přesněji, že přijdou o své posty.

Dalo by se pokračovat dál a zmínit i další Šarapatkovy facebookové nekorektní komentáře, obsah jeho sociální sítě se může jevit jako nevyčerpatelná studnice. Ohledně mediálních výstupů Zdeňka Šarapatky stojí za zmínku, že je oficiálně veden jako komentátor zpravodajského serveru Info.cz, čímž se chlubí na svém Facebooku, a přispívá též na Šafrovo Forum24.cz. Tomu nedávno poskytl rozhovor, v němž se ostře vyjádřil na adresu šéfa a majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Ten se totiž ve svém pořadu Kauzy JS hodlá zaměřit na to, jak ČT nakládá s financemi.

Redaktor Šafrova webu se Šarapatky v rozhovoru zeptal, zda už není načase se těmto útokům začít bránit. „Rozhodně. Tady už neplatí přísloví, že orel much nelapá. Drzá moucha, navíc ušpiněná hnojem toho nejhoršího z české politiky, musí dostat za vyučenou. Natvrdo a plácačkou. Aby nešířila infekci,“ rozohnil se radní veřejnoprávní televize.

Jindy zase na Šafrově fóru v komentáři označil prezidenta za „ruského švába“ nebo hovořil o pekle, ruském Eldorádu a despotickém premiérovi. „Zlehčovat kritické vnímání české hlavy státu v zahraničí a líně mávat rukou nad oslavnými pitomostmi o Zemanovi nebo pomluvami protikandidátů jeho souvěrci v populistických partajích a ve Sputniku či ParlamentníchListech.cz, je cestou do pekel, dlážděnou příštími čtyřmi lety pod knutou vlády bez důvěry Parlamentu s despotickým premiérem s pověstí podvodníka a s ruským Eldorádem v české politice. A pěti léty agonie politické kultury a úpadku funkce prezidenta republiky. Šance tu přesto je. Volit slušnost a demokracii, které jsou v těchto chvílích na dosah ruky. A dát jednou provždy vale Zemanovu seriálu trapnosti,“ napsal před časem na Šafrovo fórum.

Závěrem připomeňme několik let starý případ (to ještě Šarapatka nebyl radním ČT), kdy se prostřednictvím nebývale servilně formulovaného e-mailu snažil vlichotit tehdejšímu jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi a žádal ho, aby za něj loboval u šéfa ČT s jeho možným televizním pořadem, ve kterém by dělal PR vládnoucím politikům. Hašek to pochopitelně odmítl a od té doby je rovněž terčem Šarapatkových výpadů. Dodáváme, že redakce ParlamentníchListů.cz má zmíněné e-maily Zdeňka Šarapatky k dispozici.

autor: Radim Panenka