AMSP: Pouze několik týdnů zbývá do uzávěrky soutěže Rodinná firma roku

19.07.2018 12:03

Až do 17. srpna 2018 lze stále nominovat rodinné firmy do soutěže Equa bank Rodinná firma roku v kategoriích Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firmy (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR).