AOPK ČR: Zemědělci v Ústeckém kraji se učí žít s vlkem

„Tyto semináře pořádáme, abychom zemědělce i veřejnost seznámili s tím, co pro ně přítomnost vlka znamená. Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci. Jejich kořistí je především volně žijící zvěř – daňci, srnci nebo divoká prasata. Právě zvěř každoročně způsobuje rozsáhlé škody lesníkům i zemědělcům a vlci pomáhají přirozeně snižovat její stavy. Mají tak nezastupitelnou roli v udržování rovnováhy v naší přírodě," přiblížil význam vlků v krajině František Budský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Jiří Hušek, ředitel regionálního pracoviště Liberecko k tomu doplnil: „Spolupráce se zemědělci i dalšími subjekty hospodařícími v krajině vnímáme jako zásadní pro ochranu vlka. Krom seminářů pořádáme i výjezdy za ukázkami dobré praxe u zahraničních partnerů. Současně využíváme ke spolupráci i konzultace s firmami, které se realizací preventivních opatření zabývají.“

„Vlk je plaché zvíře, které se lidem vyhýbá. Občasným útokům na hospodářská zvířata lze předejít zabezpečením výběhů kombinací elektrických ohradníků a socializovaných pasteveckých psů, kteří jsou dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, s pasenými zvířaty. Účinné je také zahánění stáda na noc do košárů, ovčínů, nebo jinak lépe zabezpečených částí pastvin,“ připomněla koordinátorka Programu péče o vlka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Jindřiška Jelínková.

Pokud mají zemědělci podezření na škodu vlkem, měli by nejpozději do 48 hodin kontaktovat pohotovostní linku příslušného orgánu ochrany přírody. Podle místa události jsou to v Ústeckém kraji Národní park České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (tedy Správa CHKO České středohoří a regionální pracoviště Liberecko, které spravuje oblast Lužických hor). Pohotovostní linky jsou k dispozici na webu www.navratvlku.cz.

Seminář byl zorganizován v rámci projektu Prospective LIFE, který se podílí na realizaci programu péče o vlka obecného, jehož cílem je zlepšení soužití s tímto ohroženým druhem.