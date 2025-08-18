Že jsou Češi líní?! Maláčová s Vidlákem přijeli před Úřad práce

Která herečka je lepší?
„Charakter společnosti i jednotlivce je určen tím, jak se chová k ‚bezvýznamným‘ lidem. K marginalizovaným, k chudým a k těm, kteří jsou vytlačeni na okraj společnosti. Především k těm, kteří se sami nemohou bránit. Kvalita společnosti není určena leskem paláců, ale spokojeností v podzámčí. Spokojeností těch, kteří pracují, jsou páteří této země a přivádějí na svět děti a jsou připraveni je vychovávat. V minulých volbách propadl milion převážně levicových hlasů a díky tomu přišla k moci současná asociální Fialova vláda,“ řekl na úvod předvolební akce Daniel Sterzik alias Vidlák, šéf hnutí STAČILO!.
Fialova vláda podle jeho slov zavedla poměry, které by v jiné civilizované zemi nemohly nastat. „Nastal bezprecedentní propad životní úrovně, kupní síla se stále nevrátila k hodnotám roku 2019, všichni jsme přišli o 30 % úspor. Zvedly se ceny energií, zvedly se ceny bydlení, léky začaly být nedostupné. Doktora aby člověk pohledal. Toto všechno se stalo jen proto, že v Poslanecké sněmovně chybí autentický levicový hlas. My jako hnutí STAČILO! jsme přišli tento omyl dějin napravit. Vrátíme levicový hlas znovu do sněmovny. A soudě podle toho, jak se o nás vyjadřují vládní představitelé, tak nejenže se nám to podaří, ale možná v budoucí sněmovně nebudeme motorem, ale rozhodně budeme kormidlem,“ dodal Vidlák.
Jana Maláčová zdůraznila, že v Praze právě dnes zahájili kontaktní kampaň, která poběží denně. „Od půl šesté ráno jsme začali před Thomayerovou nemocnicí, pokračovali u metra a autobusového nádraží na Kačerově a skončili jsme zde na Úřadu práce, abychom poděkovali zejména zaměstnankyním za to, jak se snaží pomoci lidem, kteří vyhledávají pomoc ze strany státu. Fialova asociální vláda neřeší vůbec to, co řeší naprostá většina lidí v naší zemi. Na jejich ‚popularitě‘ to je krásně vidět. Důvěřují jim pouhé dvě procenta lidí,” připomněla lídryně STAČILO! v Praze.
„Kdo z vás píše o tom, že nám v České republice nejvíce ze všech vyspělých zemí světa propadla životní úroveň? Reálné mzdy šly dolů o 10 %. Kupní silou jsme stále sotva na úrovni roku 2019. Máme drahé, ale přitom nekvalitní potraviny. Říká se, že v Praze je blaze, ale přitom jenom tady v Praze je 500 tisíc lidí, jejichž měsíční příjem je nižší než 20 tisíc čistého Jak je to možné? Pak že je Praha bohatá. Tohle je situace roku 2025 v České republice! Přijde vám to normální? A porodnost máme v naší zemi nejnižší od Marie Terezie, ale vláda s tím nic nedělá! Takhle bych mohla pokračovat dlouho,“ rozjela se Maláčová ve výčtu vládních hříchů.
Ze všeho nejhorší je podle ní situace, že normální člověk se prací v této zemi neuživí. „Zeptejte se lidí. Pracují, kupní silou jsou na úrovni roku 2019, přijde jim výplata, zaplatí všechno důležité, a když vidí, co jim z výplaty zbylo, je to obrovský stres a zátěž. Co dělá vláda? Říká, že lidi se málo snaží. Přitom je to nesmysl. Poláci mají o tři procenta nižší produktivitu práce a ve mzdách nás předhánějí. Minimální mzdu mají dokonce o sedm tisíc korun vyšší. Normální lidé jsou pro Fialovu vládu neviditelní. Běžný pracující člověk je pro tuhle vládu neviditelný, a já to chci změnit! Starosti běžných lidí mají být starostí politiků. Politika je tu od toho, aby životní situaci lidí měnila k lepšímu. Proto kandiduji,“ dodala Jana Maláčová.
