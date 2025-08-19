Trump si dělal ze Zelenského srandu kvůli zrušeným volbám

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Součástí ukrajinské legislativy je i ustanovení, že v čase mobilizace a výjimečného stavu nelze pořádat volby, neboť ve válce by nebylo možné dohlédnout na regulérnost voleb. V čase války nelze zajistit jejich férovost.
Zelenskyj dostal v jednu chvíli otázku, zda bude ochoten ve své zemi upořádat volby.
Ukrajinský prezident ihned odpověděl, že legitimní demokratické svobodné volby na Ukrajině opět proběhnou, ale stane se tak až v okamžiku, kdy Rusové přestanou na Ukrajinu útočit a Ukrajinci se budou moci věnovat i něčemu jinému, než primárně obraně své vlasti.
„(Chceme), umožnit lidem, aby udělali demokratické, otevřené, legální volby,“ poznamenal Zelenskyj. Ale znovu zopakoval, že teď nelze uspořádat volby, protože jeho země je v válce.
Toho se chytil Donald Trump.
„Počkejte... Takže vy říkáte, že během války nemůžete uspořádat volby. Takže tím chcete říct, že kdybychom s někým válčili, nemusíme pořádat volby? Ó, to je pěkné. Už vidím, co by na to řekli Fake News média,“ pousmál se Trump.
Volodymyr Zelenskyj se zasmál s ním. „Vám se ta myšlenka líbí,“ podotkl k Trumpovi.
As Ukrainian President Volodymyr Zelensky answered a question about the difficulty of holding an election during war, President Trump appeared to jokingly hypothesize how a similar circumstance could allow him to stay in power.— The Boston Globe (@BostonGlobe) August 18, 2025
Follow live updates. https://t.co/2KPwOcZwWg pic.twitter.com/DVGz39ZlNl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák