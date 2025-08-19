Trump si dělal ze Zelenského srandu kvůli zrušeným volbám

19.08.2025 10:21 | Monitoring

Během jednání v Bílém domě padlo mnoho slov jak od 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, tak od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Trump si v jednu chvíli ze svého ukrajinského kolegy tropil žerty a naznačil cestu, jak by vlastně bylo možné zcela zrušit volby. Zelenskyj se zasmál.

Trump si dělal ze Zelenského srandu kvůli zrušeným volbám
Foto: Screen Youtube
Popisek: Trump a Zelenskyj v Oválné pracovně

V Bílém domě došlo k dalšímu důležitému jednání, během něhož padala vážná slova. Ale došlo i na smích. Ukrajinský prezident v jednu chvíli dostal otázku, zda bude ochoten uspořádat ještě ve své zemi volby. Poslední byly v roce 2019. Pak na konci února 2022 Rusové napadli Ukrajinu, napadená země byla nucena vyhlásit mobilizaci a výjimečný stav.

Součástí ukrajinské legislativy je i ustanovení, že v čase mobilizace a výjimečného stavu nelze pořádat volby, neboť ve válce by nebylo možné dohlédnout na regulérnost voleb. V čase války nelze zajistit jejich férovost.

Zelenskyj dostal v jednu chvíli otázku, zda bude ochoten ve své zemi upořádat volby.

Ukrajinský prezident ihned odpověděl, že legitimní demokratické svobodné volby na Ukrajině opět proběhnou, ale stane se tak až v okamžiku, kdy Rusové přestanou na Ukrajinu útočit a Ukrajinci se budou moci věnovat i něčemu jinému, než primárně obraně své vlasti.

„(Chceme), umožnit lidem, aby udělali demokratické, otevřené, legální volby,“ poznamenal Zelenskyj. Ale znovu zopakoval, že teď nelze uspořádat volby, protože jeho země je v válce.

Toho se chytil Donald Trump.

„Počkejte... Takže vy říkáte, že během války nemůžete uspořádat volby. Takže tím chcete říct, že kdybychom s někým válčili, nemusíme pořádat volby? Ó, to je pěkné. Už vidím, co by na to řekli Fake News média,“ pousmál se Trump.

Volodymyr Zelenskyj se zasmál s ním. „Vám se ta myšlenka líbí,“ podotkl k Trumpovi.

 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

