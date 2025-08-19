Zdechovský (KDU-ČSL): Příspěvky, které mají víc lajků než zhlédnutí

Tak tohle je level, na který se nechytá ani algoritmus Facebooku.
Na sítích máme „hvězdy“, jejichž příspěvky mají víc lajků než zhlédnutí. Není to žádná magie. Nedávno na to upozornila Danuše Nerudová u postu Tomia Okamury. Stejné je to ale i u Kateřiny Konečné, Roberta Fica nebo Jindřicha Rajchla.
A odpověď? Jednoduchá. Nákup lajků a falešných účtů v jihovýchodní Asii. Během pár minut vyskočí stovky reakcí, jako byste byli Messi nebo hollywoodská hvězda.
Jenže to není popularita. To je jen iluze, která má klamat lidi a hrát si na něco, co neexistuje.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
autor: PV