Vězeňská služba: Adventista Pavel Zvolánek hlavním kaplanem českých věznic

Pavel Zvolánek působí jako kaplan v českých věznicích od roku 1998, kdy se stal jedním z prvních kaplanů za vedení tehdejšího hlavního kaplana a zakladatele duchovní služby Bohdana Pivoňky. Během své praxe doprovázel stovky odsouzených i vězeňský personál v jejich nelehké každodennosti. Ve Valdicích, jedné z nejpřísněji střežených věznic v Česku, pracoval s doživotně odsouzenými vězni, kde si získal respekt díky své schopnosti naslouchat a poskytovat duchovní podporu i v nejtěžších podmínkách.
Zvolánek je známý svým přesvědčením, že klíčem k prevenci kriminality je důvěra Bohu a spoléhání na Boží pomoc ve všech situacích, které na člověka přicházejí. Duchovní služba ve věznicích by podle něj měla být postavena na empatii a podpoře bez odsuzování. „Kaplan není terapeut, není kontrolor. Je to člověk, který zůstává, i když ostatní odejdou,“ říká Zvolánek, který se ve své nové roli chce zaměřit na personální stabilitu v kaplanském sboru, vzdělávání a další spolupráci s církvemi i neziskovými organizacemi.
Zvolánek je od počátku své vězeňské služby ordinovaným kazatelem Církve adventistů sedmého dne. V letech 2007–2015 zastával funkci předsedy Českého sdružení CASD, předtím byl hospodářem a tajemníkem církve. Ve své kazatelské službě dlouhodobě klade důraz na praktickou víru, přístupnost a otevřenost vůči těm, kdo hledají nové začátky.
„Věříme v hodnotu každého člověka a v sílu naděje. Služba Pavla Zvolánka je toho konkrétním příkladem. Jeho jmenování vnímáme jako důležitý moment nejen pro naši církev, ale i pro vězeňskou duchovní službu jako celek,“ říká Vít Vurst, předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.
Medailonek: Pavel Zvolánek
Pavel Zvolánek (*1961) působí jako vězeňský kaplan od roku 1998. Pracoval ve věznicích v Českých Budějovicích a Valdicích. Duchovní službu ve věznicích ale započal jako dobrovolník ve věznici Rýnovice. Později zastával osm let pozici předsedy spolku Vězeňské duchovenské péče, kde vystřídal Renatu Balcarovou. Spolek sdružuje dobrovolníky, kteří chtějí navštěvovat odsouzené a nejsou zaměstnanci věznic.
Vedle duchovní služby ve věznicích byl také sborovým kazatelem ve městech napříč celou republikou, naposledy v Písku, Strakonicích a Protivíně. V roce 2020 se stal zástupcem hlavního kaplana Vězeňské služby České republiky Otty Brocha, kterého letos ve funkci vystřídá.
Pavel Zvolánek je ženatý, má tři dcery a čtyři vnoučata. Ve volném čas rád čte, jezdí na kole a sbírá historické fotografie.
autor: Tisková zpráva