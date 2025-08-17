ACK ČR: Průvodce bezpečnou dovolenou s vaším čtyřnohým kamarádem

Cestování se zvířaty ale vyžaduje důkladnou přípravu, od splnění veterinárních podmínek přes vyřízení potřebných dokladů až po zajištění vhodného ubytování a zjištění, zda cílová destinace nabízí lokace a ubytovací kapacity, kde je zvíře vítáno. Asociace cestovních kanceláří ČR proto připravila uceleného průvodce, který pomůže zorientovat se v pravidlech a doporučeních, aby se dovolená se zvířecím společníkem obešla bez komplikací a stresu.
Podle Státní veterinární správy je však nezbytná důkladná příprava před cestou. Harmonizovaná pravidla pro cestování zvířat v rámci EU se týkají psů, koček a fretek. U ostatních zvířat je nutné si podmínky zjistit individuálně. Zvíře musí být označeno mikročipem (v některých případech se uznává i tetování, a to před 3. červencem 2011, tuto informaci je nutné si ale u každé destinace ověřit) a mít platné očkování proti vzteklině. „Čipování je nutné provést ještě před očkováním proti vzteklině. Zvíře starší 12 týdnů musí mít platné očkování, buď 21 dní po základní vakcinaci, nebo okamžitě po přeočkování, pokud bylo původní stále platné,“ upozorňuje Zbyněk Semerád, ředitel Státní veterinární správy.
V rámci Evropské unie postačuje tzv. pet pas vydaný schváleným veterinářem, zatímco při návratu z třetích zemí je potřeba veterinární osvědčení pro neobchodní přesun a písemné prohlášení majitele. Pokud se jedná o oblast s rizikem výskytu vztekliny, je nutné podrobit zvíře sérologickému testu nejméně tři měsíce před návratem a zajistit minimální hladinu protilátek 0,5 IU/ml. Jednu osobu smí neobchodně doprovázet maximálně pět zvířat. Specifika pro převoz jiných zvířat v zájmovém chovu, například ptactva, hlodavců nebo plazů, se liší podle cílové destinace a je vhodné je ověřit
u příslušných úřadů nebo zastupitelských misí.
„Naše asociace, stejně tak cestovní kanceláře a agentury, podporuje pečlivé plánování cest se zvířaty, správný pet pas, čip, platné očkování i dodržení legislativních podmínek. Cestovní kanceláře proto nabízejí i jednotlivé produkty, které jsou zaměřené na cestování se psy a mohou dát doporučení zaměřené na jejich požadavky. Pomáháme klientům cítit se při cestě se svými mazlíčky v bezpečí a bez obav,“ říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky.
Cestování se zvířaty na palubách letadel
Přeprava zvířat v letadlech se řídí pravidly konkrétní letecké společnosti a typem letu. Malí psi a kočky, kteří s přepravkou nepřesáhnou hmotnost přibližně 8 kg (včetně přepravky), mohou cestovat v kabině pod sedadlem před cestujícím. Větší zvířata se přepravují v klimatizovaném nákladovém prostoru v přepravní schránce splňující normy IATA. Cena přepravy se liší podle dopravce, délky trasy i váhy zvířete, zpravidla se pohybuje od zhruba 1 200 do 4 000 korun za let v kabině a od 2 500 do 8 000 korun při přepravě v nákladovém prostoru. Vždy je nutné rezervovat místo pro zvíře předem, protože letecké společnosti mají omezený počet zvířat povolených na jeden let. Někteří dopravci navíc nepřepravují určité druhy nebo plemena z bezpečnostních důvodů.
Z praxe cestovní kanceláře Blue Style dokonce vyplývá, že kromě požadavků na cestování letadlem s mazlíčkem na dovolenou se občas řeší i žádosti klientů o prodloužení pobytu z důvodu zájmu o přivezení opuštěného pejska či kočky ze zahraničí domů. Tyto situace se týkají především destinací jako Tunisko a Egypt. „Občas se setkáváme s požadavky na přepravu zvířat právě z těchto zemí, například když si klienti na dovolené oblíbí opuštěného pejska a chtějí mu dát nový domov,“ uvádí Simona Fischerová, tisková mluvčí cestovní kanceláře Blue Style.
Plánujte s ohledem na pohodu zvířete
Cestování se zvířaty do zemí, kde panuje extrémní horko, nemusí být pro jejich zdraví vhodné. Je proto důležité zvážit, zda je cesta s nimi je vhodná a dle svého domácího mazlíčka zvolit i způsob přepravy. Na cestě autem lze dělat pravidelné zastávky na občerstvení a venčení, zatímco při letecké dopravě, zejména u velkých plemen v zavazadlovém prostoru, jsou podmínky odlišné a pro některá zvířata mohou být stresující. V případě dojezdových destinací autem, jako je například Chorvatsko
nebo severní Itálie, je pobyt se psy pro mnoho majitelů komfortnější. Češi si v těchto lokalitách často volí apartmány se zahradou, kde mají jejich čtyřnozí společníci dostatek prostoru a nemusí být zavřeni pouze na hotelovém pokoji.
Zkušenosti potvrzuje i 101 Cestovní kancelář Zemek, která kompletně zajišťuje klientům pobyty se zvířaty na míru s vlastní dopravou. „U našich klientů je výhodou, že cestují vlastním vozem, takže mají cestu plně pod kontrolou a mohou častěji zastavovat kvůli venčení a občerstvení mazlíčků. Dnes je nabídka ubytování v Chorvatsku i Slovinsku „Pet friendly“ velmi pestrá. Umíme poradit, které hotely zvířata akceptují – často i podle jejich velikosti a váhy. Ceny za pobyt mazlíčka se výrazně liší, například v Chorvatsku se orientačně pohybují od 8 do 25 EUR za noc,“ říká Sylvie Laštůvková.
Psí pláže v jižní Evropě
Některé země pobyt se psím miláčkem doslova vítají a mají pro ně připravené speciální psí pláže, kde jsou zvířata vítána a mají k dispozici potřebné zázemí. Vybrané pláže:
Itálie – Bau Bau Village (Albissola Marina, Ligurie), La Spiaggia di Pluto (Bibione, Veneto)
Bulharsko – Asparuhovo (Varna), Burgas centrum (centrální pláž), neoficiální psí pláž,
ale vstup se psy možný - Karadere Beach (Varna), dog-friendly pláž s vyhrazenými úseky Byala Beach (Varna), Kabakum Beach (Varna), neoficiální pláž, ale je dog-friendly - Nesebar Staré Město. Na některých plážích ve Varně platí ale od 15. 5. – 1. 10. zákaz vstupu, ideální je tak vyrazit do Varny s domácím mazlíčkem mimo sezónu.
Chorvatsko – Lošinj (8 psích pláží), Redagara, Kijac (Krk)a Cres (vyhrazené úseky pro psy
na plážích), Opatija, Lučica Podvorska (Crikvenica – Podvorska), Monty’s Dog Beach & Bar (Crikevnica), Brajdica (Rijeka), Verudela (Pula)
Řecko – běžné pláže, psi tam jsou tolerováni dle pravidel, nejde o speciální psí pláže Paradise Beach (Korfu), Seitan Limania (Chania), Agios Sostis a Agia Anna (Mykonos), Agios Stefanos (Kos), Ammoudi/Ammoudaki (Plakias), Potami Beach (Samos)
Kroky, když chcete se psem do zahraničí
Navštivte veterináře a ověřte zdravotní stav psa i splnění podmínek cílové země.
Zajistěte označení čipem – provést ještě před očkováním proti vzteklině.
Očkujte proti vzteklině – minimálně 21 dní před cestou (u základní vakcinace). Pokud cestujete se psem do Irska, na Maltu nebo do Finska, je nutné zvíře navíc odčervit v časovém rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto zemí. Tento úkon musí být potvrzen soukromým veterinárním lékařem v cestovním pase zvířete.
Pořiďte potřebné doklady – pas zvířete v zájmovém chovu – tzv. pet pas pro EU, veterinární osvědčení a prohlášení majitele pro třetí země.
U rizikových destinací proveďte sérologické vyšetření – nejméně 3 měsíce před návratem
do EU.
Zkontrolujte limity převozu – max. 5 zvířat na osobu při neobchodní přepravě.
Zjistěte místní pravidla – nejen podmínky vstupu se psy na pláže, do dopravy, ubytování.
Ale také, zda vaše plemeno psa do destinace smí cestovat. Některé z nich mohou vstup vybraných plemen do země zakazovat, a to i v případě jejich kříženců bez průkazu původu FCI. Případně i pokud jsou v kategorii tzv. bojových plemen.
Ověřte u cestovní kanceláře, zda ubytování pobyt se psy povoluje.
-
Zabalte výbavu pro psa – cestovní misku, vodu, krmivo, léky, vodítko, náhubek, hračky a deku.
