Žvásty a pohádky. Schůzka v Bílém domě pokračovala masakrem v ČT

19.08.2025 9:21 | Monitoring

Po jednáních prezidentů USA a Ukrajiny se na ČT v Událostech a komentářích střetli europoslanci Jan Farský (STAN) a Ivan David (SPD). Poměrně záhy se Farský začal rozčilovat nad tím, co Ivan David říká. A začal mu podsouvat slova a věty, které neřekl. Tomu se David začal bránit. Farský se pak svým výkonem pochlubil na sociálních sítích a dostal pochvalu od Danuše Nerudové.

Foto: Repro ČT24
Popisek: Europoslanci Ivan David (SPD) a Jan Farský (STAN) v hádce o konflikt na Ukrajině

Když se moderátorka Peroutková zeptala, zda europoslanec Farský sdílí optimismus ohledně jednání, jako ministr Lipavský a poslanec Vondráček, tak odvětil: „Co nám zbývá? Jinak by to bylo už úplně zoufalé, kdybychom nevěřili, že to jednání, které započalo před týdny, spíš měsíci, že se nějak chýlí k tomu, že to nesmyslné vraždění na Ukrajině, tu válku, kterou rozpoutalo Rusko, se podaří nějakým způsobem ukončit. Protože zbytečně umírají lidé, Putin rozpoutal nevídanou agresi, je to masový vrah, který likviduje civilní cíle, zabíjí civilisty. A je snad v zájmu každého civilizovaného člověka, i národa, aby taková válka co nejdřív skončila,“ začal klasickou pozicí.

Čelil také otázce, zda Evropa neudělala málo. Podle něho za tři roky Evropa dělala to, na čem se dokázala shodnout a zmínil, že pravomoc rozhodování o obraně si členské státy ponechaly. Uvedl, že evropský pilíř NATO je slabý, i když se evropská pomoc Ukrajině zvyšuje.

Ivan David mínil, že příměří se neblíží, protože chybí oboustranná vůle k míru. A dodal, že Vladimir Putin se zasazoval o trvalý mír, na což se moderátorka začala dožadovat komentáře, jak to myslí, a připomínala, jak na Ukrajině umírají děti. David se nenechal otázkou vyvést z míry, byť ji označil za zvláštní. A odpověděl, že Putin odmítá příměří, které by umožnilo přípravu dalších vojenských akcí a doplnění zbraní. Na příměří ale trvají evropské špičky, tedy „jsme vzdálenější řešení, než bychom si přáli“.

Moderátorka se také dotázala, zda Trump stojí na ruské nebo ukrajinské straně. David stručně odvětil, že na americké. „Já tomu rozumím, protože on má odpovědnost za to, jak se povede Spojeným státům, které mají také své problémy. A je ochoten je řešit i na úkor jiných. Jak jsme mohli vidět z těch dohod, které se týkají cel na země Evropské unie,“ řekl a zmínil například nutnost přijmout závislost na amerických energetických zdrojích, povinnost podporovat americký průmysl a nakupovat americké zbraně. „Takže Trumpovi na Ukrajině nezáleží?“ dotazovala se Jana Peroutková dál. „To jsem naprosto neřekl,“ odvětil David a vysvětlil, že kdyby Trumpovi na Ukrajině nezáleželo, tak mír na Ukrajině neřeší.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Farský si dle moderátorky mohl během Davidovy řeči „ukroutit hlavu“. Europoslanec měl problém s vyjádřením, že Putin chce mír a vysvětloval, jak ruský prezident válku začal. „Vraždí tam civilisty, likviduje civilní infrastrukturu, unáší děti, znásilňují ženy, to je válka, kterou rozpoutal Putin,“ pokračoval. A podsouval Davidovi, že o Putinovi řekl, že chce spravedlivý mír. „Kdyby to vedle mě říkal pan Lavrov, tak by asi nezměnil jediné slovo,“ prohlásil.

Farský také nevidí, že by se jednání blížila k nějakému závěru. A dodal, že kdyby nějaké dohody bylo dosaženo, tak by se Trump již pochlubil. „Zatím spíš převzal Donald Trump tu Putinovu rétoriku, že říká Ukrajině: Vzdejte se území, vzdejte se nějakého prostoru, odevzdejte své opevnění a pak přijde mír. On to úplně přenesl na druhou stranu tak, jak to Putin předložil. Jako zkušený vyjednávač, Putin je zkušený vyjednávač,“ uvedl Farský a ještě si přisadil, jak strašné bylo sledovat Putinův dobře strukturovaný a do historie zabředávající projev na Aljašce a „blábolení“ Donalda Trumpa. „Bylo to strašné sledovat, jak někdo takový může být tak mocným mužem na světě,“ prohlásil.

A opakoval, že dohoda nesmí být kapitulací Ukrajiny. Protože by to prý bylo strašně nevýhodné „pro nás, jako Evropany, a pro nás, jako Čechy“. Podle Farského by to bylo stvrzení, že se agrese a vraždění vyplácí a na to bychom jako Česko „šeredně doplatili“.

Ivan David se hned po Farského proslovu vymezil proti dezinterpretaci jeho slov. „Vy jste mluvil o spravedlivém míru, já jsem pojem spravedlivý neuvedl zcela vědomě, protože ten spravedlivý může být nazírán z obou stran docela jinak. A asi se nebudou všichni řídit představou pana Farského nebo kohokoliv jiného, co je spravedlivé,“ podotkl.

Pak pokračoval, že prioritou je válku zastavit a konstatoval, že pokud se stále budou hledat důvody, proč se válka nedá zastavit, tak válka bude pokračovat. „V tom případě jsme ohroženi a já před tím varuji, abychom přistupovali na to, že budeme stále přikrmovat tento konflikt na Ukrajině. Tak, jak se o to snaží některé evropské země.“

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Moderátorka se pak ptala Davida, zda by dal Rusku to, co si vydobylo násilím. Ten se vymezil proti této „kapciozní“, neboli návodné otázce. A vysvětloval historické pozadí konfliktu, včetně Minských dohod a jejich cíleným neplnění, ke kterému se přiznala Angela Merkelová. Uvedl, že zpočátku se jednalo o zástupný konflikt Spojených států a Ruska, jak přiznal i ministr zahraničí USA Marco Rubio, ale po změně pohledu v USA se o pokračování konfliktu zasazují evropské země. Zopakoval, že to ohrožuje země střední Evropy, které se mohou stát bojištěm.

Farský se zase vymezoval proti podsouvání, že konflikt začaly Evropa nebo Spojené státy. A mluvil o „zelených mužíčcích“ z roku 2014. „To jsou vaše pohádky,“ neudržel se už David, který jinak nechával Farského domluvit. „To, co vyprávíte vy, jsou ruský žvásty, nesmysly, jsou to dezinformace, které tady šíříte,“ reagoval europoslanec STAN. Ivan David to označil za vyjadřování ze 4. cenové skupiny. Následovalo další obviňování a podsouvání slov ze strany Farského ve stylu „Vám vadí, že se Ukrajina brání?“

„Zase už mi vkládáte do úst něco, co jsem neřekl,“ bránil se David. „Protože vy k tomu směřujete,“ ospravedlňoval vkládání slov do úst Farský a hádka pokračovala dál, s dalšími obviněními o „ruských notách“. „Jestli vy budete tímhle způsobem argumentovat, tak se tím nedosáhne vůbec ničeho,“ sdělil David Farskému. Moderátorka také nakonec došla k názoru, že si diváci obrázek udělali.

Farský se pak ještě chlubil reakcemi na sítích, kde mluvil o Lavrovovi a ruském kolovrátku, za což byl pochválen Danuší Nerudovou.

Psali jsme:

Triumf Orbána? Putin a Zelenskyj se mohou setkat v Maďarsku
Já a Motoristé? Václav Klaus kroutí hlavou, on by jim program napsal jinak
„Nejhnusnější zrada." Trump Haška vytáčí do běla
„Nejste tady, abyste chránili Zelenského." Facka Evropanům ještě před jednáním

 

https://t.co/W5Fp4YKjzw

https://twitter.com/danusenerudova/status/1957667102074286557?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanFar_sky/status/1957680973035766082?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/225411000370818/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

autor: Karel Šebesta

Diskuse obsahuje 31 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

