Žvásty a pohádky. Schůzka v Bílém domě pokračovala masakrem v ČT

Když se moderátorka Peroutková zeptala, zda europoslanec Farský sdílí optimismus ohledně jednání, jako ministr Lipavský a poslanec Vondráček, tak odvětil: „Co nám zbývá? Jinak by to bylo už úplně zoufalé, kdybychom nevěřili, že to jednání, které započalo před týdny, spíš měsíci, že se nějak chýlí k tomu, že to nesmyslné vraždění na Ukrajině, tu válku, kterou rozpoutalo Rusko, se podaří nějakým způsobem ukončit. Protože zbytečně umírají lidé, Putin rozpoutal nevídanou agresi, je to masový vrah, který likviduje civilní cíle, zabíjí civilisty. A je snad v zájmu každého civilizovaného člověka, i národa, aby taková válka co nejdřív skončila,“ začal klasickou pozicí.
Čelil také otázce, zda Evropa neudělala málo. Podle něho za tři roky Evropa dělala to, na čem se dokázala shodnout a zmínil, že pravomoc rozhodování o obraně si členské státy ponechaly. Uvedl, že evropský pilíř NATO je slabý, i když se evropská pomoc Ukrajině zvyšuje.
Ivan David mínil, že příměří se neblíží, protože chybí oboustranná vůle k míru. A dodal, že Vladimir Putin se zasazoval o trvalý mír, na což se moderátorka začala dožadovat komentáře, jak to myslí, a připomínala, jak na Ukrajině umírají děti. David se nenechal otázkou vyvést z míry, byť ji označil za zvláštní. A odpověděl, že Putin odmítá příměří, které by umožnilo přípravu dalších vojenských akcí a doplnění zbraní. Na příměří ale trvají evropské špičky, tedy „jsme vzdálenější řešení, než bychom si přáli“.
Moderátorka se také dotázala, zda Trump stojí na ruské nebo ukrajinské straně. David stručně odvětil, že na americké. „Já tomu rozumím, protože on má odpovědnost za to, jak se povede Spojeným státům, které mají také své problémy. A je ochoten je řešit i na úkor jiných. Jak jsme mohli vidět z těch dohod, které se týkají cel na země Evropské unie,“ řekl a zmínil například nutnost přijmout závislost na amerických energetických zdrojích, povinnost podporovat americký průmysl a nakupovat americké zbraně. „Takže Trumpovi na Ukrajině nezáleží?“ dotazovala se Jana Peroutková dál. „To jsem naprosto neřekl,“ odvětil David a vysvětlil, že kdyby Trumpovi na Ukrajině nezáleželo, tak mír na Ukrajině neřeší.
Farský si dle moderátorky mohl během Davidovy řeči „ukroutit hlavu“. Europoslanec měl problém s vyjádřením, že Putin chce mír a vysvětloval, jak ruský prezident válku začal. „Vraždí tam civilisty, likviduje civilní infrastrukturu, unáší děti, znásilňují ženy, to je válka, kterou rozpoutal Putin,“ pokračoval. A podsouval Davidovi, že o Putinovi řekl, že chce spravedlivý mír. „Kdyby to vedle mě říkal pan Lavrov, tak by asi nezměnil jediné slovo,“ prohlásil.
A opakoval, že dohoda nesmí být kapitulací Ukrajiny. Protože by to prý bylo strašně nevýhodné „pro nás, jako Evropany, a pro nás, jako Čechy“. Podle Farského by to bylo stvrzení, že se agrese a vraždění vyplácí a na to bychom jako Česko „šeredně doplatili“.
Ivan David se hned po Farského proslovu vymezil proti dezinterpretaci jeho slov. „Vy jste mluvil o spravedlivém míru, já jsem pojem spravedlivý neuvedl zcela vědomě, protože ten spravedlivý může být nazírán z obou stran docela jinak. A asi se nebudou všichni řídit představou pana Farského nebo kohokoliv jiného, co je spravedlivé,“ podotkl.
Pak pokračoval, že prioritou je válku zastavit a konstatoval, že pokud se stále budou hledat důvody, proč se válka nedá zastavit, tak válka bude pokračovat. „V tom případě jsme ohroženi a já před tím varuji, abychom přistupovali na to, že budeme stále přikrmovat tento konflikt na Ukrajině. Tak, jak se o to snaží některé evropské země.“
Moderátorka se pak ptala Davida, zda by dal Rusku to, co si vydobylo násilím. Ten se vymezil proti této „kapciozní“, neboli návodné otázce. A vysvětloval historické pozadí konfliktu, včetně Minských dohod a jejich cíleným neplnění, ke kterému se přiznala Angela Merkelová. Uvedl, že zpočátku se jednalo o zástupný konflikt Spojených států a Ruska, jak přiznal i ministr zahraničí USA Marco Rubio, ale po změně pohledu v USA se o pokračování konfliktu zasazují evropské země. Zopakoval, že to ohrožuje země střední Evropy, které se mohou stát bojištěm.
Farský se zase vymezoval proti podsouvání, že konflikt začaly Evropa nebo Spojené státy. A mluvil o „zelených mužíčcích“ z roku 2014. „To jsou vaše pohádky,“ neudržel se už David, který jinak nechával Farského domluvit. „To, co vyprávíte vy, jsou ruský žvásty, nesmysly, jsou to dezinformace, které tady šíříte,“ reagoval europoslanec STAN. Ivan David to označil za vyjadřování ze 4. cenové skupiny. Následovalo další obviňování a podsouvání slov ze strany Farského ve stylu „Vám vadí, že se Ukrajina brání?“
„Zase už mi vkládáte do úst něco, co jsem neřekl,“ bránil se David. „Protože vy k tomu směřujete,“ ospravedlňoval vkládání slov do úst Farský a hádka pokračovala dál, s dalšími obviněními o „ruských notách“. „Jestli vy budete tímhle způsobem argumentovat, tak se tím nedosáhne vůbec ničeho,“ sdělil David Farskému. Moderátorka také nakonec došla k názoru, že si diváci obrázek udělali.
Farský se pak ještě chlubil reakcemi na sítích, kde mluvil o Lavrovovi a ruském kolovrátku, za což byl pochválen Danuší Nerudovou.
Byl jsi skvělý!— Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 19, 2025
Není vůbec zač. Radši bych zůstal klidný. Ale ten ruský kolovrátek byl strašlivý a k nezastavení… https://t.co/W5Fp4YKjzw— Jan Farský (@JanFar_sky) August 19, 2025
autor: Karel Šebesta