Zdeněk Pohlreich chce euro. Důvod mnohé rozzuří

19.08.2025 10:47 | Monitoring

V nedávném rozhovoru se restauratér a známý podnikatel Zdeněk Pohlreich zabýval věcmi, bez kterých se neobejde. Mezi nimi například bez hotovosti nebo automobilu. Odsoudil například „elektrodebilitu“, tedy snahu dotovat přechod na elektromobily. Je také zvyklý s sebou nosit hotovost a nerad platí telefonem. Ale uvítal by přechod na euro, protože by se pak mohla změnit cenová politika v restauracích. „Najednou by se udělala tlustá čára, byly by nové ceny, nový prachy, lidé by se v tom orientovali složitějc, ale opticky by ty částky vypadaly daleko přívětivějc,“ řekl.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Zdeněk Pohlreich

Hned první věcí, kterou Pohlreich zmínil jako nezbytnou, je automobil. „Auto je pro mě naprostá nezbytnost, bez toho by se můj svět zhroutil a kdybych náhodou nemohl řídit, tak bych asi musel mít někoho, kdo by mě vozil,“ řekl Pohlreich. Pak zmínil, že už má vyhlídnuté auto, ve kterém by se rád vozil, kdyby třeba „propil řidičák“. Jezdí dle svých slov Lexusem a má obecně rád japonská auta.

Ohledně elektromobilů se Pohlreich vyjádřil, že asi mají své opodstatnění, například ve městech. „Nevím, jak přesně funguje ta ekonomika. Samozřejmě jsem zapřísáhlý nepřítel současný elektrodebility, která ovládá automobilový průmysl a celou Evropu. Vím, že se jedná o slepou cestu, která by sama o sobě nemohla existovat. Takže pokud si elektromobil dokáže obhájit své místo na slunci, aniž by byl dotován naprosto nesmyslnými částkami, tak budiž. Ale já si nemyslím, že to tak je,“ sdělil.

Další důležitá věc je pro známého restauratéra hotovost. Uvedl, že když by ujel pár kilometrů a uvědomil si, že zapomněl hotovost, tak je schopen se pro ni vrátit. „Vždycky se mi to vyplatilo,“ řekl ještě. Telefonem prý platí nerad a zcela výjimečně. „Já jsem stará škola a jsem rád, když se mezi lidma pohybují hotové peníze. Platba telefonem mi připadá taková jako... Ulehčení to asi je, ale ‚cash is the king‘, jak se říká. Jsou situace, kdy se tím telefonem zaplatit nedá, pak jsme samozřejmě všichni v prdeli,“ pravil a zopakoval, že se mu zvyk nosit hotovost vyplácí.

Nemluvě o tom, že dýžka v penězích a dýžka z telefonu jsou odlišná. „Chápu, že dneska je doba taková, že všichni chtěj platit bezhotovostně, ale já už jinej nebudu,“ vysvětlil svůj postoj. Zazněla také otázka na zavedení eura. Pohlreich konstatoval, že gastronomickému sektoru by pomohlo, mohla by se upravit cenová politika, protože všechny ceny by vypadaly jinak. „Najednou by se udělala tlustá čára, byly by nové ceny, nový prachy, lidé by se v tom orientovali složitějc, ale opticky by ty částky vypadaly daleko přívětivějc,“ zmínil.

Do politiky zabrousil Pohlreich i u otázky bot. „Myslím, že jsou veřejní činitelé, kteří by se měli těžce zamyslet nad tím, jakou nosej obuv,“ řekl. Vyjadřoval se také třeba k hudbě, ironicky poznamenal, že má rád hudbu z doby, kdy se ještě hrálo na nástroje, tedy osmdesátkový a devadesátkový rock. „To, co vzniká dneska... Nevím, jestli je to ještě muzika,“ okomentoval a dodal, že polovina lidí, kteří jsou dnes v hudebním průmyslu, tak kdyby měla hrát živě „tak se může jít oběsit“. Ale uznal, že on O2 arénu nevyprodá. „Jak moc je to všechno pravý nebo není pravý, na tom už dneska asi vůbec nezáleží,“ zhodnotil.

autor: Karel Šebesta

