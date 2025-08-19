Zoo Ostrava: V zoo se rozmnožili jaguarundi – malí příbuzní gepardů

Chovný pár jaguarundi byl v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava sestaven poměrně nedávno. Tvoří jej desetiletý samec a dvouletá samice, která byla do Ostravy přivezena v loňském roce z italského Parco Faunistico La Torbiera. Spojení neproběhlo hned po příjezdu, protože v té době probíhaly úpravy jejich expozice a zvířata pobývala v prostorech nevhodných pro spojování. Ke spojení došlo až v průběhu března, kdy si již zvířata dostatečně zvykla na nové prostředí.
Vzhledem k plaché a nervózní povaze samice bylo třeba postupovat opatrně, jelikož i u malých koček může spojování představovat riziko úmrtí jednoho ze zvířat. Nakonec ale vše proběhlo hladce a během několika minut bylo možné zaznamenat u páru výraznou vokalizaci. Ta je u jaguarundi specifická, neboť dosahuje nejvyšší frekvence mezi všemi kočkovitými šelmami, a lze ji připodobnit k hvízdání.
Dne 23. května 2025 chovatelé poprvé zaznamenali dvě mláďata. První týdny po porodu trávila čas ve vnitřních prostorech v boudičce. I v přírodě zůstávají mláďata v bezpečí úkrytu, kterým může být nora, dutiny stromů či prostor mezi kameny. Chovatelé do odchovu nijak nezasahovali a vše nechali na samici.
S ohledem na věk samice a fakt, že se jednalo o prvorodičku, panovala skepse ohledně úspěchu odchovu. Samice se ovšem ukázala jako vzorná matka, která svou premiéru zvládla na výbornou. Během odchovu jsme také zvolili jiný přístup než v minulosti. Rozhodli jsme se samce neoddělit před očekávaným porodem, což je běžná praxe u většiny druhů malých koček, neboť samec by mohl mláďata usmrtit. Z přírody navíc existuje pár záznamů, kde bylo pozorováno více zvířat pohromadě, což může naznačovat jistou míru sociality, která je u kočkovitých šelem spíše ojedinělá. To se nakonec ukázalo jako správná volba, a tak naši návštěvníci mohou spolu s námi sdílet radost z tohoto raritního odchovu.
Na začátku srpna proběhla nezbytná veterinární kontrola, při níž byl zkontrolován zdravotní stav obou mláďat, proběhlo první očkování a odčervení, mláďatům byly zavedeny identifikační čipy a bylo rozpoznáno jejich pohlaví. Jedná se o dva samce, které čeká ještě jedna kontrola a přeočkování za měsíc. Z odchovu máme velkou radost, protože je to už více něž 22 let, kdy se u nás mláďata této zajímavé kočky narodila. A to i proto, že v evropských zoologických zahradách chov jaguarundi stagnuje. Celkem v 16 institucích je chováno pouze 36 zvířat, která se množí jen sporadicky. Jedním z důvodů také může být velká míra příbuznosti mezi jednotlivými zvířaty. Jelikož se tomuto taxonu chceme věnovat i nadále, zvažujeme do budoucna pomoc evropské populaci i na úrovni oživení její genetické základny, prozatím se však stále jedná pouze o úvahy.
Skupinu jaguarundi zachycuje video. Je pořízeno v pozdních odpoledních hodinách, kdy bývají kočky nejaktivnější. Návštěvníci mají možnost pozorovat je i v této době, protože až do konce srpna je areál Zoo Ostrava otevřen do 20 hodin (do zoo musejí přijít nejpozději v 18 hodin). Těšíme se na Vás v klimatizované zoo!
Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) se vyskytuje od jižní Arizony v USA po severní Argentinu. Obývá různorodé prostředí (deštné lesy, savany, suché křovinaté oblasti i bažiny). Vytváří tři barevné varianty (tmavě hnědou, stříbrnou a rezavě hnědou). Přestože umí šplhat, zdržuje se spíše na zemi, kde také loví – pásovce, ještěrky, vačice, králíky, papoušky a další ptáky, různé bezobratlé, ale výjimečně požírá i plody. Je nejbližší příbuzný gepardovi a pumě. Celá tato linie pochází z Ameriky, což dokládá i přítomnost fosilních zástupců druhů příbuzných gepardovi. Zatím nepatří k ohroženým druhům, ale počty této kočky v přírodě klesají hlavně v důsledku úbytku přirozeného prostředí a fragmentace areálu. Tato kočka je pronásledována také chovateli drůbeže, kterou v blízkosti lidských sídel s oblibou loví.
autor: Tisková zpráva