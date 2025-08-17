MHMP: Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic

Město tak v následujících letech vybuduje až 1500 veřejně přístupných pomalých dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou instalovány v různých lokalitách Prahy a budou plně ve vlastnictví města. Cílem je usnadnit přechod na elektromobilitu všem obyvatelům, i těch, kteří nemají možnost domácího dobíjení.
„Bez dostupného veřejného dobíjení se rozvoj elektromobility omezí jen na pár privilegovaných. Praha musí nabídnout řešení pro všechny obyvatele – a přesně to tento projekt přináší,“ říká Zdeněk Hřib I. náměstek primátora pro oblast dopravy.
Díky tomuto projektu Praha reaguje na výzvy v oblasti klimatických změn, kvality ovzduší i městského hluku. Nové stanice umožní běžné dobíjení přes noc přímo v ulicích, což výrazně zvýší komfort uživatelů a zároveň pomůže snižovat emise skleníkových plynů i znečišťujících látek z dopravy. Celkové náklady akce se odhadují na téměř 493 milionů korun a pokrývá je rozpočet hlavního města.
„Výstavba dobíjecí infrastruktury není jen technologický projekt. Je to konkrétní krok směrem k čistšímu a zdravějšímu městu, kde se dobře žije. Investice do bezemisní budoucnosti dává smysl ekologicky, ekonomicky i sociálně,“ dodává Hřib.
Projekt spadá do širší strategie podpory udržitelné městské mobility a naplňuje závazky hlavního města k přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Praha si klade za cíl stát se lídrem v rozvoji městské elektromobility a přinášet řešení, která zlepšují každodenní život obyvatel.
autor: Tisková zpráva