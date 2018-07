Akademie věd ČR: Spletitý svět rostlinných hormonů se rozkryl v Praze

09.07.2018 20:58

Hormony regulují důležité životní pochody nejen u živočichů, ale ještě větší roli hrají ve vývoji, růstu a nejrůznějších fyziologických pochodech rostlin. Nejnovější poznatky z výzkumu rostlinných hormonů si ve dnech od 1. do 5. července 2018 v Praze vyměňovalo více než 200 vědců z 27 zemí světa, kteří přijeli na konferenci Auxins and Cytokinins in Plant Development (Auxiny a cytokininy ve vývoji rostlin).