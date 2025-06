F-35? Drahé a obranyschopnost to tak nezvedne, udeřil Metnar

Hnutí ANO už teď dává najevo, že závěry z Haagu dodržovat nehodlá. Navýšení výdajů na obranu na 5 % HDP označil předseda Andrej Babiš za nepřijatelné a stíhačky F-35 chce podle něj Česko raději prodat Izraeli.

Jeho slova potvrdil i Lubomír Metnar: „My řekneme, že hovořit teď o pěti procentech v horizontu deseti let je pro nás nesmysl. Pro ČR je to priorita, ale náš rozpočet není schopen to utáhnout,“ řekl v pořadu Interview ČT24.

Psali jsme: Závěr ze summitu NATO: 5 % HDP na obranu. Podpora Ukrajiny se počítá

K otázce nákupu stíhaček F-35 Metnar doplnil: „Vztahy, a zvláště mezinárodní vztahy a obchodní vztahy, se mají dodržovat. Ale na druhou stranu, jedním vzdechem bych rád řekl, vzhledem k tomu, co provázelo tendr pořízení nadzvukových letounů F-35, tak pokud bude příležitost prodat nadzvukové letouny F-35 nebo se s USA domluvit na nějaké modifikaci, tak může nastat situace, že bychom se domluvili třeba jen na polovičním odběru letadel a za druhou polovinu bychom nakoupili třeba systémy protivzdušné obrany,“ zmínil Metnar.

„Tento tendr pořízení letounů F-35 zapříčinil, že už teď se odkládají některé projekty. Je tak drahý, že armáda bude mít problém ho v budoucích letech financovat,“ poznamenal.

V reakci na slova Andreje Babiše, že Česko by mohlo letouny F-35 nabídnout k prodeji například Izraeli, Lubomír Metnar uvedl: „Jak říká náš pan předseda, některá země, například Izrael, by mohla mít zájem je odkoupit – nebo jiná země. Je to příklad o tom, že s tímto projektem nejsme spokojeni. Nechceme to jen tak přejít, protože to provázelo tolik nesrovnalostí, tolik nepravd, které byly uváděny. A já si myslím, že tento projekt opravdu tak finančně zatíží Českou republiku, a na druhou stranu nezvedne tu obranyschopnost České republiky tak, jak bychom očekávali,“ zopakoval.

Upřesnil také, co by 5 % HDP ve skutečnosti znamenalo: „Co se týče pěti procent, tak od letošního rozpočtu 161 miliard korun by to v horizontu deseti let mělo vystoupat až na 420 miliard korun. Musíme se samozřejmě podívat, kde na to Česká republika vezme,“ pokračoval.

„Říkám to opakovaně – my jsme dokázali, že bereme bezpečnost vážně a že chceme výdaje na obranu navyšovat postupně. Také jsme podpořili návrh současné vlády na postupné, ale efektivní investování,“ zdůraznil Metnar.

Dosažení 5 % HDP je podle něj otázkou další politické debaty: „Takže co se týče toho horizontu deseti let a pěti procent HDP, to bude ještě téma dlouhých diskusí a debat.“

„Vláda neřekla, kde na to chce vzít. Tohle je samozřejmě pro Českou republiku priorita, ale pokud se bavíme o těch pěti procentech HDP, pak je to superpriorita – a náš rozpočet to není schopen utáhnout. Není to tak, že by vláda řekla: budeme na to brát z těchto oblastí, tady budeme škrtat, tady budeme navyšovat. Nic takového nepadlo,“ upozornil.

Zároveň znovu připomněl postoj ANO k postupnému rozvoji armády: „Opakuji, my chceme zkvalitnit naši armádu, dobudovat schopnosti – ale výdaje zvyšovat postupně. A ne jen hovořit o nějakých tabulkových číslech. Žádná tabulka, žádný narýsovaný graf nám ty schopnosti nevybuduje,“ zdůraznil Metnar.

