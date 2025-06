„Smrdí to trestným činem.“ Schneider vážně proti Fialovi

Šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda oznámil, že Poslanecká sněmovna v tomto volebním období v podstatě končí. Poslance tak čekají až více než tři měsíce bez zasedání.

Jan Schneider k tomu říká, že se jedná o důsledek arogance parlamentní většiny. „Oni říkají, že opozice by toho zneužila, pokud by nebylo volno. Mělo by se ale dbát i zájmu menšin, a ne, aby to všechno válcovala většina. Takže… Takže na rovinu, mně tady nebude vadit, když tři měsíce nebudou škodit,“ říká bývalý zpravodajec a bezpečnostní expert.

A jedním dechem dodal: „Na druhou stranu nevím, co se tam urodí. Je tam pár věcí, které by se ještě mohly dát do pořádku. Ale čím dřív skončí a čím míň tam budou sedět, tím asi lépe,“ řekl na adresu vládní koalice.

Celá Fialova vláda je bezpečnostním rizikem

Rozrůstající se bitcoinová kauza dál hýbe politickým děním. Na povrch vycházejí další a další informace. Nově ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v Poslanecké sněmovně navrhl daňové osvobození pro prodeje kryptoměn do výše 40 milionů korun. Opozice návrh tvrdě kritizovala a požadovala jeho stažení. Přes všechna pochybení v kauze však ministr Stanjura dál setrvává ve funkci.

Jan Schneider v té souvislosti upozorňuje, že problém není jen v jedné osobě. „Ona bezpečnostním rizikem je svým způsobem celá vláda. Akorát na tom Stanjurovi je to lépe vidět,“ konstatuje.

Zarážející je podle analytika i míra sebevědomí a arogance, se kterou vláda i ministr financí postupují. „Fascinuje mě jejich nehorázná drzost, s jakou oni dělají třeba právě to oddanění těch bitcoinových obchodů atd.,“ podotýká Schneider s narážkou na možnou snahu vytvářet paralelní finanční toky.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2948 lidí

„Profesionálové od této vlády dávají ruce pryč,“ říká Schneider o fiasku k auditu bitcoinů

Ministerstvu spravedlnosti se do uplynutí lhůty nepřihlásil žádný zájemce o provedení nezávislého auditu v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle Schneidera to o lecčems vypovídá. „Takového šaška tu nechce sehrát nikdo. Profíci, auditoři, od této vlády dávají ruce pryč. Oni se s tím prostě nechtějí zaplést,“ komentuje situaci s tím, že nejde o náhodu, ale o důsledek ztráty důvěry v politické vedení.

Schneider upozornil, že pokud se nakonec někdo přece jen přihlásí, bude to možná signál k dalším pochybnostem. „Možná se tam přihlásí nějaký pofidérní auditor, to by bylo velice zajímavé, který bude bez respektu, ale myslím si, že tohle je plácnutí do vody, že tady se ten audit nepovede,“ doplnil.

Vládní politici čelí na svých výjezdech čím dál většímu odporu veřejnosti. Premiéra Petra Fialu vypískali lidé v Plzni i v Českých Budějovicích, ministra financí Zbyňla Stanuru zasypali vejci v Kopřivnici. Persony ze zpravodajských služeb i vládní představitelé, jako jsou Koudelka, Foltýn či Rakušan, mluví o „radikalizaci společnosti“.

Jan Schneider ale tento narativ odmítá jako zavádějící a neupřímný. „Není to, že by lid byl radikalizován, to oni ho radikalizují,“ říká, že příčina napětí není v obyvatelstvu samotném, ale v nespokojenosti s počínáním vládní garnitury.

„Temný mrak v historii republiky.“ Schneider tvrdě zúčtoval s prezidentem Pavlem

Tento týden proběhl summit Severoatlantické aliance v Haagu, kterého se účastnil i český prezident Petr Pavel. Zaznamenanou událostí byla i účast na večeři, kde byl i prezident USA Donald Trump – muž, o kterém ještě nedávno Petr Pavel mluvil jako o „odpudivé bytosti“.

Schneider to komentuje rázně a bez okolků. „Víte, správný rozvědčík musí umět správné mimikry dělat. Takže prezident Pavel, z jaké strany na něj zatlačíte, je jako gumový medvídek, tam se poddá a vydá příslušný zvuk,“ řekl Schneider s ironií.

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 45% Zklamal mě 41% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5655 lidí

Děláme vše pro to, aby o nás svět nemohl mluvit s respektem

Jan Schneider komentoval celkové postavení České republiky ve světě a způsob, jakým se prezentuje nejen politicky, ale i kulturně a hodnotově. Podle něj se ztrácí důstojnost ve prospěch ideologického předvádění. „My se snažíme proniknout tam, kde to je až nechutné, v tom ideologickém předklánění se. A přitom v té vzdělanosti a ve všem dalším my bychom měli úžasné možnosti, aby se o nás mluvilo. Nemusí se o nás mluvit moc, ale bylo by dobře, kdyby se o nás mohlo mluvit s respektem. Ale my děláme vše ostatní, aby ten svět nedostal k tomu příležitost,“ řekl Schneider s výraznou skepsí.

Jsme kolonie. A ještě si u toho chrochtáme blahem

Na summitu Severoatlantické aliance v Haagu se členské státy, včetně Česka, zavázaly vynakládat do roku 2035 výdaje ve výši nejméně 5 % HDP ročně na obranu. Část těchto výdajů má jít i na podporu ukrajinské armády a zbrojního průmyslu.

Analytik k tomu říká: „Spojené státy 100 let provozují stejnou písničku, stejný modus operandi, že pomůžou něco roztřískat, a pak to dávají dohromady. Ty postižené státy se zadlužují. A takhle USA neustále rozšiřují své panství,“ konstatuje Schneider.

Poukazuje i na aktuální dění v Africe. „Teď jsem se dozvěděl, že Spojené státy pomohly uklidnit konflikt Rwandy s Konžskou demokratickou republikou a mají zájem o těžbu tamních nerostů. Myslím, že kdo není hloupý, tak mu to došlo,“ podotkl.

„Tady je ‚potřeba zbrojit‘, a jelikož NATO by se mělo vyzbrojovat kompatibilně, tak všechny ty zakázky budou směřovat do Spojených států. Jsme kolonií, trapnou – a ještě si u toho chrochtáme blahem,“ zmínil trpce Schneider.

„To už smrdí trestným činem. Doít k referendu,“ říká Schneider o výdajích na obranu

Závazek vydávat až 5 % HDP ročně na obranu považuje Jan Schneider nejen za ekonomicky neudržitelný, ale i společensky nebezpečný. Podle něj je nutné, aby o dalším směřování země rozhodli občané. „Myslím si, že budeme muset dojít k referendu. Budeme si muset stanovit, jaké máme priority, ale já si myslím, že to skutečně začíná zevnitř. Bude-li ta země svobodná uvnitř, tak o její obranu už nemám vůbec žádné pochybnosti,“ říká Schneider s důrazem na vnitřní stabilitu státu.

Vládní politiku zbrojení ale označuje za destruktivní. „Ale takto ohavně konat, vyčerpávat finanční zdroje – naprosto neuvěřitelné prostředky jsou to, které se tam mají vydat. Je jasné, že tím se bude muset ubrat na důchodech, na školství, na všem. To je takový zločin!“ konstatoval.

A přidává ještě ostřejší tezi. „Vláda prý je politicky odpovědná, ale já čím dál víc rozumím lidem, kteří začínají mluvit o trestní odpovědnosti těch lidí, protože toto skutečně už smrdí trestným činem – sabotáž, tedy úmyslné zeslabování ochrany státu. Protože třeba nakup stíhaček F-35 nám reálně k ničemu nepomůže,“ dodal Jan Schneider.



