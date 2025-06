Schillerová (ANO): Zvýšení byrokratické zátěže jsme vnímali jako zásadní problém

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ani já nebudu mluvit dlouze, protože jsme se o tom bavili v rámci prvního čtení, druhého čtení, na rozpočtovém výboru. Potvrzuji slova pana poslance Munzara, že jsme o tom velmi věcně debatovali. V podstatě, kdybych to zúžila, tak předmětem těch debat zejména bylo rozšíření povinnosti zpracovávat zprávy o udržitelnosti na všechny velké podniky, ale také samozřejmě na střední a malé, na které by to dopadlo zprostředkovaně. To zavedení, o kterém hovořil pan poslanec, povinného ESG reportingu, považujeme za složité, nákladné. Jsou to různé výkazy - pro vaši představu - o environmentálních, sociálních, správních dopadech podnikání. Znamená to navýšení administrativní náročnosti podnikání. Ve svém důsledku to také zvyšuje náklady pro firmy a ceny produktů pro konečného spotřebitele. Takže to je něco, co je pro nás nepřijatelné.

Já jsem o tom mluvila s x podnikateli. Velké firmy mi uváděly, že by si musely na to najmout deset, patnáct, možná dvacet lidí, ale vyžadovat vlastně ty informace i od svých subdodavatelů, od menších firem, středních. To znamená, tam by se vyplňovaly stovky dat o zastoupení jednotlivých... (Kýchnutí.) - omlouvám se, je to pravda - o jednotlivých pohlaví ve vedení firem až po rizika, která představuje podnikání pro životní prostředí.

Takže toto zavedení a zvýšení byrokratické zátěže jsme vnímali od počátku jako zásadní problém. Proto jsme také vedli tuto debatu, proto jsme se bavili, zejména tedy jsem se bavila já s panem poslancem Munzarem. A vznikly v podstatě skoro ve stejném čase - my jsme se lišili v řádu hodin - dva pozměňovací návrhy, které sledují stejný cíl. Ale když jsme to potom rozebrali, tak de facto jde nám o tu věc. Nejde nám o laciné politické body, čí pozměňovací návrh prošel, ale o tu věc. My se tam lišíme v nějakých detailech.

Ale uznávám, že váš pozměňovací návrh, pane poslanče Munzare, prostřednictvím paní místopředsedkyně, protože bezesporu vznikal pravděpodobně ve spolupráci s úředníky Ministerstva financí, tak je propracovanější. Takže já jsem připravená, nebo my jsme připraveni, náš klub, hlasovat pro změnu procedury. Jsme připraveni podpořit i ten váš pozměňovací návrh, protože nám jde o věc. Jde nám o to, aby se podnikatelům ulevilo, aby tato zbytečná byrokracie na ně nedopadla. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)