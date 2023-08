Armáda ČR: Netradičního cvičení u Vídně se zúčastnili i Češi

reklama

Exploze nákladního vagónu, požár lesa, přerušení železniční trati, poškození závodu na výrobu nafty, podezřelé pohyby v rozvodnách elektrické energie, terorismus. Nejen stovky vojáků ze tří desítek jednotek, ale také pracovníci městské a okresní správy, policie, hasiči a Červený kříž. To vše a mnohem více nabízel scénář jednoho z největších cvičení rakouských ozbrojených sil letošního roku. První týden cvičení (více ZDE), které se konalo od 3. do 14. července, se zaměřil na ochranu kritické infrastruktury, druhý na vojenskou obranu státu. Část probíhala na počítačových simulátorech, stovky vojáků ale plnily úkoly přímo v ulicích, vybaveni taktickými soubojovými simulátory. Zapojili se i Češi ze 102. průzkumného praporu z Prostějova a 43. výsadkového pluku z Chrudimi.

Jak se zvyšovala intenzita konfliktu a rakouské velení poznalo schopnosti Čechů, přenechávalo jim víc náročnějších úkolů: Osm desítek výsadkářů tak provádělo patroly, průzkum určeného prostoru s drony a odstřelovači, obsazení míst a jejich předání mechanizovaným jednotkám na bojových vozidlech pěchoty.

„V určených místech docházelo ke konfliktům s nastřelováním patrol, takže jsme museli řešit i kontakt s nepřátelskými místními jednotkami. Cvičení pak vyvrcholilo dvěma mohutnými komplexními ofenzívami proti zájmovým budovám v průmyslové oblasti Wiener Neustadt, kterých se účastnily desítky vojáků na obou stranách,“ líčí za 43. výsadkový pluk kapitán Petr Homola.

On i nadporučík Š. K., který velel 14 vojákům z Prostějova, se shodují, že cvičení bylo nesmírně přínosné právě pro svou realističnost a zasazení do skutečné městské zástavby. Prostějovští průzkumníci měli u Vídně za úkol kromě jiného získávat informace o nepříteli přímo z bojiště a předávat je nadřízeným místům velení. Atraktivní boj ve městě ale přináší také řadu komplikací: Od složitosti městské zástavby, po rušení a výpadky signálu až po přítomnost nevojáků:

„Zastavěná oblast byla plná lidí, kteří chodili do práce, do obchodů, jezdili na kole. Vidět bojující vojáky pro ně bylo velkým zážitkem a často si je v různých fázích cvičení - včetně dobývání nazpět části města obsazené protivníkem - fotili. My, jako průzkumníci, operujeme skrytě a přesto, že to v takovémto prostředí nebylo jednoduché, podařilo se nám úkoly plnit tak, aby nás protivník ani běžní lidé nezpozorovali,“ říká nadporučík Š. K.

Ani jeden z českých velitelů podobné cvičení doma nezažil, kvůli přísným bezpečnostním opatřením je výcvik směřován do vojenských prostorů. „Výcvikové prostory ale bohužel nejsou reálné prostředí. Tady jsme se najednou ocitli v zástavbě s auty, lidmi a museli plnit úkoly průzkumu, což zdaleka nebylo snadné. Zjistili jsme díky tomu limitující faktory a omezení, což je pro nás cenné pro další přípravu,“ vyzdvihuje přínos cvičení Steinfeld 2023 nadporučík Š. K.

Že šlo o výjimečnou událost, dokládá i přítomnost rakouské ministryně obrany Klaudie Tannerové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky.

